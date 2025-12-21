Los descuentos movieron a los centros comerciales

VIDEO. Aplaudan al más campeón: estudiantes sumó otro título
VIDEO. Aplaudan al más campeón: estudiantes sumó otro título
Una multitud festejó de madrugada: las fotos y los videos de la celebración del Pincha en Plaza Moreno con los jugadores
Fentanilo adulterado: familias platenses atravesadas por el duelo
Las miles declaraciones de guerra en el PJ y la señales de una sociedad en crisis
Pasó un cuarto del siglo XXI, pero en Gonnet y Villa Castells aún dependen del aguatero
Cristina fue operada de urgencia de apendicitis en un sanatorio porteño
Hoy me ven volver: el tango, la milonga y la resistencia cultural
Un Gobierno generoso en las concesiones, sin garantizarse la devolución a la hora de los votos
VIDEO. Cumbre picante: Milei y Lula chocaron fuerte por Venezuela
Más gestos de Máximo Kirchner para marcar distancia con Kicillof
La agenda de Milei, en duda por un sistema de alianzas en crisis
AFA-gate: la Justicia apunta al “lavado” por la mansión de Pilar
La inversión en terreno negativo acelera salida de multinacionales
Ley de Glaciares: ¿cómo enfrenta el Gobierno el debate con la oposición?
Los festejos universitarios: entre el color, el enchastre y el impacto vial
El mercado de propiedades, un sostén de la actividad económica platense
A ciegas y bajo amenaza: una noche que pudo terminar en tragedia
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un fuerte movimiento se registró ayer en los centros comerciales de la Región, con motivo de la “Noche de los Descuentos”, que atrajo a un importante número de visitantes, quienes aprovecharon las ofertas y promociones para anticipar las compras de Navidad, apuntaron desde la dirigencia comercial.
La tradicional propuesta, que se desarrolló en calle 8, calle 9, calle 12 y la avenida 137 de Los Hornos, entre las 10 y las 22, dejó conformes a los comerciantes.
“Estamos muy contentos”, afirmó Martín Ranea, referente de la Asociación de Amigos de Calle 12, al comentar cómo transcurrió la jornada en los comercios de la zona. “Hubo movimientos desde las 8 y media de la mañana hasta tarde”, agregó.
Además, con el regreso del tradicional sorteo de un automóvil cero kilómetro, quienes realizaron sus compras navideñas en los negocios asociados de calle 12 se hicieron acreedores de los cupones, para poder participar del concurso, que se realizará el próximo 5 de enero a las 21 en Plaza Moreno.
En el centro comercial de calles 8, 9 y adyacencias se observó un intenso movimiento de personas a lo largo de la jornada. Valentín Gilitchensky, integrante de la Asociación Comercial de Calle 8, comentó que “hoy (por ayer) empezó a verse un movimiento que hacía tiempo no teníamos en el Centro. La gente está comprando, se nota más decidida y además aprovecha las promociones, sobre todo en una jornada como esta en la que abundan los descuentos”.
El dirigente -además- recordó que hoy se llevará a cabo la propuesta “Esperando la Navidad”, con una apertura especial de los negocios de 10 a 20 y que las familias podrán disfrutar de música navideña en vivo a cargo de la Agrupación Sinfónica de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
LE PUEDE INTERESAR
Ocurrencias: editarán la memoria y reemplazarán recuerdos
LE PUEDE INTERESAR
El mercado de propiedades, un sostén de la actividad económica platense
Los Hornos también vivió su jornada de promociones y descuentos, que reunió a familias que disfrutaron de música, shows en vivo y una atractiva oferta gastronómica de foodtrucks.
Al igual que en City Bell, los comercios de calle 8 y calle 12 también realizaron la “Gala de las Vidrieras”, en la que compitieron por la mejor decoración. Los ganadores fueron “Rouge Maison” y “Beula”, respectivamente. El evento repartió $450.000 en premios en efectivo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí