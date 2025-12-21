Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Padrinos, cajas y cenas: la Navidad en clave solidaria

Sumando Voluntades prepara las viandas para repartir / El Dia

21 de Diciembre de 2025 | 02:40
Edición impresa

Como cada fin de año, no falta la mano solidaria de los vecinos, que se organizan y realizan campañas para ayudar a las familias que más lo necesitan, para que nadie pase las fiestas sin compartir algo en la mesa y los chicos puedan recibir la visita de Papá Noel.

Estas iniciativas se sostienen con donaciones y el trabajo voluntario de la comunidad, que se junta para hacer colecta de alimentos, juguetes, armar cajitas solidarias y se encarga de que todo llegue a los que menos tienen. La lista es extensa en la Ciudad. Aquí, algunos casos.

Sol Bejarán es una marplatense que empezó con acción solidaria hace 12 años, cuando llegó a La Plata para estudiar Geofísica. “Al principio juntaba cosas durante el año para personas en situación de calle, y luego, en Navidad, me di cuenta de que había muchísima gente con ganas de ayudar, aunque no siempre tuvieran tiempo para hacerlo”, recordó.

Empezó sola. Lluego se sumaron su pareja, su prima y dos amigas. “Somos cinco que participamos directamente, pero la colecta es de un montón de personas, todos los que se suman a donar”, contó.

Lo que hacen es recibir donaciones de dinero, juguetes nuevos o en buen estado y productos para armar cajas navideñas, que incluyen varios elementos de la clásica mesa dulce.

La transparencia es uno de los pilares del proyecto: “Cuando termina la colecta les mando a todos los tickets de lo que se compra, para que quede bien claro y transparente”. El año pasado se lograron armar 252 cajas navideñas con seis productos cada una y alrededor de 300 regalos.

“La idea es que todo aquel que esta Navidad va a tener una vida complicada pueda tener algo rico para compartir y que la mayor cantidad de chicos puedan recibir a Papá Noel”, contó. Cada 22, 23, 24 y 25 recorren la Ciudad de día y de noche para llegar a quienes más lo necesitan. La distribución arranca mañana y quienes quieran colaborar pueden comunicarse con Sol al teléfono 2235905074.

Entre las historias que más la marcaron, Sol recordó a una nena a la que visitan todos los años: “La primera vez que le dimos un regalito nos dijo: ‘Ah, entonces Papá Noel existe de verdad’. Y nos espera todos los años. Está buenísimo poder hacer que la Navidad sea un poquito mejor para los que menos tienen”.

Viandas y juguetes

La ONG Sumando Voluntades hace 15 años que se dedica a asistir a personas en situación de calle y desde entonces realiza colectas para armar viandas especiales que se entregan el 24 y 31 de diciembre.

“La preparación de las viandas comienza el 23 de diciembre y la entrega se realiza el 24. Tenemos aproximadamente 400 raciones, que no sólo se destinan a personas en situación de calle, sino que tienen casa pero no tiene para comer”, explicó Nancy Maldonado, presidenta de la entidad solidaria,

La vianda consiste en bondiola salteada, ensalada de arroz, mayonesa, pan, gaseosa o agua saborizada, pan dulce y budín.

“Estamos solicitando donaciones específicas como pan dulce, budines, gaseosa y agua saborizada”, contó Maldonado. Las mismas se reciben todos los días de 9 a 13 y de 16 a 20, en la sede de calle 8 entre 37 y 38.

Otra iniciativa con historia es “Navidad Solidaria”, organizada por jóvenes misioneros de la Arquidiócesis de La Plata, que desde 2001 recorren la ciudad en la madrugada del 25 de diciembre para acompañar a quienes pasan la Navidad solos o lejos de su familia, por distintos motivos, Siguiendo un itinerario preestablecido, visitan hospitales, comisarías, parroquias, kioscos, farmacias y personas en situación de calle, llevando golosinas navideñas.

Las donaciones se reciben en la Casa, la Librería y el Santuario de Schoenstatt (15 y 53). Para participar de la recorrida, hay que completar un formulario disponible en el perfil de Instagram de Navidad Solidaria La Plata.

Nutrir La Vida es una asociación civil sin fines de lucro que emplea la metodología Conin para luchar contra la desnutrición infantil y brindar asistencia a niños menores de cinco años y a sus familias en riesgo social.

Para esta Navidad lanzaron la campaña “Convertite en padrino o madrina”, con el objetivo de que los niños de las 60 familias que asisten en Los Hornos y Ringuelet puedan recibir un juguete. El aporte sugerido es de 8.000 pesos, aunque cada persona puede donar el monto que desee. Las contribuciones se reciben hasta el miércoles 24 de diciembre.

“Nosotros compramos los juguetes”, explicó Daniel Ruiz, integrante de la asociación civil.

 

Sumando Voluntades prepara las viandas para repartir / El Dia

Selfie solidaria de sol, con familia y amigos, armando caja /sol bejarán

