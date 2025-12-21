“El oficialismo pecó de exceso de confianza”

VIDEO. Aplaudan al más campeón: estudiantes sumó otro título
VIDEO. Aplaudan al más campeón: estudiantes sumó otro título
Una multitud festejó de madrugada: las fotos y los videos de la celebración del Pincha en Plaza Moreno con los jugadores
Fentanilo adulterado: familias platenses atravesadas por el duelo
Las miles declaraciones de guerra en el PJ y la señales de una sociedad en crisis
Pasó un cuarto del siglo XXI, pero en Gonnet y Villa Castells aún dependen del aguatero
Cristina fue operada de urgencia de apendicitis en un sanatorio porteño
Hoy me ven volver: el tango, la milonga y la resistencia cultural
Un Gobierno generoso en las concesiones, sin garantizarse la devolución a la hora de los votos
VIDEO. Cumbre picante: Milei y Lula chocaron fuerte por Venezuela
Más gestos de Máximo Kirchner para marcar distancia con Kicillof
La agenda de Milei, en duda por un sistema de alianzas en crisis
AFA-gate: la Justicia apunta al “lavado” por la mansión de Pilar
La inversión en terreno negativo acelera salida de multinacionales
Ley de Glaciares: ¿cómo enfrenta el Gobierno el debate con la oposición?
Los festejos universitarios: entre el color, el enchastre y el impacto vial
El mercado de propiedades, un sostén de la actividad económica platense
A ciegas y bajo amenaza: una noche que pudo terminar en tragedia
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El diputado nacional Esteban Paulón afirmó que el Gobierno y el oficialismo en el Congreso se confiaron en que el resultado electoral y el fortalecimiento del bloque les otorgaban un aval para “hacer cualquier cosa” durante el tratamiento del Presupuesto.
Según Paulón, esa actitud de “ir por todo” derivó en la caída de artículos clave y en una derrota legislativa que hiere los objetivos fiscales del Ejecutivo.
“El fortalecimiento dentro del Parlamento no te exime de tener que tender puentes de diálogo y generar consensos”, sostuvo el legislador socialista.
El diputado relató que el malestar estalló cuando LLA incluyó a último momento el polémico artículo 75, que afectaba el financiamiento de la discapacidad y las universidades, una maniobra que calificó como una “mojada de oreja” al Congreso.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí