Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Se viene Papá Noel! Este domingo con la edición impresa de EL DIA, cupones para obtener importantes descuentos

Deportes

Nacho Fernández sobre su regreso a Gimnasia: "Me toca volver a casa"

Nacho Fernández sobre su regreso a Gimnasia: "Me toca volver a casa"
20 de Diciembre de 2025 | 15:45

Escuchar esta nota

 

Ignacio “Nacho” Fernández confirmó su regreso a Gimnasia y Esgrima La Plata y, en ese contexto, publicó un sentido mensaje de despedida para River Plate, el club donde vivió algunos de los momentos más importantes de su carrera. Con palabras cargadas de emoción, el mediocampista habló de sentimientos encontrados, agradecimiento y la certeza de que es tiempo de “volver a casa”.

“Hoy toca despedirme del club que me dio más alegrías de las que me hubiese imaginado… Son sentimientos encontrados, de tristeza por no haberme podido despedir como marca la historia de River, cumpliendo con los objetivos que nos habíamos planteado, pero con la tranquilidad de haberlo intentado hasta el final”, expresó.

En el mensaje, Nacho también resaltó el legado construido junto a sus compañeros: “Y de felicidad porque junto con todos mis compañeros dejamos una huella imborrable que va a quedar en la historia”.

Además, agradeció a dirigentes, cuerpos técnicos e hinchas por el acompañamiento durante sus dos etapas en el club: “Agradecer a todos los dirigentes y cuerpo técnico por haber confiado en mí y también agradecer a toda la gente por el cariño que recibí… Sin dudas se robaron una gran parte de mi corazón y el de mi familia”.

El cierre dejó en claro el motivo de la decisión y marcó el inicio de una nueva etapa: “Los voy a extrañar, pero me toca volver a casa… Los quiero mucho”.

LE PUEDE INTERESAR

Los hinchas Estudiantes van ingresando al estadio de San Nicolás

LE PUEDE INTERESAR

Nacho Fernández vuelve a Gimnasia: cuando lo presentan

De esta manera, Nacho Fernández cierra un ciclo dorado en River y se prepara para reencontrarse con Gimnasia, el club donde se formó y al que regresa con la experiencia, la jerarquía y el cariño intactos.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Nacho Fernández vuelve a Gimnasia: cuando lo presentan

Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Pincha quiere cerrar el año con otra copa: formaciones, hora y TV

VIDEO. El zoológico, siete años cerrado: todavía sin fecha de apertura al público

Nacho Fernández vuelve a Gimnasia: cuando lo presentan

Niñera, no: la Justicia no habilitó salidas laborales para La Toretto de La Plata

Naturaleza, amor y sonrisas: las fotos de las vacaciones de Christian Petersen antes de su internación de urgencia

Violento asalto a mano armada en una pollajería de la 520: un agente del SPB resultó herido

El Comercio local se prepara para la “Gala de Vidrieras con Noche de los Regalos” en La Plata
+ Leidas

El Pincha quiere cerrar el año con otra copa: formaciones, hora y TV

Un partido que podría ser el adiós de varios

Gimnasia: Nacho Fernández vuelve al club que lo vio nacer

VIDEO. El zoológico, siete años cerrado: todavía sin fecha de apertura al público

Nacho Fernández vuelve a Gimnasia: cuando lo presentan

La súper gripe ya llegó: recomiendan la vacunación

Docentes de Artística protestarán este lunes en La Plata contra una resolución de Provincia

Las otras finales que disputará el ganador del Trofeo de Campeones
Últimas noticias de Deportes

Los hinchas Estudiantes van ingresando al estadio de San Nicolás

Nacho Fernández vuelve a Gimnasia: cuando lo presentan

El Pincha quiere cerrar el año con otra copa: formaciones, hora y TV

Verón y otro viaje como hincha: en micro junto a su hija Mila
Policiales
Violento asalto a mano armada en una pollajería de la 520: un agente del SPB resultó herido
Un voraz incendio arrasó una vivienda en La Plata y una familia pide ayuda para volver a empezar
Detenidos, drogas y armas: la “Zona Roja”, eslabón del circuito narco
Niñera, no: la Justicia no habilitó salidas laborales para La Toretto de La Plata
Una mujer muerta y dos nenas heridas en la Ruta 36
La Ciudad
VIDEO. El Muñeco del Tanque apuesta a Avatar para su edición de fin de año en La Plata
Papá Noel ya recorre los barrios de La Plata repartiendo regalos, sonrisas y felicidad
Cuenta DNI del Banco Provincia: En la previa de Navidad, llega la promo más esperada: sábado de carnicerías
VIDEO. El zoológico, siete años cerrado: todavía sin fecha de apertura al público
Docentes de Artística protestarán este lunes en La Plata contra una resolución de Provincia
Espectáculos
¿Quién será la nueva Rapunzel? Disney ya probó a sus candidatas
Naturaleza, amor y sonrisas: las fotos de las vacaciones de Christian Petersen antes de su internación de urgencia
“Los Años Nuevos”: una historia de amor incierto en diez actos
Jugada maestra: Icardi pagó la cuota y picanteó a Wanda
Doctor Solari: la UBA dará el honoris causa al Indio
Política y Economía
VIDEO.- Frío saludo de Milei y Lula en la cumbre del Mercosur en Foz de Iguazú
El PJ se fue a marzo: el 15, la fecha para la interna
La paradoja de combatir al aliado y después necesitarlo
Milei viaja a la cumbre del Mercosur en Brasil
Se viene otra batalla por el Presupuesto

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla