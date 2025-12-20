Los hinchas Estudiantes van ingresando al estadio de San Nicolás
Los hinchas Estudiantes van ingresando al estadio de San Nicolás
VIDEO. Piñas y patadas en Plaza San Martín con el "Tito" como espectador
Nacho Fernández sobre su regreso a Gimnasia: "Me toca volver a casa"
Violento asalto a mano armada en una pollajería de la 520: un agente del SPB resultó herido
Verón y otro viaje como hincha: en micro junto a su hija Mila
VIDEO. El Muñeco del Tanque apuesta a Avatar para su edición de fin de año en La Plata
VIDEO.- Frío saludo de Milei y Lula en la cumbre del Mercosur en Foz de Iguazú
Naturaleza, amor y sonrisas: las fotos de las vacaciones de Christian Petersen antes de su internación de urgencia
¿Quién será la nueva Rapunzel? Disney ya probó a sus candidatas
Un voraz incendio arrasó una vivienda en La Plata y una familia pide ayuda para volver a empezar
Papá Noel ya recorre los barrios de La Plata repartiendo regalos, sonrisas y felicidad
¡Se viene Papá Noel! Este domingo, con la edición impresa de EL DIA, cupones para obtener importantes descuentos
La Plata, Berisso y Ensenada: buscan jóvenes con vocación periodística
Agenda deportiva recargada este sábado: partidos, horarios y TV
Docentes de Artística protestarán este lunes en La Plata contra una resolución de Provincia
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
Cuenta DNI del Banco Provincia: En la previa de Navidad, llega la promo más esperada: sábado de carnicerías
Detenidos, drogas y armas: la “Zona Roja”, eslabón del circuito narco
El Comercio local se prepara para la “Gala de Vidrieras con Noche de los Regalos” en La Plata
Sábado inestable en La Plata: lluvias al mediodía y mejoras hacia la noche
Los números del Cartonazo con EL DIA: pozo de $1.000.000 y $300.000 de línea
Vinculan a la baja del desempleo con la informalidad en el trabajo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Una feroz pelea entre un grupo de chicos de La Plata desató el caos en pleno corazón de la ciudad, dejando a quienes pasaban por Plaza San Martín completamente sorprendidos. El violento enfrentamiento, que se dio justo frente a familias y chicos que disfrutaban de la tarde, fue capturado por un testigo que no podía creer lo que estaba presenciando.
El video muestra cómo cinco jóvenes, sin medir las consecuencias, se trenzaron a golpes en medio del verde de la plaza. En un momento, uno de ellos rompió una botella contra el piso, levantando la amenaza en el aire como si fuera una espada de Damocles. La tensión era tal que hasta los transeúntes más tranquilos se acercaron, tratando de entender cómo algo tan violento podía ocurrir en uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad.
Y, claro, no podía faltar "Tito", el clásico vehículo eléctrico de seguridad que recorre la plaza y que, en esta ocasión, vio cómo la situación se desbordaba. A pesar de que el encargado del vehículo activó la sirena en un intento desesperado por calmar los ánimos, su presencia fue inútil ante la furia de los jóvenes. "Tito" solo pudo ser un espectador más en esta pelea que se fue de las manos.
El incidente se produjo cerca de las 19:30, cuando la plaza estaba llena de vida. Mientras chicos jugaban y las familias se relajaban en los bancos, un grupo de jóvenes decidía llevar el caos al centro de La Plata. A pesar de que varios testigos llamaron al 911, la Policía recién arribó unos diez minutos después, cuando ya no quedaba rastro de la pelea.
Lo más preocupante de este episodio, además de la violencia desmedida, es la sensación de inseguridad que genera en un lugar que, históricamente, ha sido considerado uno de los pulmones verdes de la ciudad. El video rápidamente se viralizó entre los platenses, y la pregunta quedó en el aire: ¿Qué está pasando en Plaza San Martín?
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí