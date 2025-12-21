Hoy me ven volver: el tango, la milonga y la resistencia cultural

Quienes vivimos el tango desde chicos, nos llega como un murmullo que nos dieron nuestros abuelos. Si tuvimos suerte, alguno bailó con nosotros al compás de una milonga o tarareó canciones de Goyeneche mientras caminaba con los brazos detrás de la espalda. Fueron los abuelos, con porte de patriarcas, los que se sentaban al lado de los tocadiscos o a escuchar la radio con auriculares hasta quedarse dormidos.

Hace unos años parecía que el tango estaba perdiendo esa sustancia en nuestra nacionalidad. Extranjeros preguntaban y parecía que ya nadie bailaba, que nadie sabía quién era Anibal Troilo. Pero nuestra Ciudad, representante de la resistencia en varios bastiones, exhibe diferentes puntos claves para que entendamos por qué el tango sigue vivo.

Las torres y la danza en el espacio público

Los domingos, feriados y días no laborables se llena de danza la Torre 1, edificio administrativo de la provincia de Buenos Aires ubicado en 12 y 51. Los domingos, no solo podemos acceder a clases con profesores de tango sino que además podemos quedarnos a la milonga que se realiza. Eugenia Vidal, bailarina, contó a EL DIA que “se vuelve adictivo, no poder salir después”.

Además, destacó la importancia del contacto con un otro en momentos donde parecemos todos alineados a la tecnología. “Es un espacio que te permite abrazar a otro, exceder la individualidad. Acá es necesario el encuentro, acercarte desde la apertura, abrirse al otro desde la curiosidad, sino no podes bailar tango”, expresó.

Desde la renovación de la Plaza San Martín, en 7 y 51, la Glorieta se convirtió en protagonista de varios eventos, entre ellos milongas y músicos de tango en vivo. Esto representa la necesidad de que la política se encargue de preservar, organizar y cuidar estos espacios que sostienen nuestras tradiciones y la comunidad en nuestra Ciudad.

Además, en el Puerto La Plata de Ensenada, también se reúnen semanalmente cientos de personas a bailar tango.

La milonga más grande del mundo

En la Ciudad, la milonga se baila un día a la semana. Hace casi cuarenta años que se realiza todos los martes en 23 entre 43 y 44, en el corazón del barrio La Loma. En cada uno de los encuentros, Raúl rememora sus giras por Latinoamérica y Europa. ¿Su explicación? La familia, como el sostén fundacional de la tradición. Sus hijos y nietos son quienes gestionan el negocio, quienes cocinan y quienes tocan junto a él. Blanca, su esposa, de quien habla con la devoción de quien está enamorado desde chico, es quien se encarga de cobrar la comida.

Raúl es una leyenda, un hombre de otro tiempo que se sienta en su banquito y genera con su bandoneón algo que no podría ser descrito con palabras en esta nota. Hay que estar ahí.

Raúl, el mismo que estudió con técnica, no solo al momento de cantar sino también al momento de tocar instrumentos y crearlos con sus propias manos.

Martín Obregón, historiador, arrancó hace diez años a bailar formando parte de la Escuela de Danzas Tradicionales de La Plata. Cuenta que el circuito milonguero es dinámico y que tenemos la posibilidad de elegir entre muchas milongas en nuestra Ciudad, con la particularidad que lo de Raúl no existe en otro lugar del mundo. “Sólo hoy hubo entre 500 y 600 personas, esto sucede todos los martes. La milonga más grande del mundo”, detalló.

La necesidad de cambiar

Los precios accesibles y la posibilidad de estar en una cápsula del tiempo comenzaron a resonar no solo en el ámbito del tango.

Llamó a los jóvenes universitarios que copan el espacio haciendo filas, sentados en las largas mesas con manteles color rojo y sumergidos en una luz tenue casi cinematográfica. Instagram se ve plagada de publicaciones e historias con una estética vintage, muchos de ellos sin bailar en la milonga. Sin embargo, es algo que molesta a quienes formaban parte de la comunidad tanguera desde hace años.

Obregón entiende que esta explosión de juventud viene de estar buscando conectar con las cosas, conectar con otro tiempo: “Volver a lo clásico. Lo de Raúl, la pizzería Bacci, la cafetería La bastilla… expresa una necesidad de habitar otra época, otra temporalidad histórica, te refugias en algo difícil de encontrar afuera”, manifestó.

Antes y después de la pandemia, jóvenes que no necesariamente bailan, se acercan a la milonga a charlar y comer por un buen precio. El conflicto de los nuevos asistentes y quienes bailaban históricamente radica en el respeto al espacio y a la tradición. Pero Raúl también cambió.

La tradición del tango, la vestimenta obligatoria, los roles de género a la hora de bailar, cambiaron con esta oleada de población joven que comenzó a copar el espacio. Quienes eran muy tradicionales se vieron en frente de hombres y mujeres que bailaban con su mismo género o que bailaban en bermudas.

¿Moda, resistencia o refugio?

El tango es parte de nuestra forma de estar en el mundo: la nostalgia, el amor, la soledad y las frustraciones son la poética sincera y visceral que escuchamos en la milonga. Nuestra Nación se erige en esas bases; lo argentino como lo sensible que convoca a otros a acercarse.

Lucía, quién baila hace seis años, contó a este diario: “El tango nunca estuvo de moda, resiste desde el ser nacional. Si lo pensamos no es diferente al canto del Martín Fierro. Nos constituye”. Yael, quien estudió la carrera de Danzas Tradicionales, no cree que esté de moda el tango, sino que está de moda el espacio de Gaggiotti y todo lo que él conlleva.

Una mujer sentada y maquillada con tonos neutros se sumó a la conversación y dijo: “No me encuentro en el mundo virtual, no me encuentro en la pantalla. Acá hay gente que te mira a los ojos, gente que transpira, gente que está sucia, gente que huele bien, gente que no tiene un mango, gente real que uno puede sentir”.

En la mesa de Raúl, un martes, -cualquier martes-, se debate sobre la incomodidad y sobre el desafío de enfrentarse con el otro en momentos donde lo individual parece primar.

El tango no muere aunque nos acose un contexto donde lo superficial y lo vacío parecen llevarse todo puesto. La fuerza de nuestra comunidad radica en encontrarse y ser pacientes con el otro, incluso ante un mundo que pareciera ir a toda velocidad.

La vestimenta y los roles de género a la hora de bailar tango, cambiaron con la llegada de jóvenes

Los domingos, feriados y días no laborables, la Torre 1 (12 y 51) se convierte en un escenario