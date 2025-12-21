Los descuentos movieron a los centros comerciales

Un fuerte movimiento se registró ayer en los centros comerciales de la Región, con motivo de la “Noche de los Descuentos”, que atrajo a un importante número de visitantes, quienes aprovecharon las ofertas y promociones para anticipar las compras de Navidad, apuntaron desde la dirigencia comercial.

La tradicional propuesta, que se desarrolló en calle 8, calle 9, calle 12 y la avenida 137 de Los Hornos, entre las 10 y las 22, dejó conformes a los comerciantes.

“Estamos muy contentos”, afirmó Martín Ranea, referente de la Asociación de Amigos de Calle 12, al comentar cómo transcurrió la jornada en los comercios de la zona. “Hubo movimientos desde las 8 y media de la mañana hasta tarde”, agregó.

Además, con el regreso del tradicional sorteo de un automóvil cero kilómetro, quienes realizaron sus compras navideñas en los negocios asociados de calle 12 se hicieron acreedores de los cupones, para poder participar del concurso, que se realizará el próximo 5 de enero a las 21 en Plaza Moreno.

En el centro comercial de calles 8, 9 y adyacencias se observó un intenso movimiento de personas a lo largo de la jornada. Valentín Gilitchensky, integrante de la Asociación Comercial de Calle 8, comentó que “hoy (por ayer) empezó a verse un movimiento que hacía tiempo no teníamos en el Centro. La gente está comprando, se nota más decidida y además aprovecha las promociones, sobre todo en una jornada como esta en la que abundan los descuentos”.

El dirigente -además- recordó que hoy se llevará a cabo la propuesta “Esperando la Navidad”, con una apertura especial de los negocios de 10 a 20 y que las familias podrán disfrutar de música navideña en vivo a cargo de la Agrupación Sinfónica de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Los Hornos también vivió su jornada de promociones y descuentos, que reunió a familias que disfrutaron de música, shows en vivo y una atractiva oferta gastronómica de foodtrucks.

Al igual que en City Bell, los comercios de calle 8 y calle 12 también realizaron la “Gala de las Vidrieras”, en la que compitieron por la mejor decoración. Los ganadores fueron “Rouge Maison” y “Beula”, respectivamente. El evento repartió $450.000 en premios en efectivo.