Christian Petersen: en medio del grave estado de salud, emotivo gesto del canal

Lamentablemente, el estado de salud de Christian Petersen es muy delicado. El parte último médico oficial habló de "falla multiorgánica" y se indicó que hay una necesidad de recibir "atención médica continua y especializada".

Allí, la situación es crítica y la gente de su entorno está más que preocupada.

Su familia, especialmente Sofía Zelaschi, su esposa, reciben muestras de cariño permanentemente y se han organizado cadenas de oración con la esperanza de que la situación pueda revertirse.

Entonces, el canal elGourmet, donde Petersen viene trabajando desde hace muchísimos años, tuvieron un cálido gesto: subieron diferentes fotos y un comunicado a sus redes donde expresan su apoyo para el Chef y su familia.

"Desde la familia de elGourmet acompañamos con todo nuestro cariño a nuestro querido Christian Petersen en este difícil momento. Nuestros pensamientos están con él y su familia, enviando fuerzas y confiando en su pronta recuperación".

Recordemos que, Petersen fue, junto a sus hermanos, uno de los chef que acompañó a elGourmet desde su nacimiento, allá por el 2000. A lo largo de estos 25 años ha participado en diferentes programas de la señal, algunos de los cuales han tenido muchísima repercusión.

Sin dudas, a los 56 años, su apellido es una marga registrada en la gastronomía pero también en el mundo del espectáculo ya que participó de una gran cantidad de programas.

Ahora, su familia, amigos y compañeros de trabajo rezan por él.