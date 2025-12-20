Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos

¿Quién será la nueva Rapunzel? Disney ya probó a sus candidatas

20 de Diciembre de 2025 | 14:51

Con el avance del live-action de Enredados, Disney acelera una de las decisiones más sensibles del proyecto: quién será la nueva Rapunzel.

Si bien durante meses los nombres de McKenna Grace y Mason Thames dominaron las especulaciones como posible dupla protagónica, según se informó la Agencia Noticias Argentinas, en las últimas semanas surgieron nuevas versiones que indican un cambio de rumbo en el casting con una lista más amplia.

Según informó The Hollywood Reporter, el estudio llevó a cabo pruebas de pantalla y química en Londres, una instancia fundamental para evaluar no solo talento individual, sino también compatibilidad entre protagonistas.

Entre las actrices que hicieron casting para Rapunzel aparecen nombres destacados como Freya Skye (Zombies 4), Sarah Catherine Hook (The White Lotus), Teagan Croft (Titans) y Olivia-Mai Barrett (Invasión).

A ellas se suma Lola Tung, figura central de The Summer I Turned Pretty, quien no pudo asistir por conflictos de agenda, pero estuvo considerada en etapas preliminares del proceso.

Otros reportes, como los de NexusPoint News, ampliaron aún más el abanico y mencionaron a Isabel May, Emma Myers, Sadie Sink y la propia McKenna Grace como posibles finalistas en algún punto del casting.__IP__

El interés sostenido por McKenna Grace se debe a su química con Mason Thames, probada durante la promoción de A pesar de ti, lo cual conquistó tanto a los fans como a sectores del estudio.

Ambos se elogiaron públicamente y reconocieron verse como Rapunzel y Flynn Rider, alimentando una campaña en redes que los posicionó como la dupla favorita del público, aunque hoy su futuro en Enredados luce más incierto.

