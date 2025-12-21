VIDEO. Aplaudan al más campeón: estudiantes sumó otro título
VIDEO. Aplaudan al más campeón: estudiantes sumó otro título
Una multitud festejó de madrugada: las fotos y los videos de la celebración del Pincha en Plaza Moreno con los jugadores
Fentanilo adulterado: familias platenses atravesadas por el duelo
Las miles declaraciones de guerra en el PJ y la señales de una sociedad en crisis
Pasó un cuarto del siglo XXI, pero en Gonnet y Villa Castells aún dependen del aguatero
Cristina fue operada de urgencia de apendicitis en un sanatorio porteño
Hoy me ven volver: el tango, la milonga y la resistencia cultural
Un Gobierno generoso en las concesiones, sin garantizarse la devolución a la hora de los votos
VIDEO. Cumbre picante: Milei y Lula chocaron fuerte por Venezuela
Más gestos de Máximo Kirchner para marcar distancia con Kicillof
La agenda de Milei, en duda por un sistema de alianzas en crisis
AFA-gate: la Justicia apunta al “lavado” por la mansión de Pilar
La inversión en terreno negativo acelera salida de multinacionales
Ley de Glaciares: ¿cómo enfrenta el Gobierno el debate con la oposición?
Los festejos universitarios: entre el color, el enchastre y el impacto vial
El mercado de propiedades, un sostén de la actividad económica platense
A ciegas y bajo amenaza: una noche que pudo terminar en tragedia
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Durante el tercer trimestre de 2025, la actividad económica de La Plata registró un incremento del 2,3% interanual, según los datos procesados por el Indicador de Actividad Económica (IAELaP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP. Este repunte en los indicadores locales se explica, en gran medida, por el dinamismo de los sectores vinculados a la inversión patrimonial, donde el mercado inmobiliario ha tomado un rol protagónico para liderar la reactivación del producto bruto de la ciudad.
El sector de actividades inmobiliarias y servicios profesionales ha mantenido una trayectoria ascendente que ya suma varios trimestres de crecimiento sostenido. El dato más contundente del período es el extraordinario salto en la compraventa de inmuebles, que registró un incremento del 33% interanual. Este dinamismo permitió que el rubro aportara 0,7 puntos porcentuales a la variación positiva de la economía platense, demostrando una resiliencia superior a la de otras ramas de la actividad.
El auge está ligado a la aplicación de ahorros y a la expansión del sistema financiero. Según el informe técnico, los préstamos bancarios crecieron un 29,8% en términos reales, mientras que el volumen de créditos hipotecarios llegó a triplicarse en comparación con el año anterior, facilitando el acceso al “ladrillo” y consolidando la confianza de los inversores en el trazado urbano platense.
El sector suma relevancia por el desempeño en un escenario de caídas generalizadas en segmentos de impacto masivo, como los de las ventas minoristas y la actividad en la administración pública y la industria.
La relevancia del mercado inmobiliario se encuadra dentro de una tendencia de consumo de bienes durables que hoy define el perfil de la economía local.
Junto a la compra de propiedades, la venta de vehículos se posicionó como el otro gran pilar de este segmento. El patentamiento de automóviles acompañó la tendencia con un crecimiento del 7,3% interanual. Esta preferencia por los bienes durables refleja una respuesta estratégica de los ahorristas, quienes encuentran en los activos físicos la mejor vía para preservar y potenciar su capital en el tiempo.
LE PUEDE INTERESAR
Fastidio en Gonnet por un repentino corte de luz
LE PUEDE INTERESAR
Sillas vacías y la angustia de imaginar otro final posible
El impacto de este crecimiento en el sector inmobiliario trasciende la mera transacción comercial, ya que funciona como un multiplicador de la actividad en toda la región.
La fuerte suba en la compraventa de inmuebles tracciona una extensa cadena de valor. Se espera que la dinámica ya visible en los servicios profesionales y notariales derrame a otros rubros asociados del bloque económico, como la construcción y el mantenimiento.
Esta sinergia, potenciada por el crédito hipotecario, no sólo mejoraría el patrimonio de las familias: establecería una base sólida para el desarrollo urbano, confirmando que la inversión en activos fijos es hoy la principal garantía de la vitalidad económica de la ciudad.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí