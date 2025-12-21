Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Se viene Papá Noel! Este domingo con la edición impresa de EL DIA, cupones para obtener importantes descuentos

La Ciudad |junto a los vehículos, en el segmento de bienes durables

El mercado de propiedades, un sostén de la actividad económica platense

El mercado de propiedades, un sostén de la actividad económica platense
21 de Diciembre de 2025 | 02:33
Edición impresa

Durante el tercer trimestre de 2025, la actividad económica de La Plata registró un incremento del 2,3% interanual, según los datos procesados por el Indicador de Actividad Económica (IAELaP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP. Este repunte en los indicadores locales se explica, en gran medida, por el dinamismo de los sectores vinculados a la inversión patrimonial, donde el mercado inmobiliario ha tomado un rol protagónico para liderar la reactivación del producto bruto de la ciudad.

El sector de actividades inmobiliarias y servicios profesionales ha mantenido una trayectoria ascendente que ya suma varios trimestres de crecimiento sostenido. El dato más contundente del período es el extraordinario salto en la compraventa de inmuebles, que registró un incremento del 33% interanual. Este dinamismo permitió que el rubro aportara 0,7 puntos porcentuales a la variación positiva de la economía platense, demostrando una resiliencia superior a la de otras ramas de la actividad.

El auge está ligado a la aplicación de ahorros y a la expansión del sistema financiero. Según el informe técnico, los préstamos bancarios crecieron un 29,8% en términos reales, mientras que el volumen de créditos hipotecarios llegó a triplicarse en comparación con el año anterior, facilitando el acceso al “ladrillo” y consolidando la confianza de los inversores en el trazado urbano platense.

El sector suma relevancia por el desempeño en un escenario de caídas generalizadas en segmentos de impacto masivo, como los de las ventas minoristas y la actividad en la administración pública y la industria.

La relevancia del mercado inmobiliario se encuadra dentro de una tendencia de consumo de bienes durables que hoy define el perfil de la economía local.

Junto a la compra de propiedades, la venta de vehículos se posicionó como el otro gran pilar de este segmento. El patentamiento de automóviles acompañó la tendencia con un crecimiento del 7,3% interanual. Esta preferencia por los bienes durables refleja una respuesta estratégica de los ahorristas, quienes encuentran en los activos físicos la mejor vía para preservar y potenciar su capital en el tiempo.

LE PUEDE INTERESAR

Fastidio en Gonnet por un repentino corte de luz

LE PUEDE INTERESAR

Sillas vacías y la angustia de imaginar otro final posible

El impacto de este crecimiento en el sector inmobiliario trasciende la mera transacción comercial, ya que funciona como un multiplicador de la actividad en toda la región.

La fuerte suba en la compraventa de inmuebles tracciona una extensa cadena de valor. Se espera que la dinámica ya visible en los servicios profesionales y notariales derrame a otros rubros asociados del bloque económico, como la construcción y el mantenimiento.

Esta sinergia, potenciada por el crédito hipotecario, no sólo mejoraría el patrimonio de las familias: establecería una base sólida para el desarrollo urbano, confirmando que la inversión en activos fijos es hoy la principal garantía de la vitalidad económica de la ciudad.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

“No me alcanza”: los gastos de una pareja de jubilados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Campeón una vez más! Estudiantes dio vuelta el resultado, venció 2 a 1 a Platense y se quedó con el Trofeo de Campeones

VIDEO. El zoológico platense, siete años cerrado: todavía sin fecha de apertura al público

Nacho Fernández sobre su regreso a Gimnasia: "Me toca volver a casa"

Niñera, no: la Justicia no habilitó salidas laborales para La Toretto de La Plata

Naturaleza, amor y sonrisas: las fotos de las vacaciones de Christian Petersen antes de su internación de urgencia

Violento asalto a mano armada en una pollajería de la 520: un agente del SPB resultó herido

El Comercio local se prepara para la “Gala de Vidrieras con Noche de los Regalos” en La Plata
+ Leidas

Una multitud festejó de madrugada: las fotos y los videos de la celebración del Pincha en Plaza Moreno con los jugadores

Obtuvo la estrella 16: Estudiantes volvió a hacer historia

Uno por uno

VIDEO. Aplaudan al más campeón: estudiantes sumó otro título

Fastidio en Gonnet por un repentino corte de luz

Eduardo Domínguez: define su futuro entre Copas

Cristina fue operada de urgencia de apendicitis en un sanatorio porteño

Más gestos de Máximo Kirchner para marcar distancia con Kicillof
Últimas noticias de La Ciudad

Fentanilo adulterado: familias platenses atravesadas por el duelo

Pasó un cuarto del siglo XXI, pero en Gonnet y Villa Castells aún dependen del aguatero

“No me alcanza”: los gastos de una pareja de jubilados

Padrinos, cajas y cenas: la Navidad en clave solidaria
Deportes
Una multitud festejó de madrugada: las fotos y los videos de la celebración del Pincha en Plaza Moreno con los jugadores
VIDEO.- Domínguez y el mensaje que ilusiona a los hinchas: "Esperamos ser mejores el año que viene"
VIDEO. Aplaudan al más campeón: estudiantes sumó otro título
Eduardo Domínguez: define su futuro entre Copas
Se consagró campeón de campeones porque, aun cansado, quiso más gloria
Información General
¿Prohibir o acompañar?: decisión de Australia sobre el uso de redes reabre el debate
Los números de la suerte del domingo 21 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
25 de Mayo: proponen reforma fiscal con la eliminación de diez tasas municipales
Alfabetización 2025: 5 claves para entender la crisis
El “Error 502” volvió a hacer de las suyas y afectó la conectividad global
Espectáculos
Christian Petersen: ¿qué se sabe sobre su salud?
La impactante revelación sobre la muerte de Selva Alemán
Ca7riel y Paco Amoroso se bajan de la música
La despedida de Casella: “No hay reclamos”
Guía de cines
Policiales
A ciegas y bajo amenaza: una noche que pudo terminar en tragedia
Ladrones desvalijaron una inmobiliaria en la zona de la Terminal
Desarticulan una red de venta de drogas sintéticas
Un nuevo detenido por el triple crimen en Varela
Feroz asalto a tiros y un agente del SPB herido

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla