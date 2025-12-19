Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Pedí hoy gratis con EL DIA la tarjeta del Cartonazo: pozo de $1.000.000 y línea de $300.000

La Ciudad |Todos los años la misma historia

En La Cumbre, como en el desierto: sin agua bajo un calor que asfixia

Vecinos advierten que el problema se da “inclusive por días enteros” y afecta hasta en invierno, desde hace más de una década

19 de Diciembre de 2025 | 01:29
Edición impresa

Intente imaginar las situaciones siguientes. Escenario A: tiene sed y quiere tomar agua pero al abrir la canilla, nada. Escenario B: quiere bañarse con agua fría, también para combatir las temperaturas que superan los 30 todos los días pero de la ducha no sale nada. Escenario C: quiere mojarse la cara como para sentir un poco de frescura ante la sequedad del verano y las canillas de la cocina y el baño sólo tienen aire. Escenario D: usted es una persona mayor y como necesita hidratarse debe usar su dinero para pagar el servicio y comprar bidones de agua. Escenario E: su bebé se ensució y quiere bañarlo pero no puede en ningún momento del día.

Todos estas postales -entre otras tantas- no son posibles para los vecinos del barrio La Cumbre, en San Carlos.

Nuevamente, como en años anteriores, los frentistas denuncian que pasan horas -incluso días- sin una sola gota de agua en sus casas. La situación, que ocurre en invierno de forma esporádica, se agudiza en verano, justo cuando las temperaturas superan los 30 grados a diario y el agua se convierte en un recurso indispensable.

A la desesperación se le suma el enojo: desde la empresa prestadora del servicio, Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), según los vecinos, no emiten respuesta alguna a un sinfín de reclamos.

La Cumbre se suma así al mapa de los problemas con el servicio, que abarca diversas zonas. Por caso, Villa Castells, donde el agua no es apta para el consumo, falta presión y se suman reclamos porque los bidones que debe entregar la compañía nunca alcanzan.

Para bañarnos, vamos a buscar agua con bidones a la estación de servicio que está en 137 y 32. De las canillas no sale ni una gota”

Mónica Vecina de La Cumbre

“Esto data de hace años. No vienen. Y si vienen, dicen que están haciendo obras y se van. Hace diez años que pasa esto. No es de ahora. No se puede ni cargar la cisterna. Encima ahora aumenta. Estoy pagando alrededor de $20.000 por un servicio que no tenemos”, dijo Daniel Tamagnini, un frentista, a este diario.

¿Qué hacer entonces? Mónica, vecina de la localidad, contó: “Yo compro agua en el supermercado. Para bañarnos, vamos a buscar con bidones a la estación de servicio que está en 137 y 32. De las canillas no sale ni una gota. Está afectada casi toda la avenida 32 y en los laterales tampoco hay agua”, describió la vecina.

Los habitantes de esa área céntrica de La Cumbre, en un reclamo común, expresaron que no es un problema excepcional. “Esta es una crisis estructural, ligada a la falta de inversión y mantenimiento en la red”, detalló un portavoz de los vecinos.

En cuanto a los reclamos reiterados a ABSA, los frentistas insisten que no reciben respuestas ni soluciones concretas pese a la insistencia.

Asimismo, coincidieron que vivir sin agua en pleno verano es “inhumano”. En este escenario, exigen una solución de fondo.

 

Multimedia

la odisea de todos los veranos: ni una gota de agua en el barrio / el dia

Mónica Vecina de La Cumbre

