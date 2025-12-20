Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

VIDEO. Piñas y patadas en Plaza San Martín con el "Tito" como espectador

20 de Diciembre de 2025 | 16:12

Escuchar esta nota

Una feroz pelea entre un grupo de chicos de La Plata desató el caos en pleno corazón de la ciudad, dejando a quienes pasaban por Plaza San Martín completamente sorprendidos. El violento enfrentamiento, que se dio justo frente a familias y chicos que disfrutaban de la tarde, fue capturado por un testigo que no podía creer lo que estaba presenciando.

El video muestra cómo cinco jóvenes, sin medir las consecuencias, se trenzaron a golpes en medio del verde de la plaza. En un momento, uno de ellos rompió una botella contra el piso, levantando la amenaza en el aire como si fuera una espada de Damocles. La tensión era tal que hasta los transeúntes más tranquilos se acercaron, tratando de entender cómo algo tan violento podía ocurrir en uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad.

Y, claro, no podía faltar "Tito", el clásico vehículo eléctrico de seguridad que recorre la plaza y que, en esta ocasión, vio cómo la situación se desbordaba. A pesar de que el encargado del vehículo activó la sirena en un intento desesperado por calmar los ánimos, su presencia fue inútil ante la furia de los jóvenes. "Tito" solo pudo ser un espectador más en esta pelea que se fue de las manos.

El incidente se produjo cerca de las 19:30, cuando la plaza estaba llena de vida. Mientras chicos jugaban y las familias se relajaban en los bancos, un grupo de jóvenes decidía llevar el caos al centro de La Plata. A pesar de que varios testigos llamaron al 911, la Policía recién arribó unos diez minutos después, cuando ya no quedaba rastro de la pelea.

Lo más preocupante de este episodio, además de la violencia desmedida, es la sensación de inseguridad que genera en un lugar que, históricamente, ha sido considerado uno de los pulmones verdes de la ciudad. El video rápidamente se viralizó entre los platenses, y la pregunta quedó en el aire: ¿Qué está pasando en Plaza San Martín?

Tags
