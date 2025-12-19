Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |Opciones para diferentes presupuestos y bolsillos

Pensiones estudiantiles: alojarse en la Ciudad, desde 170 mil pesos

Con la llegada de los ingresantes crece la demanda de lugares. En algunos casos, a la tarifa se suman gastos de luz y gas

Pensiones estudiantiles: alojarse en la Ciudad, desde 170 mil pesos

Las tarifas varían según las instalaciones y los servicios/ el dia

19 de Diciembre de 2025 | 01:27
Edición impresa

En febrero llegan a la Ciudad los nuevos ingresantes a la Universidad y uno de los principales desafíos iniciales será garantizarse un alojamiento accesible, para cursar la carrera elegida. Entre las alternativas se mantienen las pensiones y residencias estudiantiles, cuyos valores parten de 170.000 pesos mensuales y pueden alcanzar los 780.000, según las instalaciones y los servicios que ofrecen.

Para hacer números y comparar, el alquiler de un monoambiente puede costar entre 290.000 y 320.000 pesos; un departamento de un dormitorio, entre 350.000 y 450.000; y uno de dos dormitorios, entre $480.000 y $780.000, sin contar las expensas. Sobre eso, el gasto en servicios, que en las pensiones de tarifa más baja también suman a la cuenta inicial.

Para todos los bolsillos

Donde funcionó por décadas un hotel, a pocos metros del Palacio Municipal y Plaza Moreno, hoy funciona una residencia con 65 habitaciones para estudiantes.

Juan Puppo, CEO de la empresa que administra distintas propiedades para estudiantes, explicó que “todas las habitaciones tienen baño en suite, hay una cocina gigante equipada, salas de estudio, microcine y una terraza con vista a la Catedral”.

En cuanto a los costos, indicó que las tarifas se fijan en dólares para evitar los vaivenes de la económica, pero se puede abonar en pesos o a través de otros medios. “Una cama en habitación compartida ronda los 350.000 pesos (250 dólares) por mes y una habitación individual entre 570.000 y 780.000 pesos (400 y 530 dólares)”, indicó, y agregó que “los servicios están todos incluidos: luz, gas, limpieza diaria de espacios comunes, salvo la limpieza semanal de la habitación, que es opcional y tiene un costo aparte”.

El alquiler se realiza a través de contratos renovables, por 30 días, tres o seis meses.

Sobre el funcionamiento, Puppo remarcó que es un esquema flexible. “No hay horario de entrada ni de cocina, es lo más libre posible”, explicó, aunque aclaró que existen normas de convivencia con sanciones que arrancan en los 300.000 pesos.

Fernando Reynoso es dueño de cuatro residencias para estudiantes con una capacidad de 120 plazas. “Están ubicadas en lugares estratégicos de la Ciudad. Algunas cercanas a las universidades del Bosque de La Plata y otras más céntricas. La principal funciona en 58, entre 5 y 6 ”, contó.

La oferta incluye habitaciones individuales, dobles, triples o cuádruples. Los valores oscilan entre $225.000 mensuales para las compartidas (cuádruples) y hasta $380.000 para las individuales, algunas con baño privado. Además, la tarifa incluye los servicios de luz, gas y agua.

Este lugar cuenta con espacios comunes y salas de estudio equipadas. También se ofrece servicio de lavadero con lavarropas automáticos y espacio para secar la ropa.

En El Dique, Ensenada, cerca de la zona de facultades, una habitación individual tiene un costo mensual de unos 170.000 pesos, según contó la encargada de la pensión situada en la zona de 124 y 49. La tarifa no incluye luz ni gas. “En invierno, por el uso de las estufas, son unos 60.000 pesos más”, señaló, al explicar que el monto se deduce de la división del gasto total por la cantidad de habitaciones. También existe una opción más económica de 125.000 pesos mensuales, en la que la habitación se comparte entre dos personas.

 

