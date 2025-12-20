Triple crimen de Florencio Varela: detuvieron al narco que contactó a Lara para que fuera a la "fiesta"

Un hombre de 42 años fue detenido, acusado de integrar la banda que fue responsable del triple crimen con sello narco cometido en el partido bonaerense de Florencio Varela.

Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que se trata de Jesús Mallón, conocido como “El Tío” de la agrupación que asesinó a Morena Verdi de 20 años, Brenda Loreley Del Castillo, de la misma edad, y Lara Gutiérrez, de 15.

Según el parte policial, la detención se produjo tras un allanamiento realizado por la DDI La Matanza, luego de que los investigadores establecieron que mantenía vínculos con otros imputados ya identificados en la causa, Alex Ydone Castillo y Florencia Ibarra.

El acusado encubría la comercialización de estupefacientes bajo una aparente actividad legal vinculada a la venta de artículos de bazar y estaría además relacionado con maniobras de trata de personas.

Mallón había sido citado a declarar, en calidad de testigo, el pasado 5 de diciembre, cuando incurrió en contradicciones y negó tanto su vínculo con los otros acusados como el uso de líneas telefónicas investigadas, más tarde se deshizo de su vehículo Chevrolet Cruze y redujo drásticamente sus movimientos habituales.

El juzgado ordenó tareas de vigilancia y un allanamiento en el domicilio de la jurisdicción de Berazategui, donde Mallón fue detenido cuando se disponía a salir. Durante el procedimiento se secuestraron seis teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes.

El involucrado fue trasladado a la sede judicial y quedó a disposición del juzgado interviniente, que fijó audiencia para el próximo 22 de diciembre, mientras continúan los análisis de comunicaciones y movimientos financieros vinculados a los imputados y a posibles prófugos en la causa.

La causa es investigada por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Morón, con intervención de la Secretaría N°8, la carátula incluye privación ilegal de la libertad coactiva agravada, reiterada en dos hechos, agravada por tratarse de una víctima menor de edad y homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, con alevosía, ensañamiento y por ser cometido para procurar la impunidad.

De acuerdo a la reconstrucción del caso, las víctimas salieron el 19 de septiembre pasado, alrededor de las 21.15, desde un domicilio ubicado en la localidad de Ciudad Evita con destino a la zona de una estación de servicio situada en Monseñor Bufano y avenida Crovara, pero nunca regresaron.

El análisis de las cámaras de seguridad permitió establecer que las jóvenes abordaron una camioneta Chevrolet Tracker blanca que, al día siguiente, fue encontrada incendiada en Florencio Varela.

Luego de las pericias de Policía Científica y el análisis de geolocalización, se determinó que las víctimas habían sido privadas ilegítimamente de la libertad, luego asesinadas, y sus cuerpos encontrados enterrados en un domicilio ubicado en la calle Chañar 702 del barrio Villa Vatteone.

Miguel Ángel Villanueva Silva (25 años), Iara Daniela Ibarra (19), Maximiliano Andrés Parra (18), Celeste Magalí González Guerrero (28), Milagros Florencia Ibáñez (20), Matías Agustín Ozorio (28), Ariel Giménez (29) y Lázaro Víctor Sotacuro se encuentran detenidos con prisión preventiva por los asesinatos, mientras que Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como “Pequeño J”, continúa preso en Perú.

Joseph Freyser Cubas Zavaleta, alias “Señor Jota”, y Mónica Mujica -mujer de Sotacuro- también están arrestados, mientras que persiste la búsqueda de Alex Ydone Castillo, David Gustavo Huamani, alias “El Loco” Davidmm y Manuel Valverde Rodríguez.

Todos los prófugos tienen circulares rojas de Interpol.