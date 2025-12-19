Nuevo "bochazo" masivo, bronca y ola de reclamos en Informática

La Facultad de Informática de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) presentó sobre el cierre de año otro bochazo masivo, en esta ocasión en relación las pruebas finales que se tomaron para una materia filtro como es Taller de Programación. La situación provocó malestar en la comunidad educativa que apuntó a un problema sistemático en la unidad académica de la Avenida 1.

Según registros de la cursada, solo el 18% de los alumnos alcanzó la nota mínima el pasado 16 de diciembre, dejando a casi un centenar de estudiantes en situación de recursada o atraso curricular.

Según el estudiantado la controversia no solo radica en la cifra de desaprobados, sino en la disparidad entre el contenido dictado y el evaluado. Según los testimonios, la cátedra habría introducido exigencias no previstas en el programa. Esta situación agrava la trayectoria educativa de los ingresantes, dado el carácter correlativo de la asignatura dentro del plan de estudios.

En medio de los plantes, en las últimas horas se intensificó el malestar estudiantil. El sector apuntó a la ausencia de un comunicado oficial por parte de la Facultad de Informática ante este y otros casos similares ocurridos durante el 2025 -como el examen de Algoritmos y Programación I con un 94% de aplazos-. .

A raíz de lo ocurrido los estudiantes reclaman una intervención institucional que garantice la coherencia entre la enseñanza y la evaluación.

Este episodio se suma a un antecedente aún más drástico ocurrido en el primer semestre de 2025 en la carrera de Ciencia de Datos, donde el 94% de los alumnos reprobó en la materia Algoritmos y Programación I. Ante la falta de respuestas oficiales por parte de las autoridades, el estudiantado exige una revisión urgente de los criterios pedagógicos y de evaluación.