Vieytes celebra su 133° aniversario: el pueblo de Magdalena que se proyecta como destino turístico

Arrancó en San Nicolás: Estudiantes empata 0 a 0 ante Platense por el Trofeo de Campeones
Arrancó en San Nicolás: Estudiantes empata 0 a 0 ante Platense por el Trofeo de Campeones
En fotos y videos.- El color de los hinchas en el estadio de San Nicolás: caravana desde La Plata y tribunas colmadas
VIDEO. Piñas y patadas en Plaza San Martín con el "Tito" como espectador
Nacho Fernández sobre su regreso a Gimnasia: "Me toca volver a casa"
Fotos | El centro platense al ritmo de Papá Noel: horarios extendidos, shows y ofertas en los centros comerciales de La Plata
Naturaleza, amor y sonrisas: las fotos de las vacaciones de Christian Petersen antes de su internación de urgencia
Violento asalto a mano armada en una pollajería de la 520: un agente del SPB resultó herido
VIDEO. El Muñeco del Tanque apuesta a Avatar para su edición de fin de año en La Plata
¿Quién será la nueva Rapunzel? Disney ya probó a sus candidatas
VIDEO.- Frío saludo de Milei y Lula en la cumbre del Mercosur en Foz de Iguazú
Está delicado y tuvo un paro: el empresario y piloto Juan Cruz Yacopini sufrió un grave accidente
¡Se viene Papá Noel! Este domingo, con la edición impresa de EL DIA, cupones para obtener importantes descuentos
Estalló la guerra entre Ducatenzeiler y Azzaro: "Me hizo una operación, no hay retorno, se terminó"
Un voraz incendio arrasó una vivienda en La Plata y una familia pide ayuda para volver a empezar
Papá Noel ya recorre los barrios de La Plata repartiendo regalos, sonrisas y felicidad
La Plata, Berisso y Ensenada: buscan jóvenes con vocación periodística
¿Buscás trabajo en La Plata? Consultá las ofertas de empleo de esta semana en EL DIA
Agenda deportiva recargada este sábado: partidos, horarios y TV
Docentes de Artística protestarán este lunes en La Plata contra una resolución de Provincia
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
Cuenta DNI del Banco Provincia: En la previa de Navidad, llega la promo más esperada: sábado de carnicerías
El Comercio local se prepara para la “Gala de Vidrieras con Noche de los Regalos” en La Plata
Triple crimen de Florencio Varela: detuvieron al narco que contactó a Lara para que fuera a la "fiesta"
Vieytes celebra su 133° aniversario: el pueblo de Magdalena que se proyecta como destino turístico
Detenidos, drogas y armas: la “Zona Roja”, eslabón del circuito narco
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
En el interior del Partido de Magdalena, a poco más de una hora de La Plata, Vieytes emerge como uno de esos pueblos bonaerenses que invitan a bajar el ritmo y reencontrarse con lo esencial. De impronta rural, fuerte identidad comunitaria y profundas raíces ferroviarias, la localidad celebra este año su 133º aniversario, una oportunidad ideal para descubrir su encanto y sumarse a una fiesta abierta a toda la región.
El origen de Vieytes se remonta a 1892, con la llegada del ferrocarril y la inauguración de su estación, hecho que marcó el crecimiento del pueblo. Aún hoy, ese edificio histórico conserva su valor simbólico y funciona como punto de encuentro cultural, rodeado de antiguas construcciones que remiten a la vida comercial de otros tiempos.
Calles tranquilas, espacios verdes, una capilla que forma parte del paisaje cotidiano y el saludo amable entre vecinos construyen una postal típica del interior bonaerense. Vieytes ofrece una experiencia auténtica, ideal para quienes buscan turismo de cercanía, contacto con la historia y propuestas simples, pero cargadas de identidad.
Esa esencia se verá reflejada el sábado 27 de diciembre, cuando la localidad celebre su aniversario con una gran fiesta popular. Desde las 18.30, la Plaza “Marta Eleta” será el epicentro de una jornada pensada para disfrutar en familia, con desfile cívico y tradicionalista, expresiones culturales y música en vivo.
La grilla artística incluirá la presentación del Taller Municipal de Danzas, el show de Martín Fontana y un gran cierre a cargo de Commanche, en una noche que promete convocar tanto a vecinos como a visitantes de la región.
Además, el festejo contará con un Paseo de Artesanos y Emprendedores, puestos gastronómicos y diversas propuestas recreativas que ponen en valor la producción local y fortalecen el perfil turístico del pueblo.
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO. El Muñeco del Tanque apuesta a Avatar para su edición de fin de año en La Plata
Con historia, tranquilidad y una comunidad que mantiene vivas sus tradiciones, Vieytes se consolida como un destino rural ideal para una escapada de fin de semana, combinando pasado, presente y celebración.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí