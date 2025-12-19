Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |A un día de la final del trofeo de campeones

El Pincha quiere romper con una tendencia reciente

Estudiantes, con equipo por resolver, busca retener el título ante Platense y cortar una racha que se reitera: que el certamen quede en manos de los campeones del primer semestre

El Pincha quiere romper con una tendencia reciente

estudiantes realizará hoy su último entrenamiento de cara a la final de mañana ante platense / @edelp

19 de Diciembre de 2025 | 02:40
Edición impresa

En la antesala a la quinta edición del Trofeo de Campeones de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), Estudiantes ultima detalles para llegar de la mejor manera al cruce frente a Platense en San Nicolás, donde de momento se avecina una única modificación, el ingreso de Gastón Benedetti en lugar del lesionado Santiago Arzamendia.

Allí, además de buscar una nueva estrella, el conjunto albirrojo intentará cortar una tendencia que se viene repitiendo en las últimas ediciones del certamen y que no le resulta favorable a los campeones del segundo semestre del año, como es el caso del Pincha.

El Trofeo de Campeones enfrenta a los dos ganadores de los torneos organizados por la LPF en una misma temporada: actualmente, los campeones del Torneo Apertura y del Torneo Clausura. Sin embargo, más allá del formato, los antecedentes recientes marcan una curiosidad estadística que empieza a tomar peso: en las últimas ediciones, el título quedó en manos del equipo que se consagró en la primera parte del calendario.

La primera edición del Trofeo de Campeones se disputó el 18 de diciembre de 2021 y tuvo como protagonistas a River Plate, campeón de la Liga Profesional en el segundo semestre, y a Colón de Santa Fe, ganador de la Copa de la Liga en la primera mitad del año. En aquella oportunidad, el Millonario se impuso con claridad por 4-0 en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, rompiendo con cualquier tipo de paridad en el marcador. La tendencia cambió en 2023. Un año más tarde, en 2022, el formato tuvo una particularidad. Boca Juniors había ganado tanto la Copa de la Liga como la Liga Profesional, por lo que Racing accedió al Trofeo tras imponerse en el partido clasificatorio frente a Banfield.

Dicha semifinal se disputó entre el subcampeón del campeonato -la Academia- y de la Copa - elTaladro-. En la final disputada en el Estadio La Pedrera de Villa Mercedes, la Academia se quedó con el título tras vencer al Xeneize por 2-1 en tiempo suplementario.

Los ganadores del primer semestre ganaron más veces el Trofeo de Campeones

La tercera edición, correspondiente a la temporada 2023, comenzó a marcar esta tendencia. River, campeón de la Liga Profesional en la primera parte del año, se enfrentó a Rosario Central, ganador de la Copa de la Liga en diciembre. Otra vez en Santiago del Estero, el equipo de Núñez se impuso por 2-0, y volvió a levantar el Trofeo de Campeones, consolidando la supremacía de los campeones del primer tramo del calendario.

La última edición, disputada en 2024, ratificó la secuencia. Estudiantes, campeón de la Copa de la Liga, goleó 3-0 a Vélez Sarsfield, ganador de la Liga Profesional, en el mismo escenario santiagueño, para quedarse con el título y reafirmar el patrón que se viene repitiendo.

De esta forma, el Pincha buscará romper el maleficio e inclinar la balanza para los equipos del segundo semestre. Sin dudas, está ante una gran chance de levantar otra estrella, para completar un cierre soñado del 2025.

DEFINE EL equipo

En lo que respecta a la final del Trofeo de Campeones que el Pincha jugará mañana ante Platense a las 18 en el Único de San Nicolás, Eduardo Domínguez empieza a perfilar el equipo, que sería parecido al que le ganó el Clausura a Racing. En primer lugar, Benedetti ingresará por el lesionado Arzamendia, mientras que la principal duda es Tiago Palacios. Más allá que trabaja a contrarreloj por su molestia muscular en el isquiotibial izquierdo, podría decir presente.

Después el DT cuenta con las posibilidades de Amondarain y Tobio Burgos, quienes tuvieron buenos ingresos ante Racing y son las principales piezas de recambio.

 

