¡Se viene Papá Noel! Este domingo con la edición impresa de EL DIA, cupones para obtener importantes descuentos

La Ciudad

¿Buscás trabajo en La Plata? Consultá las ofertas de empleo de esta semana en EL DIA

20 de Diciembre de 2025 | 16:48

Escuchar esta nota

 

Si estás en plena búsqueda laboral, EL DIA te ofrece una actualización diaria de las vacantes disponibles en La Plata y la Región. Nuestra sección de empleos reúne ofertas para diferentes niveles de experiencia y en múltiples sectores.

Ya sea en nuestra edición impresa o en la plataforma digital del diario, encontrarás avisos de comercios, pymes y empresas locales que están buscando nuevos colaboradores. Las propuestas incluyen vacantes en áreas como administración, ventas, atención al cliente, logística, mantenimiento, servicios técnicos, y más.

Lo mejor es que podés acceder a todas las ofertas de forma gratuita. Solo tenés que consultar los clasificados y postularte directamente a través de los datos de contacto de cada aviso.

BUSQUEDA LABORAL. Concesionario Oficial de La Plata se encuentra en búsqueda de: ASESOR COMERCIAL. Envianos tu CV por mail: jorge.luna@galiaautohaus.com.ar.

Centro de producción incorpora a su staff: jefe pastelero, ayudante  pastelero, panadero, bachero. Enviar CV indicando en el asunto el  puesto pretendido: centrodeproduccionpaste@gmail.com.

Importante cafetería ubicada en el centro de La Plata, requiere:  camarero/a buena presencia, responsabilidad, capacidad para  aprender, experiencia demostrable (edad entre 18 a 25 años) full time, buenas condiciones laborales. Enviar CV:  cafecvlaplata@gmail.com.

Restaurante busca cocineros y panaderos con experiencia, enviar  CV a: rrhhlaplata49@gmail.com indicando cargo al que aspira.

!!!Chofer taxi con experiencia, viva La Plata, turnos 8 y 12 hs.,  conozca radio y GPS, pago 35%. Whatsapp escrito 221-488-2522.

!!!Se busca repositor c/exp. p/súper en City Bell, enviar CV al  Wsp. 221-595-5416.

Academia de manejo incorporará instructores/ras, requisitos: perfil  productivo, resolutivo y liderazgo, buena oratoria, mayor 30 años,  disponibilidad horaria, buena presencia:  circularacademiaok@gmail.com.

ADMINISTRATIVA CONTABLE O FACTURISTA CON EXPERIENCIA,  LUN. A VIE. 8 A 17 HS. CV A: laboralcd@yahoo.com.

Amodil cosméticos, convoca líderes y revendedoras, importantes  premios, La Plata y alrededores. 221-674-9273.

Importante salón busca peluquero/a unisex (no barbero) con  experiencia en salón. 221-571-4179 whatsapp.

Naz, busca empleada para atención al público, sólo con buena  presencia y con buen aprendizaje para las tareas futuras, horario  full time. Enviar CV a: nazrecursoshumanos@outlook.com.

Necesito carnicero, presentarse en 7 esquina 72 y en 21 esquina  34.

Necesito chapista y pintor de autos con experiencia. Cel.  221-495-3657.

Necesito repositor c/exp. p/super 116 bis e/88 y 89.  11-7081-5247.

NUEVO CENTRO DE DÍA SOLICITA: MAESTRA ESPECIAL, PROF.  DE FÍSICA, PROF. MÚSICA, Y OTRAS ESPECIALIDADES,  JORNADA DE 4 HS. DIARIAS. ENVIAR CV A:  laboralcd@yahoo.com.

Residencia de larga estadía para adultos mayores en City Bell,  incorpora médicxs, licenciadxs, en enfermería, enfermerxs  profesionales, mucamxs. Enviar CV:  empleados.arvenecia@gmail.com.

RH, 31 y 512 (Hernández) toma autos ambos turnos, comunicarse  al Tel. 484-5563 ó al whatsapp 221-681-1861.

Se alquilan turnos para chofer de taxi, día y noche, 91 esquina 8  (taller) Cel. 221-436-3547.

Se busca chofer para remis con registro profesional y buena  presencia para viajes de corta, mediana y larga distancia, ambos  turnos. Enviar CV y registro a: c.r.platense@gmail.com.

SE NECESITA CARNICERO PROFESIONAL PARA TRABAJAR EN  CARNICERIA LA NUEVA ESPERANZA, HORARIO FULL TIME,  INTERESADO COMUNICARSE AL WHATSAPP 221-589-9074.

Se necesita lavador de autos con experiencia y referencias,  72 y 18.

SE NECESITA PERSONAL PARA MARMOLERÍA, CON EXPERIENCIA  COMPROBABLE (FRENTE 45º, BACHA ARMADA, ETC.) ENVIAR  CV A: marmolerialunense@gmail.com O AL 221-531-3050.

SE NECESITA REPARTIDOR CON AUTO (NO MOTO), PARA  PIZZERIA EN CALLE 19 NÚMERO 760 CASI ESQUINA 47, PAGA  POR DIA, DE 19 A 23.30 HS., DEJAR DATOS EN EL LOCAL DE  19.30 A 22 HS.

Se necesita repositor y cajera con experiencia, 25 y 42, supermercado  La Loma.

Supermercado Luky 137-80 y 81, necesito cajera, fiambrera,  repositor.

Tenés camión propio? !Sumate a nuestra empresa! Buscamos  camiones playos (tipo Accelo, Daily o similar) para entrega y retiro,  y camiones (tipo KIA 2500 o similar) para servicios. Zona: La Plata,  Ensenada, Berisso. Requisitos: registro E1, cargas generales y  peligrosas, documentación al día. Contactanos por whatsapp  al 11-2684-1058.

