Una pérdida de agua llamó la atención de vecinos y transeúntes este viernes en el Teatro Argentino de La Plata, uno de los edificios culturales más emblemáticos de la ciudad. El inconveniente fue advertido durante la mañana en el sector que da a calle 9, donde el agua comenzó a correr de manera visible hacia la vereda.

El hecho fue registrado por un vecino de la zona, quien alertó sobre la situación y expresó su preocupación por el desperdicio. “Está cayendo agua en el Teatro Argentino del lado de calle 9”, señaló, mientras mostraba cómo el líquido se filtraba sin control, generando charcos y complicaciones para quienes circulaban por el lugar.

La situación no tardó en generar comentarios entre peatones y automovilistas, especialmente en un contexto donde la escasez de agua y los problemas en la red son una constante en distintos barrios de la ciudad. El contraste entre la magnitud del edificio y la falta de una solución inmediata reforzó el malestar de los vecinos.

Hasta el momento, no se informó oficialmente si la pérdida se originó en una cañería interna del histórico complejo cultural o si corresponde a la red de provisión externa. Tampoco se confirmó si el derrame podría afectar áreas internas del teatro o interferir con su normal funcionamiento.

El Teatro Argentino, símbolo de la vida cultural de La Plata, ha atravesado en distintas ocasiones problemas de mantenimiento, por lo que este nuevo episodio vuelve a poner en agenda el estado de sus instalaciones y la necesidad de controles periódicos.

Vecinos del sector reclamaron una intervención rápida de las autoridades para frenar la pérdida y evitar mayores daños, tanto al edificio como al espacio público. Mientras tanto, la imagen del agua corriendo por calle 9 se convirtió en una postal que volvió a encender el debate sobre el cuidado de los recursos y el mantenimiento de los edificios públicos.