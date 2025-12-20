Está delicado y tuvo un paro: el empresario y piloto Juan Cruz Yacopini sufrió un grave accidente

El empresario y piloto de rally Juan Cruz Yacopini sufrió un grave accidente este fin de semana en el dique El Carrizal, en Mendoza, cuando navegaba en una lancha, y permanece internado en estado delicado luego de haber padecido un paro cardiorrespiratorio, días después de consagrarse campeón mundial de Rally de Bajas.

El hecho ocurrió durante una actividad recreativa en el mencionado espejo de agua mendocino, donde el piloto protagonizó un accidente cuyas causas aún se encuentran bajo investigación.

Tras el episodio, Yacopini debió ser asistido de manera inmediata por los servicios de emergencia que se encontraban en la zona.

Según se informó, el deportista fue reanimado en el lugar y posteriormente trasladado de urgencia a un centro de salud, donde quedó internado.

Su estado es delicado y el pronóstico se mantiene reservado, mientras los profesionales evalúan su evolución clínica.

La noticia generó preocupación en el ambiente del automovilismo argentino y del deporte motor, especialmente por tratarse de un episodio ocurrido poco después de uno de los mayores logros de su carrera, cuando se consagró campeón mundial de Rally de Bajas.