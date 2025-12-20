Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La celebración del Pincha en La Plata, seguirá de madrugada en Plaza Moreno

20 de Diciembre de 2025 | 21:20

¿Vienen a Plaza Moreno? ¿Irán al palacio Municipal?, es la pregunta que se repitió esta noche tras un nuevo título de Estudiantes.

Como aún no se había celebrado -plantel con hinchas- el torneo Clausura los hinchas están habidos de agradecerles a los futbolistas las dos estrellas.

El capitán de Estudiantes, Santiago El Ruso Ascacibar, confirmó en una entrevista televisiva en San Nicolás, que la idea es festejar con los hinchas en La Plata: "Vamos a ir a la Municipalidad", dijo el mediocampista.

El micro  que traslaba al plantel partía recién 22.30 de la noche del sábado desde San Nicolás. La legada estimada a la Ciudad será pasadas las 2 AM de la madrugada del domingo.

