Le sacaron tres millones cuando hacía los mandados

Cuando en la tarde este martes un hombre de 59 años, que vive en la localidad platense de Etcheverry, salió de su vivienda para hacer algunos mandados, ni remotamente supuso que su regreso iba a depararle un fuerte disgusto.

Sucede que, a decir de fuentes policiales, mientras realizaba esos trámites, fue alertado telefónicamente por su hijo de que la reja de una puerta trasera del domicilio -en calle 427 entre 238 y 44- “estaba tirada en el piso”.

Preocupado, apuró el retorno al inmueble, con la lógica sospecha de que había sufrido un robo. Por eso, se indicó, “se comunicó enseguida con una empresa privada de alarmas que tiene en su vivienda”.

Una vez que llegó a la finca, vio que ya estaba un móvil de la empresa de seguridad.

Si bien los ladrones hya abían huido, notó que le quitaron “unos 3 millones de pesos, una máquina para soldar, una agujereadora, una amoladora, otras herrramientas y tres garrafas de 10 kilos”. Ahora interviene la UFI Nº 9 de Autores Ignorados.