¡Sorpresa! Hallan un zifio en La Costa, uno de los cetáceos menos conocidos del mundo: lo estudian en la UNLP

Demanda millonaria de un platense contra Google: el drama tras una grave denuncia
Creció la desocupación en el Gran La Plata y se ubica por encima del Conurbano y grandes ciudades del país
El Pincha quiere romper con una tendencia reciente en el Trofeo de Campeones
¡Atento Papá Noel! Más horas, shows y ofertas en los centros comerciales de La Plata
Nacho Fernández es la prioridad de Gimnasia: uno por uno, los que podrían emigrar
¡A salir y divertirse! La agenda de espectáculos para este finde en La Plata
Pampita, la China y Vicuña: a 10 años del escándalo del motorhome, la palta y la manta de Nepal
Roban una camioneta en La Loma, prometen devolverla y lo cumplen
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
Pensiones estudiantiles: alojarse en la Ciudad, desde 170 mil pesos
La Plata, Berisso y Ensenada: buscan jóvenes con vocación periodística
VIDEO. En La Cumbre, como en el desierto: sin agua bajo un calor que asfixia
Los números de la suerte del viernes 19 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Se vienen dos semanas con menos días de atención al público en bancos
Actividades: meditación en la plaza, club de lectura, vino y concierto
Causa Cuadernos: acusan a Cristina de recibir 175 sobornos millonarios
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un ejemplar de zifio, uno de los cetáceos más misteriosos y menos estudiados del planeta, apareció varado en las playas de San Clemente del Tuyú. El hallazgo activó un complejo operativo de rescate nocturno por parte de la Fundación Mundo Marino, aunque lamentablemente el animal fue encontrado sin vida a la mañana siguiente. Ahora el cuerpo fue trasladado a La Plata, donde veterinarios de la UNLP le realizarán estudios.
Se trataba de un macho juvenil de 4,32 metros de largo y un peso aproximado de una tonelada. El varamiento de este tipo de especies vivas es un evento "excepcional" en la región, con apenas cuatro casos documentados por la fundación desde 1987.
El aviso del varamiento llegó el martes a las 19:30, lo que obligó a los especialistas a trabajar en condiciones de baja visibilidad y fuertes mareas.
Se informó que durante horas, el equipo intentó reflotar al animal, pero este presentaba una "natación circular" y regresaba sistemáticamente a la costa tras pasar la rompiente, una señal clara de un cuadro de salud delicado.
En tanto que las tareas debieron suspenderse cerca de las 21:00 por la peligrosidad del entorno. Para ese momento, el animal se había alejado mar adentro, pero fue hallado muerto en la misma zona durante el monitoreo del miércoles por la mañana.
LE PUEDE INTERESAR
Protector solar: alertan sobre posibles efectos hormonales
LE PUEDE INTERESAR
Médicos se suman a la preocupación por la falta de vacunación
El cuerpo fue trasladado para realizar estudios junto a la facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Los resultados preliminares indicaron que el cetáceo sufría de neumonía y una alta carga parasitaria gastrointestinal, factores que habrían desencadenado el varamiento.
Los zifios (familia Ziphiidae) habitan habitualmente en mar abierto y son conocidos por alcanzar profundidades extremas para alimentarse. Debido a que pasan muy poco tiempo en la superficie y viven lejos de la costa, estos episodios, aunque trágicos, resultan de un valor científico incalculable para el estudio de la especie.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí