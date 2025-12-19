Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad

Nuevo "bochazo" masivo, bronca y ola de reclamos en Informática

Nuevo "bochazo" masivo, bronca y ola de reclamos en Informática
19 de Diciembre de 2025 | 08:15

Escuchar esta nota

La Facultad de Informática de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) presentó sobre el cierre de año otro bochazo masivo, en esta ocasión en relación las pruebas finales que se tomaron para una materia filtro como es Taller de Programación. La situación provocó malestar en la comunidad educativa que apuntó a un problema sistemático en la unidad académica de la Avenida 1.

Según registros de la cursada, solo el 18% de los alumnos alcanzó la nota mínima el pasado 16 de diciembre, dejando a casi un centenar de estudiantes en situación de recursada o atraso curricular.

Según el estudiantado la controversia no solo radica en la cifra de desaprobados, sino en la disparidad entre el contenido dictado y el evaluado. Según los testimonios, la cátedra habría introducido exigencias no previstas en el programa. Esta situación agrava la trayectoria educativa de los ingresantes, dado el carácter correlativo de la asignatura dentro del plan de estudios.

En medio de los plantes, en las últimas horas se intensificó el malestar estudiantil. El sector apuntó a la ausencia de un comunicado oficial por parte de la Facultad de Informática ante este y otros casos similares ocurridos durante el 2025 -como el examen de Algoritmos y Programación I con un 94% de aplazos-. .

A raíz de lo ocurrido los estudiantes reclaman una intervención institucional que garantice la coherencia entre la enseñanza y la evaluación.

Este episodio se suma a un antecedente aún más drástico ocurrido en el primer semestre de 2025 en la carrera de Ciencia de Datos, donde el 94% de los alumnos reprobó en la materia Algoritmos y Programación I. Ante la falta de respuestas oficiales por parte de las autoridades, el estudiantado exige una revisión urgente de los criterios pedagógicos y de evaluación.

LE PUEDE INTERESAR

La "súper gripe", ¿puede llegar a La Plata? El análisis de expertos platenses: la vacuna, clave

LE PUEDE INTERESAR

La Plata fue escenario del egreso de 397 nuevos oficiales para el Servicio Penitenciario Bonaerense
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Demanda millonaria de un platense contra Google: el drama tras una grave denuncia

Previa a febrero: la reforma laboral se posterga

El Pincha quiere romper con una tendencia reciente en el Trofeo de Campeones

Nacho Fernández es la prioridad de Gimnasia: uno por uno, los que podrían emigrar

Qué se sabe de la salud de Christian Petersen

¡Sorpresa! Hallan un zifio en La Costa, uno de los cetáceos menos conocidos del mundo: lo estudian en la UNLP

La "súper gripe", ¿puede llegar a La Plata? El análisis de expertos platenses: la vacuna, clave

¡A salir y divertirse! La agenda de espectáculos para este finde en La Plata

+ Leidas

La "súper gripe", ¿puede llegar a La Plata? El análisis de expertos platenses: la vacuna, clave

Nacho Fernández es la prioridad de Gimnasia: uno por uno, los que podrían emigrar

El Pincha quiere romper con una tendencia reciente en el Trofeo de Campeones

Guerra de pasillo: sigue el tironeo de Verón con Central y la AFA

Se tensa la disputa entre Verónica Magario y el kirchnerismo

¡Sorpresa! Hallan un zifio en La Costa, uno de los cetáceos menos conocidos del mundo: lo estudian en la UNLP

Demanda millonaria de un platense contra Google: el drama tras una grave denuncia

Flores entre Palermo y la Brujita Verón
Últimas noticias de La Ciudad

Drama con los micros en La Plata, a la espera de cambios: bajó la frecuencia y crece la bronca por los viajes como "ganado"

19/12/2025 | UN DÍA MÁS.- ¡Último programa del año y se viene la segunda temporada!

"Le faltan el respeto a la Universidad": recibidas en donde nadie limpia y dejan un "río" de basura en La Plata

La "súper gripe", ¿puede llegar a La Plata? El análisis de expertos platenses: la vacuna, clave
Espectáculos
Uno por uno, los que murieron en 2025: desde el Papa Francisco pasando por actores, deportistas y personalidades
Elegancia Vaticana: León XIV entró al ranking de los mejor vestidos, la comparación y el contraste con Francisco
Clima tenso y caliente: Pilar Smith descargó su furia contra APTRA con un filoso posteo en sus redes 
Desde APTRA: Luis Ventura reveló cómo fue la tensa asamblea que expulsó a Evelyn Von Brocke y Pilar Smith 
Qué se sabe de la salud de Christian Petersen
Información General
¡Sorpresa! Hallan un zifio en La Costa, uno de los cetáceos menos conocidos del mundo: lo estudian en la UNLP
Protector solar: alertan sobre posibles efectos hormonales
Médicos se suman a la preocupación por la falta de vacunación
Los números de la suerte del viernes 19 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
En la costa bonaerense: apareció uno de los cetáceos menos conocidos del mundo
Policiales
Impactante incendio de un auto en la estación de Tolosa: el vehículo quedó destruido 
Tragedia en la Ruta 36: una mujer muerta y dos nenitos heridos por un vuelco en La Plata
Demanda millonaria de un platense contra Google: el drama tras una grave denuncia
Roban una camioneta en La Loma, prometen devolverla y lo cumplen
VIDEO. Un bebé recién nacido fue abandonado en una zanja
Deportes
El Pincha quiere romper con una tendencia reciente en el Trofeo de Campeones
Guerra de pasillo: sigue el tironeo de Verón con Central y la AFA
VIDEO. El nacimiento de la Mística contado por sus protagonistas
Nacho Fernández es la prioridad de Gimnasia: uno por uno, los que podrían emigrar
Fausto Vera, la primera cara nueva de River

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla