Naturaleza, amor y sonrisas: las fotos de las vacaciones de Christian Petersen antes de su internación de urgencia
20 de Diciembre de 2025 | 14:51

Las imágenes más recientes de Christian Petersen, reconocido cocinero y conductor televisivo, lo muestran atravesando días de calma y disfrute en Brasil junto a su esposa, Sofía Zelaschi, en el estado de Santa Catarina. Postales de descanso, naturaleza y sonrisas compartidas que hoy adquieren un peso especial: apenas días después de ese viaje, Petersen sufrió una descompensación mientras ascendía el volcán Lanín, en la Patagonia argentina, episodio que lo mantiene internado en terapia intensiva. El contraste entre la serenidad de aquellas jornadas y la gravedad de su estado actual genera una profunda conmoción en la comunidad gastronómica y entre quienes siguen su trayectoria.

Durante su estadía en Santa Catarina, Petersen y Zelaschi se alojaron en Awasi Santa Catarina, una posada enclavada en Ponta dos Ganchos, al norte de Governador Celso Ramos. Allí encontraron un refugio de descanso, contacto con la naturaleza y experiencias compartidas, combinando momentos de relax con actividades recreativas y una inmersión en la gastronomía local. Andrea Moschetti, anfitriona del lugar, expresó su gratitud por la visita con palabras cargadas de afecto: “¡Fue un placer recibirlos! Hasta la próxima ✨ Un abrazo”.

Las publicaciones del cocinero en redes sociales reflejaron su entusiasmo y su mirada apasionada sobre la cocina del sur de Brasil. Con palabras llenas de admiración, destacó la frescura, el color y la energía de los sabores locales: “El sur de Brasil es maravilloso, su cocina llena de sabor, muy fresca y con mucho color… Muchos chef de Brasil son muy inspiradores…”. Petersen también mencionó a la chef Dani Damasceno, a cargo del restaurante de Awasi, quien le respondió con calidez: “¡Muchísimas gracias, Chef! Fue un verdadero placer poder mostrarte un poco de nuestra gastronomía. Espero de corazón que hayas disfrutado la experiencia. Nos quedamos con muchas ganas de volver a recibirlos muy pronto”.

Las fotografías compartidas por la pareja hoy se leen con una emoción distinta. En una de ellas, Petersen y Zelaschi caminan por una pasarela de madera rodeada de vegetación frondosa, libros en mano y sonrisas serenas, como si el tiempo se hubiera detenido. En otra imagen, el cocinero aparece en la playa, junto a una canoa de madera clara, bajo un cielo gris y frente a un mar en calma, en una postal de quietud. También se los ve compartiendo un partido de tenis en una cancha de arcilla, rodeados de verde, estrechándose la mano con gestos de complicidad y alegría. Momentos simples y luminosos que hoy cobran un significado profundo, en medio de la preocupación y la esperanza por su recuperación.

Naturaleza, amor y sonrisas: las fotos de las vacaciones de Christian Petersen antes de su internación de urgencia

