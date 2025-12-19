Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Información General |NUEVAS EVIDENCIAS SOBRE SU IMPACTO EN ETAPAS CLAVE DEL CRECIMIENTO

Protector solar: alertan sobre posibles efectos hormonales

Aunque los beneficios de las pantallas frente al riesgo del sol siguen siendo indiscutidos, expertos recomiendan un uso de ellas más informado, especialmente en niños y adolescentes

19 de Diciembre de 2025 | 01:19
Edición impresa

El uso de pantallas solares en la infancia y la adolescencia es una recomendación médica ampliamente aceptada: proteger a los chicos del sol constituye sin duda un cuidado básico frente al riesgo de cáncer de piel. Sin embargo, en los últimos años, un conjunto de estudios científicos comenzó a poner la lupa en un aspecto menos conocido: el posible impacto de algunos de estos protectores sobre el sistema hormonal durante etapas sensibles del desarrollo.

Investigaciones experimentales realizadas por equipos argentinos y publicadas en revistas internacionales como Environmental Toxicology and Pharmacology advierten que ciertos filtros ultravioletas de uso frecuente —entre ellos el octyl-methoxycinnamate (OMC) y el 4-methylbenzylidene-camphor (4-MBC)— pueden comportarse como disruptores endocrinos; es decir, sustancias capaces de interferir con la acción normal de las hormonas.

Desde el punto de vista biológico, la infancia y la adolescencia no son simplemente una versión reducida de la adultez. Son períodos atravesados por una intensa reorganización hormonal y neurológica, en los que el organismo resulta especialmente sensible a estímulos externos. En estas etapas se consolidan procesos centrales como el inicio de la pubertad, la maduración reproductiva y la regulación hormonal.

Durante estas ventanas críticas del desarrollo, “los estudios muestran que la exposición a determinados filtros UV puede alterar mecanismos que regulan el eje hormonal encargado de la reproducción. En modelos animales jóvenes, se observaron modificaciones en la liberación de hormonas clave que coordinan el funcionamiento de los ovarios y los testículos, así como cambios en los neurotransmisores cerebrales que controlan ese sistema”, explica el médico especialista en Endocrinología Osvaldo Ponzo.

Uno de los puntos que más atención genera en la comunidad científica es la persistencia de los efectos observados. “Uno de los hallazgos más relevantes es que la exposición temprana puede tener efectos duraderos, incluso cuando el contacto con la sustancia ocurre antes del nacimiento o en etapas iniciales de la vida. En estudios donde la exposición se produjo durante el embarazo, las crías presentaron en la adultez alteraciones hormonales persistentes, con efectos distintos en machos y hembras”, cuenta Ponzo, integrante del servicio de Endocrinología del Hospital Alemán.

Las diferencias según el sexo biológico también aparecen como un dato clave. “En los machos se observaron disminuciones en hormonas fundamentales para el desarrollo reproductivo, mientras que en las hembras se detectaron signos de activación temprana del eje hormonal, incluyendo adelantos en marcadores de pubertad. Estas diferencias sugieren que los disruptores endocrinos no afectan a todos por igual y que su impacto depende del momento de exposición y del sexo biológico”, señala el especialista.

A la luz de la evidencia científica disponible se sugiere utilizar las pantallas solares de manera adecuada, evitando aplicaciones innecesarias o excesivas, y prestando atención a su composición, en particular cuando se trata de productos destinados al uso infantil”.

Osvaldo Ponzo Especialista en Endocrinología

Otro aspecto relevante es que no siempre se necesitan dosis elevadas para generar efectos biológicos. Como muestran los mismos estudios, exposiciones consideradas bajas, pero repetidas, fueron suficientes para producir cambios medibles en la regulación hormonal.

Este hallazgo cobra especial importancia en niños y adolescentes que suelen aplicarse protectores solares de manera reiterada durante el verano, sobre grandes superficies del cuerpo y desde edades muy tempranas.

Los expertos aclaran que estos hallazgos no deben interpretarse como un llamado a abandonar la protección solar. Los beneficios frente al daño de la radiación ultravioleta están ampliamente demostrados. Sin embargo, sí invitan a repensar el uso indiscriminado de productos que contienen sustancias con actividad hormonal, especialmente en poblaciones vulnerables.

En esta línea plantean la necesidad de evaluar con mayor detalle la seguridad de los filtros solares utilizados en edades tempranas y promover estrategias complementarias de protección, como el uso de ropa adecuada, la búsqueda de sombra y la elección de horarios con menor radiación.

 

