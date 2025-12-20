¿Buscás trabajo en La Plata? Consultá las ofertas de empleo de esta semana en EL DIA

Estudiantes, cansado, apuesta al partido "largo" y se fue al descanso igualando 0 a 0 con Platense en San Nicolás
Si estás en plena búsqueda laboral, EL DIA te ofrece una actualización diaria de las vacantes disponibles en La Plata y la Región. Nuestra sección de empleos reúne ofertas para diferentes niveles de experiencia y en múltiples sectores.
Ya sea en nuestra edición impresa o en la plataforma digital del diario, encontrarás avisos de comercios, pymes y empresas locales que están buscando nuevos colaboradores. Las propuestas incluyen vacantes en áreas como administración, ventas, atención al cliente, logística, mantenimiento, servicios técnicos, y más.
Lo mejor es que podés acceder a todas las ofertas de forma gratuita. Solo tenés que consultar los clasificados y postularte directamente a través de los datos de contacto de cada aviso.
* * *
BUSQUEDA LABORAL. Concesionario Oficial de La Plata se encuentra en búsqueda de: ASESOR COMERCIAL. Envianos tu CV por mail: jorge.luna@galiaautohaus.com.ar.
Centro de producción incorpora a su staff: jefe pastelero, ayudante pastelero, panadero, bachero. Enviar CV indicando en el asunto el puesto pretendido: centrodeproduccionpaste@gmail.com.
Importante cafetería ubicada en el centro de La Plata, requiere: camarero/a buena presencia, responsabilidad, capacidad para aprender, experiencia demostrable (edad entre 18 a 25 años) full time, buenas condiciones laborales. Enviar CV: cafecvlaplata@gmail.com.
Restaurante busca cocineros y panaderos con experiencia, enviar CV a: rrhhlaplata49@gmail.com indicando cargo al que aspira.
!!!Chofer taxi con experiencia, viva La Plata, turnos 8 y 12 hs., conozca radio y GPS, pago 35%. Whatsapp escrito 221-488-2522.
!!!Se busca repositor c/exp. p/súper en City Bell, enviar CV al Wsp. 221-595-5416.
Academia de manejo incorporará instructores/ras, requisitos: perfil productivo, resolutivo y liderazgo, buena oratoria, mayor 30 años, disponibilidad horaria, buena presencia: circularacademiaok@gmail.com.
ADMINISTRATIVA CONTABLE O FACTURISTA CON EXPERIENCIA, LUN. A VIE. 8 A 17 HS. CV A: laboralcd@yahoo.com.
Amodil cosméticos, convoca líderes y revendedoras, importantes premios, La Plata y alrededores. 221-674-9273.
Importante salón busca peluquero/a unisex (no barbero) con experiencia en salón. 221-571-4179 whatsapp.
Naz, busca empleada para atención al público, sólo con buena presencia y con buen aprendizaje para las tareas futuras, horario full time. Enviar CV a: nazrecursoshumanos@outlook.com.
Necesito carnicero, presentarse en 7 esquina 72 y en 21 esquina 34.
Necesito chapista y pintor de autos con experiencia. Cel. 221-495-3657.
Necesito repositor c/exp. p/super 116 bis e/88 y 89. 11-7081-5247.
NUEVO CENTRO DE DÍA SOLICITA: MAESTRA ESPECIAL, PROF. DE FÍSICA, PROF. MÚSICA, Y OTRAS ESPECIALIDADES, JORNADA DE 4 HS. DIARIAS. ENVIAR CV A: laboralcd@yahoo.com.
Residencia de larga estadía para adultos mayores en City Bell, incorpora médicxs, licenciadxs, en enfermería, enfermerxs profesionales, mucamxs. Enviar CV: empleados.arvenecia@gmail.com.
RH, 31 y 512 (Hernández) toma autos ambos turnos, comunicarse al Tel. 484-5563 ó al whatsapp 221-681-1861.
Se alquilan turnos para chofer de taxi, día y noche, 91 esquina 8 (taller) Cel. 221-436-3547.
Se busca chofer para remis con registro profesional y buena presencia para viajes de corta, mediana y larga distancia, ambos turnos. Enviar CV y registro a: c.r.platense@gmail.com.
SE NECESITA CARNICERO PROFESIONAL PARA TRABAJAR EN CARNICERIA LA NUEVA ESPERANZA, HORARIO FULL TIME, INTERESADO COMUNICARSE AL WHATSAPP 221-589-9074.
Se necesita lavador de autos con experiencia y referencias, 72 y 18.
SE NECESITA PERSONAL PARA MARMOLERÍA, CON EXPERIENCIA COMPROBABLE (FRENTE 45º, BACHA ARMADA, ETC.) ENVIAR CV A: marmolerialunense@gmail.com O AL 221-531-3050.
SE NECESITA REPARTIDOR CON AUTO (NO MOTO), PARA PIZZERIA EN CALLE 19 NÚMERO 760 CASI ESQUINA 47, PAGA POR DIA, DE 19 A 23.30 HS., DEJAR DATOS EN EL LOCAL DE 19.30 A 22 HS.
Se necesita repositor y cajera con experiencia, 25 y 42, supermercado La Loma.
Supermercado Luky 137-80 y 81, necesito cajera, fiambrera, repositor.
Tenés camión propio? !Sumate a nuestra empresa! Buscamos camiones playos (tipo Accelo, Daily o similar) para entrega y retiro, y camiones (tipo KIA 2500 o similar) para servicios. Zona: La Plata, Ensenada, Berisso. Requisitos: registro E1, cargas generales y peligrosas, documentación al día. Contactanos por whatsapp al 11-2684-1058.
