Un intendente camporista se cruzó con Luis Caputo

El ministro de Economía, Luis Caputo, suele exhibir y cuestionar las tasas que diversos municipios cobran tanto a empresas como a particulares. En los últimos días, utilizando la cuenta oficial de X de su cartera, puso en evidencia a varias comunas y las réplicas no tardaron en aparecer.

Por caso, desde Lanús, el intendente camporista Julián Alvarez apeló al slogan de un conocido súpermercado para reponderle al funcionario. “Toto, yo te conozco”, retrucó el jefe comunal.

En el mapa que difundió el Ministerio de Economía aparecen las tasas municipales divididas en cinco categorías, entre las que está “Hipermercado”. Al entrar en ese ítem en la provincia de Buenos Aires, Lanús figura en rojo por el ser el que más cobra, un 6%.

El conflicto estalló en septiembre del año pasado, cuando Lanús aplicó la suba y los supermercados la trasladaron a los precios. “Los vecinos de Lanús, padeciendo la inoperancia de su intendente, pagan precios más altos que en otros municipios. Bien los supermercados explicitando que la suba de precios es sólo en Lanús”, publicó en su momento Caputo.

En ese momento, el intendente Julián Álvarez, integrante de La Cámpora, le respondió: “La decisión que tomé en Lanús además de beneficiar a los más de 500 almaceneros de barrio, sirvió para dejar en evidencia el lobby que usted realiza en favor de los grupos empresarios”.

Pero ahora, tras la difusión del mapa, Caputo volvió a la carga. El ministro de Economía, reposteó a un usuario, que cuestionó al jefe comunal : “Te presentó a Julián Álvarez, intendente de Lanús (PJ) Así como lo ves, le roba el 6% de los alimentos a los pobres de Lanús”.

Alvarez no se quedó atrás y retrucó: “Ministro, endeudador serial y hambreador social, soy peronista. Mi anhelo es transformar la vida de cada lanusense y me ocupo todos los días de aminorar el daño que ustedes generan gobernando, ajustando a cada familia de la Argentina”, posteó el camporista.

Y remató: “Toto, no te olvides, que yo te conozco. Y lo más importante, es que mis vecinos y vecinas de Lanús también”.