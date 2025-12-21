Tolosano busca revalidar su lugar en Primera

Esta tarde a partir de las 17.30 habrá una definición apasionante en la Liga Amateur Platense. Curuzú Cuatía juega la promoción ante Círculo Cultural Tolosano, en un partido de suma importancia para cada uno, ya que se juegan la permanencia en la máxima categoría del fútbol liguista y el ascenso a dicha división. El encuentro se disputará en la cancha de Asociación Brandsen (52 y 161).

Por su parte, el conjunto albiazul, llegó a esta instancia por haber tenido el peor coeficiente en la tabla de los promedios de Primera División (exceptuando a Asociación Iris y el CF. Ringuelet, que perdieron la categoría). Por eso este compromiso será clave para su futuro, ya que deberá revalidar su lugar en la Primera División.

Si bien en la tabla acumulada no fue una buena temporada la Tolosano, en el segundo semestre del año mostró una mejoría en su rendimiento, ya que fue uno de los protagonistas del Torneo Clausura de la Liga. En este sentido, terminó colocado en el cuarto puesto con 24 unidades, producto de siete triunfos, tres empates y cinco derrotas. Pese a esta sumatoria de puntos, no le alcanzó para evitar esta instancia.

A su favor, tiene una ventaja deportiva a lo que establece el reglamento, debido a que con el empate en los noventa minutos se asegurará su permanencia en la máxima categoría liguista. No habrá penales, ya que lo favorece dicha ventaja por ser el equipo de una categoría superior

Del otro lado, se encuentra Curuzú que viene de capa caída, tras caer en dos finales consecutivas por el ascenso, a pesar de conseguir el primer puesto en el Clausura del Masculino B. En este sentido, sumó 35 puntos, tras cosechar 11 victorias, 2 empates y 2 derrotas.

Siguiendo esta línea, los de Villa Elisa buscarán tomarse revancha y que la tercera sea la vencida, para volver a la máxima categoría. La primera final que perdió fue ante Peñarol, que se impuso por penales, después de empatar 1-1. Y la segunda, fue ante For Ever (1-2), el domingo pasado.

Por su parte, Curu juega con un factor en contra, que es que el empate no le sirve para llevar la definición a los penales, ya que debido a la ventaja deportiva que tiene Tolosano por ser equipo de Primera. Es por eso que con una igualdad, se pierde la posibilidad de volver al Masculino A después de tres años en la B.

De este modo, Tolosano y Curuzú Cuatía están listos para vivir una promoción a todo o nada, donde muchas cosas se ponen en juego, de un lado la permanencia, y del otro el regreso a la élite liguista, pero sobre todo la historia.

La final se jugará a partir de las 17.30 en la cancha de Asociación Brandsen en 52 y 161, donde uno festejará y el otro deberá esperar una temporada más para regresar a la Primera División de la Liga Amateur Platense.

Tolosano tendrá a favor la ventaja deportiva. Con el empate, seguirá en Primera A