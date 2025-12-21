Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Se viene Papá Noel! Este domingo con la edición impresa de EL DIA, cupones para obtener importantes descuentos

La Ciudad

Sillas vacías y la angustia de imaginar otro final posible

Sillas vacías y la angustia de imaginar otro final posible

Leonel Ayala. Murió en el Italiano. Tenía 32 años

21 de Diciembre de 2025 | 02:31
Edición impresa

Leonel Ayala tenía 32 años, era docente, inspector de enseñanza artística y músico. Vivía en el centro de Florencio Varela y no tenía enfermedades preexistentes. Por un dolor abdominal, el 5 de marzo fue a consultar a la clínica Ranelagh, donde le diagnosticaron pancreatitis y le hicieron una endoscopía para examinar posibles obstrucciones en los conductos biliares o pancreáticos. Tenía cálculos en la vesícula, nada grave, pero le perforaron el duodeno y le agravaron el cuadro. La familia decidió derivarlo al hospital Italiano de La Plata, donde finalmente lo operaron el 4 de abril. La cirugía salió bien, pero tres días después todo cambió, se agravó el cuadro y murió a las 15.40 del 12 de abril, 10 minutos después de Ramón Alvarez, el padre de Clarisa.

En el acta de defunción solo se detalló que la causa había sido pancreatitis aguda y paro cardiorrespiratorio. Su familia supo lo del fentanilo el 13 de mayo, por una publicación en redes que informaba que la ANMAT había clausurado los laboratorios HLB-Repharma y Ramallo por lotes contaminados con Klebsiella pneumoniae productora de MBL y Ralstonia.

En la historia clínica de Leonel figuraba esa bacteria en un estudio que le hicieron el último día de vida.

Alejandro, su hermano, es una de las caras visibles en la lucha que emprendieron las familias en busca de Justicia.

“La visibilidad mediática ayuda a ejercer una presión política, porque nosotros fuimos abandonados, desamparados, hemos sufrido violencia institucional por parte de los centros médicos para conseguir las informaciones. Tampoco reportaron las muertes en tiempo y forma”, denuncia, lo que demuestra “una crisis institucional fuerte y compleja. La visibilidad ayuda también a que la sociedad preste atención y sepa lo que está pasando con el tema medicamentos, porque actualmente no hay controles”.

Al igual que la mayoría de los familiares de fallecidos, Alejandro cree que “hay una cifra negra de muertes” que impide conocer la magnitud exacta de esta catástrofe: “Se aplicaron 45 mil ampollas en cuatro provincias” y se investiga a “algunos centros médicos que siguieron aplicando el fentanilo adulterado después del alerta epidemiológica del 8 de mayo”, resalta.

LE PUEDE INTERESAR

Fotos | El centro platense al ritmo de Papá Noel: horarios extendidos, shows y ofertas en los centros comerciales de La Plata

LE PUEDE INTERESAR

¿Buscás trabajo en La Plata? Consultá las ofertas de empleo de esta semana en EL DIA

Reconoce Alejandro que la coordinación entre las familias impulsó el avance de la causa y eso se reivindicó en las concentraciones del martes, pero la realidad es que en estas fiestas habrá “sillas vacías y familias destruidas”, por la incertidumbre de imaginar que los suyos podrían estar vivos. “Les quitaron la oportunidad de luchar y sobrevivir”, cierra.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Fentanilo adulterado: familias platenses atravesadas por el duelo

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

“No me alcanza”: los gastos de una pareja de jubilados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Campeón una vez más! Estudiantes dio vuelta el resultado, venció 2 a 1 a Platense y se quedó con el Trofeo de Campeones

VIDEO. El zoológico platense, siete años cerrado: todavía sin fecha de apertura al público

Nacho Fernández sobre su regreso a Gimnasia: "Me toca volver a casa"

Niñera, no: la Justicia no habilitó salidas laborales para La Toretto de La Plata

Naturaleza, amor y sonrisas: las fotos de las vacaciones de Christian Petersen antes de su internación de urgencia

Violento asalto a mano armada en una pollajería de la 520: un agente del SPB resultó herido

El Comercio local se prepara para la “Gala de Vidrieras con Noche de los Regalos” en La Plata
+ Leidas

Una multitud festejó de madrugada: las fotos y los videos de la celebración del Pincha en Plaza Moreno con los jugadores

Obtuvo la estrella 16: Estudiantes volvió a hacer historia

Uno por uno

VIDEO. Aplaudan al más campeón: estudiantes sumó otro título

Fastidio en Gonnet por un repentino corte de luz

Eduardo Domínguez: define su futuro entre Copas

Cristina fue operada de urgencia de apendicitis en un sanatorio porteño

Más gestos de Máximo Kirchner para marcar distancia con Kicillof
Últimas noticias de La Ciudad

Fentanilo adulterado: familias platenses atravesadas por el duelo

Pasó un cuarto del siglo XXI, pero en Gonnet y Villa Castells aún dependen del aguatero

“No me alcanza”: los gastos de una pareja de jubilados

Padrinos, cajas y cenas: la Navidad en clave solidaria
Policiales
A ciegas y bajo amenaza: una noche que pudo terminar en tragedia
Ladrones desvalijaron una inmobiliaria en la zona de la Terminal
Desarticulan una red de venta de drogas sintéticas
Un nuevo detenido por el triple crimen en Varela
Feroz asalto a tiros y un agente del SPB herido
Información General
¿Prohibir o acompañar?: decisión de Australia sobre el uso de redes reabre el debate
Los números de la suerte del domingo 21 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
25 de Mayo: proponen reforma fiscal con la eliminación de diez tasas municipales
Alfabetización 2025: 5 claves para entender la crisis
El “Error 502” volvió a hacer de las suyas y afectó la conectividad global
Espectáculos
Christian Petersen: ¿qué se sabe sobre su salud?
La impactante revelación sobre la muerte de Selva Alemán
Ca7riel y Paco Amoroso se bajan de la música
La despedida de Casella: “No hay reclamos”
Guía de cines
Deportes
Una multitud festejó de madrugada: las fotos y los videos de la celebración del Pincha en Plaza Moreno con los jugadores
VIDEO.- Domínguez y el mensaje que ilusiona a los hinchas: "Esperamos ser mejores el año que viene"
VIDEO. Aplaudan al más campeón: estudiantes sumó otro título
Eduardo Domínguez: define su futuro entre Copas
Se consagró campeón de campeones porque, aun cansado, quiso más gloria

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla