¡Se viene Papá Noel! Este domingo con la edición impresa de EL DIA, cupones para obtener importantes descuentos

La Ciudad

Vieytes celebra su 133° aniversario: el pueblo de Magdalena que se proyecta como destino turístico

20 de Diciembre de 2025 | 14:00

En el interior del Partido de Magdalena, a poco más de una hora de La Plata, Vieytes emerge como uno de esos pueblos bonaerenses que invitan a bajar el ritmo y reencontrarse con lo esencial. De impronta rural, fuerte identidad comunitaria y profundas raíces ferroviarias, la localidad celebra este año su 133º aniversario, una oportunidad ideal para descubrir su encanto y sumarse a una fiesta abierta a toda la región.

El origen de Vieytes se remonta a 1892, con la llegada del ferrocarril y la inauguración de su estación, hecho que marcó el crecimiento del pueblo. Aún hoy, ese edificio histórico conserva su valor simbólico y funciona como punto de encuentro cultural, rodeado de antiguas construcciones que remiten a la vida comercial de otros tiempos.

Calles tranquilas, espacios verdes, una capilla que forma parte del paisaje cotidiano y el saludo amable entre vecinos construyen una postal típica del interior bonaerense. Vieytes ofrece una experiencia auténtica, ideal para quienes buscan turismo de cercanía, contacto con la historia y propuestas simples, pero cargadas de identidad.

Esa esencia se verá reflejada el sábado 27 de diciembre, cuando la localidad celebre su aniversario con una gran fiesta popular. Desde las 18.30, la Plaza “Marta Eleta” será el epicentro de una jornada pensada para disfrutar en familia, con desfile cívico y tradicionalista, expresiones culturales y música en vivo.

La grilla artística incluirá la presentación del Taller Municipal de Danzas, el show de Martín Fontana y un gran cierre a cargo de Commanche, en una noche que promete convocar tanto a vecinos como a visitantes de la región.

Además, el festejo contará con un Paseo de Artesanos y Emprendedores, puestos gastronómicos y diversas propuestas recreativas que ponen en valor la producción local y fortalecen el perfil turístico del pueblo.

Con historia, tranquilidad y una comunidad que mantiene vivas sus tradiciones, Vieytes se consolida como un destino rural ideal para una escapada de fin de semana, combinando pasado, presente y celebración.

