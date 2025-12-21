A ciegas y bajo amenaza: una noche que pudo terminar en tragedia

El violento asalto a un matrimonio de jubilados se registró en una casa ubicada en 69 entre 9 y 10 / web

La violencia contra los adultos mayores volvió a quedar expuesta en La Plata a partir de un dramático robo ocurrido en una vivienda ubicada a pocas cuadras del Parque Saavedra, donde una pareja de jubilados fue sometida durante más de una hora por delincuentes que los golpearon, los inmovilizaron y les cubrieron la cabeza mientras los amenazaban con matarlos.

De acuerdo a lo revelado por voceros policiales a EL DIA, el hecho ocurrió cerca de la medianoche del viernes, en una casa situada en calle 69 entre 9 y 10. Las víctimas fueron una mujer de 84 años y su esposo de 88, ambos jubilados, quienes se encontraban terminando de cenar cuando dos hombres irrumpieron de manera sorpresiva en el interior de la vivienda.

Según relataron luego a su hijo, que llegó alertado por una vecina, los asaltantes actuaron a rostro descubierto y permanecieron dentro de la casa durante un lapso estimado de entre una hora y media. En ese tiempo, el matrimonio vivió momentos de absoluto terror.

El hombre intentó resistirse al ataque, lo que derivó en un forcejeo en el que fue golpeado. Luego, ambos fueron reducidos y obligados a sentarse en sillas, donde los delincuentes les taparon la cabeza para impedir que pudieran ver o reconocerlos. En ese estado de indefensión, fueron amenazados de muerte de manera reiterada: les decían que les iban a disparar si no entregaban el dinero.

La escena fue de extrema violencia psicológica. La mujer, paciente cardiológica y medicada, entró en un estado de profunda alteración nerviosa, mientras que su esposo -diabético- terminó con hematomas en la zona dorsal producto de los golpes recibidos.

Durante el asalto, los delincuentes se llevaron dinero en efectivo entre pesos y dólares, joyas de oro, una computadora y herramientas. Al huir, dejaron la casa completamente revuelta. No se descarta que haya más elementos faltantes.

Uno de los aspectos que más inquieta a la familia y a los investigadores es la modalidad de ingreso. No se hallaron signos de violencia ni en el portón ni en la puerta principal. Según se detalló, durante el robo los asaltantes aseguraron tener copias de las llaves y deslizaron que habrían sido obtenidas a través de personas que realizaron trabajos de pintura en una vivienda lindera. La denuncia fue radicada y la pesquisa quedó en manos de la Justicia, que analiza cámaras de seguridad de la zona.