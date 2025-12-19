Nacho Fernández vuelve a Gimnasia después de 10 años: tras el acuerdo, cuando lo presentan
Nacho Fernández vuelve a Gimnasia después de 10 años: tras el acuerdo, cuando lo presentan
Ignacio Nacho Fernández se volverá a poner la camiseta de Gimnasia luego de 10 años. Finalmente, hubo acuerdo y el próximo lunes será presentado como la gran incorporación del Lobo.
Este viernes la dirigencia mantuvo una nueva reunión con Damián Facciutto, representante de Nacho. Fumaron la pipa de la paz y el mediocampista estará desde el inicio en la pretemporada que se pondrá en marcha el 2 de enero.
Fernández, de 35 años, ya había comunicado su deseo de volver a vestir la camiseta del Lobo como en sus primeros pasos, tras su paso por River, donde disputó más de 300 partidos, marcó goles y conquistó títulos, y ahora podría concretarse su retorno a la institución que lo vio nacer futbolísticamente.
En cuanto a los detalles de su vínculo con el Lobo, se espera que firme un contrato por un año con opción a ampliar el mismo por uno más. La rubrica se dará este lunes por la mañana dado que se encuentra fuera del país y recién estará de regreso este domingo.
La vuelta de Fernández será con el aliciente de que volverá a vestir el número 8 que portó durante su gran primer ciclo en el club, dorsal próximo a quedar vacante debido a la inminente partida de Bautista Merlini, que no renovará su contrato.
Fernando Zaniratto, opinó esta semana sobre la llegada de Nacho Fernández. “Lo que nos puede aportar está claro que es jerarquía. Es un jugador con un recorrido muy importante, más allá de sus características como jugador, su imagen y lo que podría aportar”, señaló.
