Nacho Fernández sobre su regreso a Gimnasia: "Me toca volver a casa"

Ignacio “Nacho” Fernández confirmó su regreso a Gimnasia y Esgrima La Plata y, en ese contexto, publicó un sentido mensaje de despedida para River Plate, el club donde vivió algunos de los momentos más importantes de su carrera. Con palabras cargadas de emoción, el mediocampista habló de sentimientos encontrados, agradecimiento y la certeza de que es tiempo de “volver a casa”.
“Hoy toca despedirme del club que me dio más alegrías de las que me hubiese imaginado… Son sentimientos encontrados, de tristeza por no haberme podido despedir como marca la historia de River, cumpliendo con los objetivos que nos habíamos planteado, pero con la tranquilidad de haberlo intentado hasta el final”, expresó.
En el mensaje, Nacho también resaltó el legado construido junto a sus compañeros: “Y de felicidad porque junto con todos mis compañeros dejamos una huella imborrable que va a quedar en la historia”.
Además, agradeció a dirigentes, cuerpos técnicos e hinchas por el acompañamiento durante sus dos etapas en el club: “Agradecer a todos los dirigentes y cuerpo técnico por haber confiado en mí y también agradecer a toda la gente por el cariño que recibí… Sin dudas se robaron una gran parte de mi corazón y el de mi familia”.
El cierre dejó en claro el motivo de la decisión y marcó el inicio de una nueva etapa: “Los voy a extrañar, pero me toca volver a casa… Los quiero mucho”.
De esta manera, Nacho Fernández cierra un ciclo dorado en River y se prepara para reencontrarse con Gimnasia, el club donde se formó y al que regresa con la experiencia, la jerarquía y el cariño intactos.
