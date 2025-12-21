Papá Noel no se aguanta: ya recorre los barrios

Aunque para la Nochebuena todavía falta, Papá Noel ya anda por los barrios y el Centro llevando regalos, sonrisas y alegría.

Uno de los lugares visitados fue Barrio Aeropuerto, donde se presentó con su trineo y sus renos en el espacio público de 613 y 13. Compartió un rato con chicos y también con adultos mayores en un centro para la tercera edad. Luego, continuó hacia un hogar de Villa Elisa y recorrió el centro comercial de Arana. Además, pasó por Arturo Seguí acompañado por los Bomberos Voluntarios. La visita continuó por Olmos y Etcheverry.

Luego, en su versión motoquera recorrió las calles del casco urbano, llenando de color y espíritu navideño las principales arterias de la Ciudad. En el trayecto saludó a grandes y chicos que caminaban por los paseos comerciales mientras realizaban las compras navideñas.

Así, el gesto solidario de motoqueros y bomberos apuró el clima navideño.