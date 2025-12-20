Milei viaja a la cumbre del Mercosur en Brasil

El Mercosur dio inicio a una nueva cumbre del bloque comercial en Foz Iguazú en medio de las tensiones por el fallido acuerdo con la Unión Europea.

El presidente Javier Milei viajará hoy para participar a la cumbre y planea insistir con la apertura comercial del bloque. Según confirmaron fuentes oficiales, el presidente tiene previsto asistir al encuentro y regresar a la Argentina en el mismo día, sin actividades adicionales.

Lula, anfitrión del encuentro, había puesto todo para lograr la foto del acuerdo con la garantía de la aprobación del Consejo de la UE para que la Comisión pueda firmar el acuerdo.

La participación de Milei se dará en un contexto de tensiones por las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea por un acuerdo comercial. Francia pidió en los últimos días posponer la firma y reclamó nuevas salvaguardas para proteger a su sector agrícola, una postura que volvió a generar incertidumbre sobre los plazos del entendimiento.

En la Casa Rosada aseguran que el primer mandatario mantendrá la línea que viene expresando desde el inicio de su gestión y que ya expuso en anteriores cumbres regionales: impulsar cambios en las reglas internas del Mercosur que permitan a los países miembros negociar acuerdos de libre comercio con mayor autonomía.

“La posición es la misma. El bloque necesita modernizarse y dejar de ser un límite para la inserción internacional”, expresan en Nación. Milei ya cuestionó la estructura del Mercosur durante su presidencia pro tempore del bloque y definió al esquema actual como “excesivamente burocrático”. Sostuvo que terminó funcionando como una “barrera al comercio” y planteó que debe dejar de actuar como un “escudo” frente al mundo.

Los avances del acuerdo comercial entre el Mercosur y Unión Europea atraviesan además tensiones porque Italia se sumó a las objeciones planteadas por Francia en las últimas horas. El Palacio Chigi consideró “prematuro” avanzar con la firma sin que estén cerradas las salvaguardas agrícolas reclamadas por varios Estados miembros.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, sostuvo ante el Parlamento que su país no busca bloquear el acuerdo, pero reclamó más tiempo para cerrar mecanismos de protección para el sector agropecuario y controles sanitarios reforzados. Expresó que las condiciones podrían estar dadas recién a comienzos de 2026.