Obra social en la mira

Presti promete solucionar reclamo de los militares

Ministro Carlos Presti

21 de Diciembre de 2025 | 02:31
Edición impresa

A una semana del desembarco del Teniente General Carlos Presti al frente del Ministerio de Defensa, la cartera se prepara para dar inicio a la auditoría de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), la tercera más grande del Estado, para ordenar el estado de situación e intentar resolver los problemas que presenta a la hora de brindar cobertura. Otro de los puntos que reclama el sector es el atraso en los salarios.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el trámite para la detección de irregularidades iniciará en los próximos días lo que dará lugar a un proceso de “rearmado” de la entidad para erradicar los inconvenientes detectados.

Se trata de uno de los principales reclamos de los efectivos de las Fuerzas Armadas, que cuestiona el alcance y las coberturas de la obra social que cuenta con 600.000 afiliados.

Suicidios

Con los fallecimientos de al menos tres soldados esta semana por causas que están siendo investigadas, y se vinculan con potenciales suicidios, un efectivo aún en funciones contó a NA que los problemas de salud mental no cuentan con un abordaje integral. “El Ejército no contempla la salud mental y IOSFA no ayuda en nada”, sostuvo en estricto off the record.

Desde el entorno de Presti aseguran que conoce de primera mano los pedidos del sector y que trabajará para resolverlos. “La idea es cumplir con las solicitudes porque la prioridad es la misión, pero también cuidar de la tropa y la familia militar”, argumentaron.

La determinación de impulsar una auditoría en la obra social fue de Luis Petri, antecesor de Presti en el cargo y quien lo anunció previo a dejar sus funciones para ir al Congreso, pero será instrumentado por el Teniente General que solicitó su pase a disponibilidad para ocupar un lugar en el Gabinete.

En los planes del reciente asumido ministro figura la idea de recorrer las unidades militares para conocer de primera mano el funcionamiento de la entidad, los equipamientos y las prestaciones a los efectivos.

Asimismo, IOSFA cuenta con una deuda valuada en más de $200.000 millones, por lo que el funcionario insistirá en la idea de dividir la obra social entre efectivos de seguridad de las Fuerzas Armadas para trasladarla las responsabilidades y competencias a la cartera que lidera Alejandra Monteoliva. “El mayor porcentaje de la deuda le corresponde a Seguridad”, se sinceraban al respecto por Balcarce 50.

De avanzar con la división, quedarán bajo la órbita de Defensa las prestaciones al Ejército Argentino, Armada Argentina y Fuerza Aérea Argentina mientras que los servicios a Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional serían trasladadas a Seguridad.

 

