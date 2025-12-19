Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Los números del Cartonazo: pozo de $1.000.000 y línea de $300.000

La Ciudad

La Plata fue escenario del egreso de 397 nuevos oficiales para el Servicio Penitenciario Bonaerense

La Plata fue escenario del egreso de 397 nuevos oficiales para el Servicio Penitenciario Bonaerense
19 de Diciembre de 2025 | 07:44

Escuchar esta nota

La provincia de Buenos Aires sumó este miércoles 397 nuevos oficiales penitenciarios, en un acto de egreso realizado en la Escuela de Cadetes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), en La Plata. Se trata de la primera camada que finaliza su formación con un plan de estudios renovado, orientado a estándares modernos de gestión, inclusión social y derechos humanos.

El acto fue presidido por el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena, y contó con la presencia de más de dos mil familiares de los flamantes oficiales, oriundos de 25 distritos bonaerenses.

Los cadetes obtuvieron el título de técnicos superiores en Gestión Penitenciaria para la Inclusión Social, con base en el respeto por los derechos humanos y con perspectiva de género, y con ejes en el trabajo en equipo, las nuevas tecnologías, la planificación estratégica y la conducción democrática.

Mena destacó que “se trata de la primera promoción que egresa con un plan de estudios diseñado bajo estándares más modernos que les otorga un título de nivel superior”.

El ministro agregó que “la seguridad integral, la inclusión social, la planificación estratégica, la perspectiva de género, la conducción democrática y la transversalidad de los derechos humanos son los cimientos de esta formación y son los pilares de una política penitenciaria que, día a día, junto a cada una de las áreas del SPB, trabajamos por hacerla más profesional y eficiente”.

Además, el ministro agradeció a todo el personal del SPB y la comunidad educativa y felicitó especialmente a los egresados y a sus familias por todo el sacrificio y la entrega que han puesto. “A partir de ahora, todo lo aprendido estará al servicio y el cuidado de las familias bonaerenses: una enorme responsabilidad y un verdadero orgullo”.

Con este título, los nuevos oficiales adjutores del escalafón general, pertenecientes a las promociones LXXI Masculina y XXXVII Femenina, trabajarán en diversas áreas dentro de las Unidades y Alcaidías de la Provincia, posibilitando de esa manera la disminución de los índices de reincidencia y una mejora en la seguridad pública. 

Entre los egresados figuran jóvenes de 25 distritos de la provincia de Buenos Aires: La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena, Florencio Varela, Quilmes, Berazategui, Lanús, Lomas de Zamora y Almirante Brown.

También de Olavarría, Mar del Plata, Mercedes, Necochea, Junín, General Alvear, Tapalqué, Dolores, General Pintos, General Viamonte, Azul, Las Flores, Alberti, San Pedro y Ramallo
En esta oportunidad, los mejores promedios fueron obtenidos por tres cadetes platenses: Tomás Benítez, Naum Real y Brisa Domingo.

Durante la ceremonia de egreso recibió su reconocimiento el oficial adjutor Benítez por lograr el primer mejor promedio. Luego, llegó el turno de Real, quien obtuvo el segundo mejor promedio general, y, en tercer lugar se ubicó Domingo.  

Además, recibieron menciones especiales los cadetes que se destacaron en diferentes materias relacionadas a la seguridad, a la asistencia, a lo humanístico, a lo contable administrativo, a lo legal y a lo deportivo, entre otras formaciones. 

El ministro Juan Martín Mena, y la directora de la Escuela de Cadetes, María José Anaya, entregaron a los egresados certificados y sables de mando, emblema del oficial penitenciario. 
La directora de la Escuela de Cadetes, María José Anaya, felicitó a los nuevos oficiales y dio la última orden a los cadetes.

La Banda de Música del SPB acompañó la ceremonia y ejecutó las estrofas del Himno Nacional Argentino y la Marcha del Cadete. 

Por último, participaron de la ceremonia subsecretarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,  el Jefe y Subjefe del SPB, Xavier Areses y Javier Cáceres,  del Consejo Asesor Educativo, integrantes de la Plana Mayor, subdirectores generales, Jefes de Complejos y directores de Unidades, así como funcionarios del poder judicial bonaerense y de otras fuerzas de seguridad.
Cabe destacar que la Tecnicatura Superior en Gestión Penitenciaria para la Inclusión Social incorpora y conjuga los más actuales temas, con base en el respecto por los derechos humanos y con ejes en el trabajo en equipo, las nuevas tecnologías, la planificación estratégica y la conducción democrática.

