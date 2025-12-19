Dos golpes para el Gobierno: por qué se postergó la reforma laboral y los votos que cambiaron por el Presupuesto
Dos golpes para el Gobierno: por qué se postergó la reforma laboral y los votos que cambiaron por el Presupuesto
Tragedia en la Ruta 36: una mujer muerta y dos nenitos heridos por un vuelco en La Plata
VIDEO.- Drama con los micros en La Plata, a la espera de cambios: bajó la frecuencia y crece la bronca por los viajes como "ganado"
Nuevo "bochazo" masivo, bronca y ola de reclamos en Informática
Todo listo para la gran movilización del León y Domínguez define el equipo
"Le faltan el respeto a la Universidad": recibidas en donde nadie limpia y dejan un "río" de basura en La Plata
Nacho Fernández es la prioridad de Gimnasia: uno por uno, los que podrían emigrar
El histórico sorteo de Calle 12 vuelve después de dos décadas: un Renault Kwid espera a su nuevo dueño
La "súper gripe", ¿puede llegar a La Plata? El análisis de expertos platenses: la vacuna, clave
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
¡A salir y divertirse! La agenda de espectáculos para este finde en La Plata
VIDEO. A punta de pistola y camino al trabajo: motochorros asaltan a una joven y le roban la bicicleta
Viernes de "Noche de los Regalos" y "Gala de las Vidrieras" en City Bell
VIDEO. La "lluvia" del Teatro Argentino: alertan por filtraciones sobre calle 9
¡Sorpresa! Hallan un zifio en La Costa, uno de los cetáceos menos conocidos del mundo: lo estudian en la UNLP
Christian Petersen: en medio del grave estado de salud, emotivo gesto del canal
Uno por uno, los que murieron en 2025: desde el Papa Francisco pasando por actores, deportistas y personalidades
La Plata, Berisso y Ensenada: buscan jóvenes con vocación periodística
Viernes templado en La Plata y alerta por lluvias para el sábado
VIDEO. Impactante incendio de un auto en la estación de Tolosa: el vehículo quedó destruido
Roban una camioneta en La Loma, prometen devolverla y lo cumplen
La Plata fue escenario del egreso de 397 nuevos oficiales para el Servicio Penitenciario Bonaerense
Creció la desocupación en el Gran La Plata y se ubica por encima del Conurbano y grandes ciudades del país
Pensiones estudiantiles: alojarse en la Ciudad, desde 170 mil pesos
VIDEO. En La Cumbre, como en el desierto: sin agua bajo un calor que asfixia
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Una pérdida de agua llamó la atención de vecinos y transeúntes este viernes en el Teatro Argentino de La Plata, uno de los edificios culturales más emblemáticos de la ciudad. El inconveniente fue advertido durante la mañana en el sector que da a calle 9, donde el agua comenzó a correr de manera visible hacia la vereda.
El hecho fue registrado por un vecino de la zona, quien alertó sobre la situación y expresó su preocupación por el desperdicio. “Está cayendo agua en el Teatro Argentino del lado de calle 9”, señaló, mientras mostraba cómo el líquido se filtraba sin control, generando charcos y complicaciones para quienes circulaban por el lugar.
La situación no tardó en generar comentarios entre peatones y automovilistas, especialmente en un contexto donde la escasez de agua y los problemas en la red son una constante en distintos barrios de la ciudad. El contraste entre la magnitud del edificio y la falta de una solución inmediata reforzó el malestar de los vecinos.
Hasta el momento, no se informó oficialmente si la pérdida se originó en una cañería interna del histórico complejo cultural o si corresponde a la red de provisión externa. Tampoco se confirmó si el derrame podría afectar áreas internas del teatro o interferir con su normal funcionamiento.
El Teatro Argentino, símbolo de la vida cultural de La Plata, ha atravesado en distintas ocasiones problemas de mantenimiento, por lo que este nuevo episodio vuelve a poner en agenda el estado de sus instalaciones y la necesidad de controles periódicos.
Vecinos del sector reclamaron una intervención rápida de las autoridades para frenar la pérdida y evitar mayores daños, tanto al edificio como al espacio público. Mientras tanto, la imagen del agua corriendo por calle 9 se convirtió en una postal que volvió a encender el debate sobre el cuidado de los recursos y el mantenimiento de los edificios públicos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí