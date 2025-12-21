Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Se viene Papá Noel! Este domingo con la edición impresa de EL DIA, cupones para obtener importantes descuentos

Deportes |En cancha de la asociación brandsen

Tolosano busca revalidar su lugar en Primera

Enfrenta esta tarde desde las 17:30 a Curuzú Cuatiá, en el partido de la Promoción (A-B). Con el empate, zafa del descenso

Tolosano busca revalidar su lugar en Primera

curuzú necesita ganar para regresar a la máxima categoría / l. morales

21 de Diciembre de 2025 | 02:24
Edición impresa

Esta tarde a partir de las 17.30 habrá una definición apasionante en la Liga Amateur Platense. Curuzú Cuatía juega la promoción ante Círculo Cultural Tolosano, en un partido de suma importancia para cada uno, ya que se juegan la permanencia en la máxima categoría del fútbol liguista y el ascenso a dicha división. El encuentro se disputará en la cancha de Asociación Brandsen (52 y 161).

Por su parte, el conjunto albiazul, llegó a esta instancia por haber tenido el peor coeficiente en la tabla de los promedios de Primera División (exceptuando a Asociación Iris y el CF. Ringuelet, que perdieron la categoría). Por eso este compromiso será clave para su futuro, ya que deberá revalidar su lugar en la Primera División.

Si bien en la tabla acumulada no fue una buena temporada la Tolosano, en el segundo semestre del año mostró una mejoría en su rendimiento, ya que fue uno de los protagonistas del Torneo Clausura de la Liga. En este sentido, terminó colocado en el cuarto puesto con 24 unidades, producto de siete triunfos, tres empates y cinco derrotas. Pese a esta sumatoria de puntos, no le alcanzó para evitar esta instancia.

A su favor, tiene una ventaja deportiva a lo que establece el reglamento, debido a que con el empate en los noventa minutos se asegurará su permanencia en la máxima categoría liguista. No habrá penales, ya que lo favorece dicha ventaja por ser el equipo de una categoría superior

Del otro lado, se encuentra Curuzú que viene de capa caída, tras caer en dos finales consecutivas por el ascenso, a pesar de conseguir el primer puesto en el Clausura del Masculino B. En este sentido, sumó 35 puntos, tras cosechar 11 victorias, 2 empates y 2 derrotas.

Siguiendo esta línea, los de Villa Elisa buscarán tomarse revancha y que la tercera sea la vencida, para volver a la máxima categoría. La primera final que perdió fue ante Peñarol, que se impuso por penales, después de empatar 1-1. Y la segunda, fue ante For Ever (1-2), el domingo pasado.

LE PUEDE INTERESAR

Haaland superó la marca de Ronaldo

LE PUEDE INTERESAR

Real Madrid ganó y le mete presión a Barcelona

Por su parte, Curu juega con un factor en contra, que es que el empate no le sirve para llevar la definición a los penales, ya que debido a la ventaja deportiva que tiene Tolosano por ser equipo de Primera. Es por eso que con una igualdad, se pierde la posibilidad de volver al Masculino A después de tres años en la B.

De este modo, Tolosano y Curuzú Cuatía están listos para vivir una promoción a todo o nada, donde muchas cosas se ponen en juego, de un lado la permanencia, y del otro el regreso a la élite liguista, pero sobre todo la historia.

La final se jugará a partir de las 17.30 en la cancha de Asociación Brandsen en 52 y 161, donde uno festejará y el otro deberá esperar una temporada más para regresar a la Primera División de la Liga Amateur Platense.

Tolosano tendrá a favor la ventaja deportiva. Con el empate, seguirá en Primera A

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Campeón una vez más! Estudiantes dio vuelta el resultado, venció 2 a 1 a Platense y se quedó con el Trofeo de Campeones

VIDEO. El zoológico platense, siete años cerrado: todavía sin fecha de apertura al público

Nacho Fernández sobre su regreso a Gimnasia: "Me toca volver a casa"

Niñera, no: la Justicia no habilitó salidas laborales para La Toretto de La Plata

Naturaleza, amor y sonrisas: las fotos de las vacaciones de Christian Petersen antes de su internación de urgencia

Violento asalto a mano armada en una pollajería de la 520: un agente del SPB resultó herido

El Comercio local se prepara para la “Gala de Vidrieras con Noche de los Regalos” en La Plata
+ Leidas

Una multitud festejó de madrugada: las fotos y los videos de la celebración del Pincha en Plaza Moreno con los jugadores

Obtuvo la estrella 16: Estudiantes volvió a hacer historia

Uno por uno

VIDEO. Aplaudan al más campeón: estudiantes sumó otro título

Fastidio en Gonnet por un repentino corte de luz

Eduardo Domínguez: define su futuro entre Copas

Por qué los inversores extranjeros se retiran del negocio supermercadista

Cristina fue operada de urgencia de apendicitis en un sanatorio porteño
Últimas noticias de Deportes

Una multitud festejó de madrugada: las fotos y los videos de la celebración del Pincha en Plaza Moreno con los jugadores

VIDEO.- Domínguez y el mensaje que ilusiona a los hinchas: "Esperamos ser mejores el año que viene"

VIDEO. Aplaudan al más campeón: estudiantes sumó otro título

Eduardo Domínguez: define su futuro entre Copas
Espectáculos
Christian Petersen: ¿qué se sabe sobre su salud?
La impactante revelación sobre la muerte de Selva Alemán
Ca7riel y Paco Amoroso se bajan de la música
La despedida de Casella: “No hay reclamos”
Guía de cines
Policiales
A ciegas y bajo amenaza: una noche que pudo terminar en tragedia
Ladrones desvalijaron una inmobiliaria en la zona de la Terminal
Desarticulan una red de venta de drogas sintéticas
Un nuevo detenido por el triple crimen en Varela
Feroz asalto a tiros y un agente del SPB herido
Política y Economía
VIDEO. Cumbre picante: Milei y Lula chocaron fuerte por Venezuela
Más gestos de Máximo Kirchner para marcar distancia con Kicillof
La agenda de Milei, en duda por un sistema de alianzas en crisis
Cristina fue operada de urgencia de apendicitis en un sanatorio porteño
AFA-gate: la Justicia apunta al “lavado” por la mansión de Pilar
La Ciudad
Fentanilo adulterado: familias platenses atravesadas por el duelo
Pasó un cuarto del siglo XXI, pero en Gonnet y Villa Castells aún dependen del aguatero
“No me alcanza”: los gastos de una pareja de jubilados
Padrinos, cajas y cenas: la Navidad en clave solidaria
Como el bolsillo, avanza el pan dulce “modo mini”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla