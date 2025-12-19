Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Los números del Cartonazo: pozo de $1.000.000 y línea de $300.000

Policiales

A punta de pistola y camino al trabajo: motochorros asaltaron a una joven y le robaron la bicicleta en La Plata

19 de Diciembre de 2025 | 10:06

Una joven fue víctima de un violento asalto a manos de motochorros cuando se dirigía a trabajar en las primeras horas de la mañana en la ciudad de La Plata. El hecho ocurrió alrededor de las 6 de la mañana, en la intersección de calle 116 y 81, una zona donde los vecinos vienen denunciando reiterados episodios de inseguridad.

Según pudo reconstruirse, la víctima circulaba en su bicicleta rumbo a su lugar de trabajo cuando fue interceptada por al menos dos delincuentes a bordo de una motocicleta. Sin darle tiempo a reaccionar, uno de los atacantes la apuntó con un arma de fuego, la amenazó y le exigió que entregara el rodado. Ante la situación de extrema tensión y temor, la joven no opuso resistencia.

Tras concretar el robo, los motochorros escaparon rápidamente del lugar, perdiéndose por las calles del barrio. Afortunadamente, la víctima no sufrió heridas físicas, aunque quedó en estado de shock por la violencia del episodio.

Horas después del asalto, la joven difundió imágenes de su bicicleta —una mountain bike de color negro y azul— con el objetivo de poder recuperarla y solicitó colaboración a la comunidad para que, en caso de verla publicada en redes sociales o a la venta, den aviso de inmediato a las autoridades.

El hecho es investigado por la Policía, que analiza imágenes de cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar a los responsables. Mientras tanto, vecinos del sector volvieron a reclamar mayor presencia policial, especialmente durante las primeras horas del día, cuando muchas personas salen a trabajar y quedan expuestas a este tipo de delitos.

