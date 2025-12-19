Roban una camioneta en La Loma, prometen devolverla y lo cumplen

La cuadra de La Loma donde dos jubilados vivieron un infierno / web

Un brutal asalto tuvo lugar durante la madrugada de ayer en una vivienda ubicada en la calle 47 entre 24 y 25, en el barrio La Loma, donde una pareja de jubilados de 82 años fue reducida por al menos tres delincuentes armados.

El hecho ocurrió de madrugada, alrededor de las 02.30, cuando personal del Comando de Patrulla La Plata, fue alertado a través del sistema de emergencias 911 sobre un hecho delictivo en el lugar.

Instantes después, los efectivos se entrevistaron con las víctimas, quienes relataron el dramático episodio que acababan de sufrir dentro de su domicilio.

Según el testimonio del hombre, mientras se encontraba en el patio de la vivienda fue sorprendido por al menos tres desconocidos, dos de ellos armados con armas de fuego, quienes lo amenazaron de muerte y lo obligaron a ingresar a la casa.

Una vez en el interior de la propiedad, los delincuentes redujeron también a su esposa y trasladaron a ambos a una habitación, donde los maniataron y exigieron dinero y objetos de valor.

Los dueños de la finca señalaron que los asaltantes actuaron con guantes y pasamontañas y que permanecieron varios minutos recorriendo distintos ambientes en la búsqueda del botín, que se presume abultado.

Antes de huir, les informaron que se llevarían el automóvil familiar, una camioneta Jeep gris, pero prometieron dejarla a pocas cuadras. Y cumplieron.

Tras lograr desatarse, el jubilado alertó a su hijo, quien llegó al domicilio y luego inició la búsqueda del vehículo sustraído.

Al final, pudo encontrarlo abandonado en la vía pública, sobre las calles 44 y 24.

En su interior se encontró un revólver, situación que fue inmediatamente informada a la Policía, quedando el elemento bajo custodia.

En ese sector trabajó personal de la seccional cuarta, Policía Científica y un equipo médico, que asistió a la mujer, ya que había quedado en shock, aunque no fue necesario su traslado a un centro de salud.

La Fiscalía en turno tomó intervención en el hecho y dispuso las diligencias de rigor para avanzar en la investigación.

El caso fue caratulado como robo agravado y ahora se analizan las cámaras de seguridad del barrio para intentar identificar a los autores del dramático golpe.

Sin dudas que este episodio no es un hecho aislado. En los últimos meses, los robos a jubilados se han convertido en una de las principales preocupaciones en La Plata, especialmente en zonas residenciales del casco urbano y barrios linderos.

Las características se repiten: ataques durante la madrugada; víctimas de avanzada edad; bandas de entre tres y cinco delincuentes; uso de armas de fuego y extrema violencia psicológica y hasta hubo casos donde se evidenció el manejo de datos sobre rutinas y viviendas.

Los especialistas en seguridad advierten que este tipo de delitos apunta a personas mayores por su menor capacidad de reacción y por la presunción de que conservan ahorros en efectivo dentro de sus casas, producto de jubilaciones, pensiones, ventas recientes o descrédito de las entidades bancarias.

Además, la reiteración de casos similares expone una falla estructural en la prevención, ya que muchos de estos robos ocurren en zonas con escaso patrullaje y menor presencia disuasiva en horarios nocturnos.

En ese contexto, las víctimas quedan marcadas no solo por las pérdidas materiales, sino por el impacto emocional, el miedo permanente y la sensación de vulnerabilidad dentro de sus propios hogares.