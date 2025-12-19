Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Pedí hoy gratis con EL DIA la tarjeta del Cartonazo: pozo de $1.000.000 y línea de $300.000

La Ciudad |Hoy, mañana y el domingo

Más horas, shows y ofertas en los centros comerciales

La propuesta especial por las FIestas se extiende por las calles 8, 9, 12, 137 en Los Hornos, Cantilo en City Bell y Arana en Villa Elisa

Más horas, shows y ofertas en los centros comerciales

Con las compras, en calle 12 se participa del sorteo de un 0 kM / El Dia

19 de Diciembre de 2025 | 01:28
Edición impresa

Los centros comerciales de la Región se preparan para la Navidad, con una amplia variedad de ofertas, descuentos y actividades especiales para atraer a los visitantes que se acerquen a realizar sus compras navideñas.

En City Bell y Villa Elisa, la jornada de promociones con comercios abiertos hasta la medianoche se llevará a cabo hoy. En tanto, en calle 8, calle 9, calle 12 y 137 de Los Hornos, la propuesta tendrá lugar mañana con la tradicional “Noche de Descuentos”, que se realizará desde las 10 hasta las 22.

Además, en el caso de la Asociación Amigos de Calle 12 anunció el regreso del tradicional sorteo de un automóvil cero kilómetro. En tanto, los visitantes que realicen sus compras en los negocios asociados, ya pueden solicitar los cupones, para poder participar del sorteo, que se realizará el próximo 5 de enero a las 21 en Plaza Moreno.

En el centro comercial de calles 8, 9 y adyacencias, además de la jornada de descuentos que se realizará durante todo el día de mañana, el domingo se llevará a cabo la propuesta “Esperando la Navidad”, con una apertura especial de los negocios de 10 a 20.

Además, durante la jornada, las familias podrán disfrutar de música navideña en vivo a cargo de la Agrupación Sinfónica de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

“Invitamos a los vecinos a acercarse. Hemos trabajado para ofrecer precios competitivos y un entorno festivo con seguridad y limpieza para disfrutar de nuestra ciudad”, destacó Valentín Gilitchensky, presidente del Centro Comercial.

Los Hornos también se suma a la jornada de promociones y descuentos, donde las familias podrán disfrutar de espectáculos con artistas en vivo y una variada propuesta gastronómica a través de foodtrucks. Además, para los más pequeños se espera la presencia de Papá Noel, que estará recorriendo los negocios.

puntapié inicial en City bell

El fin de semana de ofertas navideñas inicia hoy en Cantilo, la principal calle comercial de City Bell, con la propuesta “Noche de los Regalos”, que arranca a las 10 de la mañana y se extiende hasta medianoche.

Además, a partir de las 20, vecinos y visitantes podrán disfrutar de actividades culturales, coros y presentaciones de distintas bandas, y desde las 22, la banda Confites se presentará con su escenario móvil, recorriendo las calles del centro comercial.

Al igual que en el casco urbano y en Los Hornos, en City Bell también se elegirá la vidriera más linda, en el marco de la propuesta organizada por la Cámara de Comercio e Industria.

Villa Elisa también tendrá hoy su jornada de descuentos con “La Noche de las Vidrieras”. A su vez, mientras los más chicos podrán disfrutar de la presencia de Papá Noel, toda la familia podrá vivir una noche especial con música y shows en vivo desde las 20, en la Placita del Tango, situada en avenida Arana entre Camino Centenario y calle 6.

 

