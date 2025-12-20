Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Se viene Papá Noel! Este domingo con la edición impresa de EL DIA, cupones para obtener importantes descuentos

Espectáculos

Estalló la guerra entre Ducatenzeiler y Azzaro: "Me hizo una operación, no hay retorno, se terminó"

Estalló la guerra entre Ducatenzeiler y Azzaro: "Me hizo una operación, no hay retorno, se terminó"
20 de Diciembre de 2025 | 17:02

Escuchar esta nota

La pelea entre Andrés Ducatenzeiler y Flavio Azzaro sumó un nuevo capítulo y, según el propio exdirigente, ya no tiene retorno. En una entrevista en YouTube, Ducatenzeiler confirmó que no volverá a hablar con el periodista y acusó al canal de Azzaro de “operar” en su contra.

“Que me haya hecho una operación no se perdona, se terminó ahí”, afirmó, aunque aclaró que mantiene “cariño” por Azzaro y su familia. Sin embargo, fue tajante: “No hablo más con él”.

Ducatenzeiler apuntó no solo contra Azzaro, sino contra la dinámica del canal al que calificó como “una verdadera locura, encima justificada”. En contraposición, sostuvo que él sí se hace cargo de sus dichos cuando afectan a terceros y recordó un episodio en el que pidió disculpas por comentarios que habían perjudicado emocionalmente a otra persona.

“Yo estaba hablando de fútbol”, remarcó, intentando diferenciar opinión de daño personal, en una disputa que parece haber pasado definitivamente del plano mediático al personal.

 

LE PUEDE INTERESAR

¿Quién será la nueva Rapunzel? Disney ya probó a sus candidatas

LE PUEDE INTERESAR

Naturaleza, amor y sonrisas: las fotos de las vacaciones de Christian Petersen antes de su internación de urgencia
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

La agenda cultural de este finde en La Plata

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes empata 0 a 0 ante Platense por el Trofeo de Campeones en San Nicolás

VIDEO. El zoológico platense, siete años cerrado: todavía sin fecha de apertura al público

Nacho Fernández sobre su regreso a Gimnasia: "Me toca volver a casa"

Niñera, no: la Justicia no habilitó salidas laborales para La Toretto de La Plata

Naturaleza, amor y sonrisas: las fotos de las vacaciones de Christian Petersen antes de su internación de urgencia

Violento asalto a mano armada en una pollajería de la 520: un agente del SPB resultó herido

El Comercio local se prepara para la “Gala de Vidrieras con Noche de los Regalos” en La Plata
+ Leidas

Estudiantes empata 0 a 0 ante Platense por el Trofeo de Campeones en San Nicolás

Un partido que podría ser el adiós de varios

VIDEO. El zoológico platense, siete años cerrado: todavía sin fecha de apertura al público

Gimnasia: Nacho Fernández vuelve al club que lo vio nacer

Nacho Fernández vuelve a Gimnasia: cuando lo presentan

La súper gripe ya llegó: recomiendan la vacunación

En fotos y videos.- El color de los hinchas en el estadio de San Nicolás: caravana desde La Plata y tribunas colmadas

Docentes de Artística protestarán este lunes en La Plata contra una resolución de Provincia
Últimas noticias de Espectáculos

¿Quién será la nueva Rapunzel? Disney ya probó a sus candidatas

Naturaleza, amor y sonrisas: las fotos de las vacaciones de Christian Petersen antes de su internación de urgencia

“Los Años Nuevos”: una historia de amor incierto en diez actos

Jugada maestra: Icardi pagó la cuota y picanteó a Wanda
Información General
Alfabetización 2025: 5 claves para entender la crisis
El “Error 502” volvió a hacer de las suyas y afectó la conectividad global
Los números de la suerte del sábado 20 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Súpergripe H3N2: las recomendaciones de médicos de la Región ante los primeros casos en Argentina
Supergripe H3N2: el Malbrán confirmó los primeros casos en Argentina, dos adolescentes y un niño infectados
Policiales
Triple crimen de Florencio Varela: detuvieron al narco que contactó a Lara para que fuera a la "fiesta"
VIDEO. Piñas y patadas en Plaza San Martín con el "Tito" como espectador
Violento asalto a mano armada en una pollajería de la 520: un agente del SPB resultó herido
Un voraz incendio arrasó una vivienda en La Plata y una familia pide ayuda para volver a empezar
Detenidos, drogas y armas: la “Zona Roja”, eslabón del circuito narco
Deportes
Estudiantes empata 0 a 0 ante Platense por el Trofeo de Campeones en San Nicolás
En fotos y videos.- El color de los hinchas en el estadio de San Nicolás: caravana desde La Plata y tribunas colmadas
Está delicado y tuvo un paro: el empresario y piloto Juan Cruz Yacopini sufrió un grave accidente
Nacho Fernández sobre su regreso a Gimnasia: "Me toca volver a casa"
Nacho Fernández vuelve a Gimnasia: cuando lo presentan
La Ciudad
Fotos | El centro platense al ritmo de Papá Noel: horarios extendidos, shows y ofertas en los centros comerciales de La Plata
¿Buscás trabajo en La Plata? Consultá las ofertas de empleo de esta semana en EL DIA
Vieytes celebra su 133° aniversario: el pueblo de Magdalena que se proyecta como destino turístico
VIDEO. El Muñeco del Tanque apuesta a Avatar para su edición de fin de año en La Plata
Papá Noel ya recorre los barrios de La Plata repartiendo regalos, sonrisas y felicidad

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla