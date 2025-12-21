“El oficialismo pecó de exceso de confianza”

El diputado nacional Esteban Paulón afirmó que el Gobierno y el oficialismo en el Congreso se confiaron en que el resultado electoral y el fortalecimiento del bloque les otorgaban un aval para “hacer cualquier cosa” durante el tratamiento del Presupuesto.

Según Paulón, esa actitud de “ir por todo” derivó en la caída de artículos clave y en una derrota legislativa que hiere los objetivos fiscales del Ejecutivo.

“El fortalecimiento dentro del Parlamento no te exime de tener que tender puentes de diálogo y generar consensos”, sostuvo el legislador socialista.

El diputado relató que el malestar estalló cuando LLA incluyó a último momento el polémico artículo 75, que afectaba el financiamiento de la discapacidad y las universidades, una maniobra que calificó como una “mojada de oreja” al Congreso.