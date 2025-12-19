Este fin de semana se realizará una nueva edición de “La Noche de los Templos”, una iniciativa que busca celebrar y dar a conocer las distintas religiones.

Realizada en conjunto con la Mesa de Diálogo Interreligioso de La Plata y la Fundación Emile Coutaret, la propuesta tendrá lugar mañana entre las 20 y las 23 y el público tendrá la opción de movilizarse por sus propios medios o de comprar un boleto a 5 mil pesos para un bus especial en las paradas habilitadas.

Quienes elijan el rondín podrán abordarlo en la Catedral (14 entre 51 y 53), la Parroquia San Francisco de Asís (12 entre 68 y 69) o la Capilla del Colegio Nuestra Señora de la Misericordia (4 entre 43 y 44) y subir y bajar en cualquiera de las demás estaciones. Además de esos tres espacios, el circuito también recorrerá el Santuario de Schoenstatt (15 y 53), la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (53 entre 10 y 11), la Iglesia Evangélica Luterana (10 entre 60 y 61), el Templo de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina (diagonal 74 entre 3 y 4) y el espacio de Masonería (49 entre 12 y 13).

En la Catedral habrá música de órgano, recorrido por el templo y una visita guiada a su coro y órgano; en Schoenstatt, entrega de folletería, una exposición, presentación de coros y proyección de un video. En la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se realizará un recorrido por las instalaciones y habrá stands de los programas de la iglesia.

La Iglesia Evangélica Luterana, por su parte, tendrá una muestra de libros de himnos luteranos, música, charlas, una visita guiada y un recorrido histórico. En la Parroquia San Francisco de Asís: exposiciones de la imagen pintada de Nuestra Señora de la Rosa del siglo XV, de los reclinatorios utilizados por Perón y Evita en su casamiento. En Nuestra Señora de la Misericordia, visita al Camarín del Milagro. En la Iglesia Evangélica Metodista Argentina habrá un momento musical a cargo de Hourbeigt/Paladino en voz y Rodríguez Botti en piano, y se proyectará un breve video informativo y se establecerá un espacio de consultas.

Finalmente, en el espacio de Masonería habrá difusión de folletería, exposición de elementos masónicos y una charla sobre ilustres masones de La Plata.