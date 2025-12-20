El Muñeco del Tanque apuesta a Avatar para su edición de fin de año en La Plata

Los hinchas Estudiantes van ingresando al estadio de San Nicolás
La tradición vuelve a latir fuerte en las calles de La Plata y uno de los históricos protagonistas ya encendió la expectativa. El Muñeco del Tanque, último gran ganador de la quema de muñecos, confirmó que este año su escenario estará inspirado en "Avatar corazón de pandora", la exitosa saga cinematográfica que marcó a varias generaciones y promete un despliegue impactante para despedir el año.
El grupo llega con el respaldo de un logro reciente que todavía resuena en la memoria colectiva: en la edición pasada se consagraron como los mejores con el monumental escenario “La Plata, Ciudad de Dragones”, que fue quemado ante una multitud en la intersección de las avenidas 31 y 52. Aquella propuesta no solo sorprendió por su tamaño y nivel artístico, sino que también se impuso en la votación organizada por la Municipalidad de La Plata.
El certamen convocó a 14.320 personas, y determinó que la estructura “La Plata, ciudad de dragones”, quemada finalmente en 31 y 54, fue la mejor de 2024 con 3.781 votos, lo que representó el 26,4% del total. Un reconocimiento que consolidó al grupo como uno de los referentes indiscutidos de esta celebración popular.
En diálogo exclusivo con El Día, Manuel Rodríguez, uno de los referentes del grupo, repasó el recorrido y la esencia del Muñe del Tanque: “El Muñeco del Tanque nació en el año 1998. El primer muñeco fue una bruja. En aquella época éramos muy chicos, con muchas ilusiones y sueños. Hoy, ya más grandes, seguimos con las mismas ilusiones y los mismos sueños”.
Más allá de los premios y la competencia, Rodríguez subrayó el costado emocional que sostiene la tradición año tras año. “No podemos explicar lo que sentimos cuando estamos en la rambla, ver a los nenes y nenas impresionados por los muñecos, y también a los adultos que llevan su niño interior y disfrutan como nosotros de vivir esta tradición tan nuestra y única en el mundo”.
Con más de dos décadas de historia, trabajo colectivo y pasión barrial, el Muñeco del Tanque vuelve a decir presente apostando fuerte a un universo fantástico que promete deslumbrar. Avatar será el eje de una nueva creación que buscará, una vez más, emocionar al público y mantener viva una de las expresiones culturales más emblemáticas de la ciudad de La Plata.
