Estalló la guerra entre Ducatenzeiler y Azzaro: "Me hizo una operación, no hay retorno, se terminó"

La pelea entre Andrés Ducatenzeiler y Flavio Azzaro sumó un nuevo capítulo y, según el propio exdirigente, ya no tiene retorno. En una entrevista en YouTube, Ducatenzeiler confirmó que no volverá a hablar con el periodista y acusó al canal de Azzaro de “operar” en su contra.

“Que me haya hecho una operación no se perdona, se terminó ahí”, afirmó, aunque aclaró que mantiene “cariño” por Azzaro y su familia. Sin embargo, fue tajante: “No hablo más con él”.

Ducatenzeiler apuntó no solo contra Azzaro, sino contra la dinámica del canal al que calificó como “una verdadera locura, encima justificada”. En contraposición, sostuvo que él sí se hace cargo de sus dichos cuando afectan a terceros y recordó un episodio en el que pidió disculpas por comentarios que habían perjudicado emocionalmente a otra persona.

“Yo estaba hablando de fútbol”, remarcó, intentando diferenciar opinión de daño personal, en una disputa que parece haber pasado definitivamente del plano mediático al personal.