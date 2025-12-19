Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Pedí hoy gratis con EL DIA la tarjeta del Cartonazo: pozo de $1.000.000 y línea de $300.000

Policiales |Golpe de madrugada en la casa de un matrimonio de jubilados

Roban una camioneta en La Loma, prometen devolverla y lo cumplen

Pasó en 47 entre 24 y 25. Las víctimas terminaron encerradas y maniatadas dentro de una habitación. Pidieron una ambulancia

Roban una camioneta en La Loma, prometen devolverla y lo cumplen

La cuadra de La Loma donde dos jubilados vivieron un infierno / web

19 de Diciembre de 2025 | 01:35
Edición impresa

Un brutal asalto tuvo lugar durante la madrugada de ayer en una vivienda ubicada en la calle 47 entre 24 y 25, en el barrio La Loma, donde una pareja de jubilados de 82 años fue reducida por al menos tres delincuentes armados.

El hecho ocurrió de madrugada, alrededor de las 02.30, cuando personal del Comando de Patrulla La Plata, fue alertado a través del sistema de emergencias 911 sobre un hecho delictivo en el lugar.

Instantes después, los efectivos se entrevistaron con las víctimas, quienes relataron el dramático episodio que acababan de sufrir dentro de su domicilio.

Según el testimonio del hombre, mientras se encontraba en el patio de la vivienda fue sorprendido por al menos tres desconocidos, dos de ellos armados con armas de fuego, quienes lo amenazaron de muerte y lo obligaron a ingresar a la casa.

Una vez en el interior de la propiedad, los delincuentes redujeron también a su esposa y trasladaron a ambos a una habitación, donde los maniataron y exigieron dinero y objetos de valor.

Los dueños de la finca señalaron que los asaltantes actuaron con guantes y pasamontañas y que permanecieron varios minutos recorriendo distintos ambientes en la búsqueda del botín, que se presume abultado.

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Un bebé recién nacido fue abandonado en una zanja

LE PUEDE INTERESAR

Saltó al vacío para zafar de una muerte segura

Antes de huir, les informaron que se llevarían el automóvil familiar, una camioneta Jeep gris, pero prometieron dejarla a pocas cuadras. Y cumplieron.

Tras lograr desatarse, el jubilado alertó a su hijo, quien llegó al domicilio y luego inició la búsqueda del vehículo sustraído.

Al final, pudo encontrarlo abandonado en la vía pública, sobre las calles 44 y 24.

En su interior se encontró un revólver, situación que fue inmediatamente informada a la Policía, quedando el elemento bajo custodia.

En ese sector trabajó personal de la seccional cuarta, Policía Científica y un equipo médico, que asistió a la mujer, ya que había quedado en shock, aunque no fue necesario su traslado a un centro de salud.

La Fiscalía en turno tomó intervención en el hecho y dispuso las diligencias de rigor para avanzar en la investigación.

El caso fue caratulado como robo agravado y ahora se analizan las cámaras de seguridad del barrio para intentar identificar a los autores del dramático golpe.

Sin dudas que este episodio no es un hecho aislado. En los últimos meses, los robos a jubilados se han convertido en una de las principales preocupaciones en La Plata, especialmente en zonas residenciales del casco urbano y barrios linderos.

Las características se repiten: ataques durante la madrugada; víctimas de avanzada edad; bandas de entre tres y cinco delincuentes; uso de armas de fuego y extrema violencia psicológica y hasta hubo casos donde se evidenció el manejo de datos sobre rutinas y viviendas.

Los especialistas en seguridad advierten que este tipo de delitos apunta a personas mayores por su menor capacidad de reacción y por la presunción de que conservan ahorros en efectivo dentro de sus casas, producto de jubilaciones, pensiones, ventas recientes o descrédito de las entidades bancarias.

Además, la reiteración de casos similares expone una falla estructural en la prevención, ya que muchos de estos robos ocurren en zonas con escaso patrullaje y menor presencia disuasiva en horarios nocturnos.

En ese contexto, las víctimas quedan marcadas no solo por las pérdidas materiales, sino por el impacto emocional, el miedo permanente y la sensación de vulnerabilidad dentro de sus propios hogares.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

"Falla multiorgánica": el último parte médico de Christian Petersen y el crítico estado de salud

Ataque de llanto y grabación suspendida: Wanda Nara no resistió el fallo a favor de Mauro Icardi y el futuro de sus hijas

VIDEO. La Buenos Aires - La Plata, la autopista de la furia: piñas y patadas entre motociclista y un automovilista

Estudiantes presentó la apelación ante el TAS por la sanción a Verón: el comunicado oficial del club

Refuerzos, semillero y armado del plantel: Gimnasia y el proyecto 2026 de Zaniratto, que ya está en marcha
+ Leidas

Se tensa la disputa entre Verónica Magario y el kirchnerismo

Creció la desocupación en el Gran La Plata y se ubica por encima del Conurbano y grandes ciudades del país

VIDEO. Diego Pepe: “La seguridad en La Plata se aborda con coordinación y la instalación de tecnología”

Se reúne el PJ bonaerense y busca definir una fecha de elecciones

Alerta por la nueva gripe: la vacuna, protección principal

EE UU vs. Venezuela: la ONU interviene en el conflicto

Los números de la suerte del viernes 19 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco

Nacho es la prioridad y los que podrían emigrar
Últimas noticias de Policiales

Demanda millonaria: un platense llevará a Google a la Justicia

VIDEO. Un bebé recién nacido fue abandonado en una zanja

Saltó al vacío para zafar de una muerte segura

Encontraron a un joven con un balazo en un ojo
Espectáculos
Pampita, la China y Vicuña: a 10 años del escándalo del motorhome, la palta y la manta de Nepal
Mustafunk cierra su año en el Favaloro
“Secreto en la montaña”: Lamothe y Vicuña reviven en teatro el clásico de cine
“War of the Kingdoms”: guerras interiores y exteriores en una nueva versión de la saga de los Nibelungos
El domingo, Navidad con Pángaro
La Ciudad
Alerta por la nueva gripe: la vacuna, protección principal
VIDEO. En La Cumbre, como en el desierto: sin agua bajo un calor que asfixia
Más horas, shows y ofertas en los centros comerciales
Pensiones estudiantiles: alojarse en la Ciudad, desde 170 mil pesos
Otra denuncia por obras en el área protegida de El Pescado
Deportes
El Pincha quiere romper con una tendencia reciente
Guerra de pasillo: sigue el tironeo de Verón con Central y la AFA
VIDEO. El nacimiento de la Mística contado por sus protagonistas
Nacho es la prioridad y los que podrían emigrar
Fausto Vera, la primera cara nueva de River
Información General
Protector solar: alertan sobre posibles efectos hormonales
Médicos se suman a la preocupación por la falta de vacunación
Los números de la suerte del viernes 19 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
En la costa bonaerense: apareció uno de los cetáceos menos conocidos del mundo
El Papa León XIV hará beato al empresario argentino Enrique Shaw: ¿qué milagro se le adjudica?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla