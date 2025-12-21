Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Se viene Papá Noel! Este domingo con la edición impresa de EL DIA, cupones para obtener importantes descuentos

La Ciudad |IMPRESIONES

Ocurrencias: editarán la memoria y reemplazarán recuerdos

Alejandro Castañeda
Alejandro Castañeda

21 de Diciembre de 2025 | 02:34
Edición impresa

Los caminos de la memoria son insondables. ¿Por qué se recuerda? ¿Por qué se olvida? Un divulgado estudio aportó una conclusión que los melancólicos ya sabían: las evocaciones ingratas prevalecen sobre las más felices. Y vuelven siempre, sin permiso. Los hechos tormentosos lamentablemente son más porfiados que los dichosos.

Una investigación realizada por profesionales de la Universidad Dalhouse en Halifax, Canadá, sugiere que los recuerdos de un evento traumático no se borran de la mente de quien los padeció y predominan siempre”.

Son medio lentos los canadienses. Todo esto se sabía sin necesidad de hacer un estudio. Las obsesiones machacan sobre lo malo y no sobre lo bueno. Cuando uno dice “no me lo puedo sacar de la cabeza”, se alude a algo que duele y no que entona. Se sabe: el amor que más nos hace pensar no es el que tenemos sino el que estamos a punto de perder.

Hubo un día que el ser humano evocó y no le gustó. Desde entonces, anda buscando una panacea que lo libere de la nostalgia dolorosa. Una parte de la ciencia de hoy está dedicada a tratar de reducir el impacto de los malos recuerdos.

Se pretende manejar la memoria en función de nuestra conveniencia. Lo saben los canadienses y los políticos. Se busca la aparición de algo milagroso para poder transitar el ayer con una linterna imaginaria que sólo ilumine lo mejor del camino y oscurezca los pesares.

Hace un par de años fue recibido con bombos y platillos la llegada del propranolol. Aseguraban que la droga podría interferir con el modo en que el cerebro almacena las memorias y hasta eliminar o dejar en suspenso los sucesos traumáticos. No sólo los canadienses saben que lo malo no se va así nomás, que sigue allí, en los camarines del inconsciente, y que vuelve siempre, -lo decía Discépolo- “como los novios y los cobradores”. Pero había científicos que temían que el propranolol termine siendo una panacea al alcance de la mano de cualquier melancólico de barrio que, en su afán de borrar el desplante de la última novia, acabe borroneando hasta los besos inolvidables.

LE PUEDE INTERESAR

El mercado de propiedades, un sostén de la actividad económica platense

LE PUEDE INTERESAR

Fastidio en Gonnet por un repentino corte de luz

El estudio había surgido a partir del descubrimiento de que las memorias son manejables. Borges decía que lo único que se puede corregir es el pasado. Y el propranolol venía a prometer que podía interferir con la memoria, tachando y agregando lo que haga falta para ajustar el ayer al tamaño del cliente. Lo probaron con ratas y anduvo. Aunque no deberían ignorar que una cosa es la pena de amor de una rata y otra muy distinta la congoja de un enamorado incurable.

Se sabe: la dicha, está visto, es volátil y siempre está lista para partir. En cambio, el temor y las preocupaciones andan toda la vida a la par de uno. El tango se hartó de divulgar esta tendencia y sus sufridos cantores se cansaron de entonar que la tristeza por el amor perdido no tiene fecha de vencimiento y que la famosa copa del olvido nunca llega a tomarse.

“Se podrán borrar los malos recuerdos y editar el pasado a pedido del cliente”

Pero un reciente artículo del académico Fernando Tomeo, director del programa “Derecho al olvido y cleaning digital” de la UBA, va más allá de toquetear la memoria con una borratina selectiva. Anticipa que no solo los malos recuerdos pueden eliminarse, sino que hasta se pueden implantar evocaciones inmejorables, es decir editar el pasado a pedido del cliente, apelando a reminiscencias –verdaderas o falsas- que nos alegren el alma

Investigaciones con ratones que padecen Alzheimer –dice el artículo- han utilizado combinación de genética y estimulación con luz para reactivar las huellas neuronales de la memoria, y restaurar habilidades perdidas. “El proyecto Restoring Active Memory, de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa de los Estados Unidos, trabaja en el desarrollo de interfaces neuronales implantables que buscan recuperar funciones de memoria dañadas por lesiones o enfermedades y que, en un paso más allá, podrían modelar la forma en que almacenamos y evocamos sucesos”.

“Operen a su antojo narices, labios; trasplanten ojos o corazones, pero dejen en paz al recuerdo”

Incluso, agrega, la inteligencia artificial (IA) ya puede manipular la memoria indirectamente a través de la percepción. Estudios recientes acreditan que imágenes y videos creados por IA incrementan la probabilidad de que quienes los ven desarrollen recuerdos falsos, muchas veces con un alto grado de convicción.

Es saludable impedir que la extrañeza tristona nos atosigue tanto. La ciencia avanza hacia el ayer para reconvertirlo a su modo, aunque acordarse sólo de lo bueno puede ser una manera de falsificar el destino. No parece legítimo olvidarnos de lo que nos ha dolido para convertirnos en unos optimistas desaforados que andan con una alegría prestada. Los humanistas, los sensibles y los románticos no quieren editar los recuerdos. Elias Canetti desafía estos experimentos: “Que operen a su antojo narices, labios, orejas, piel y cabellos, que trasplanten ojos de otro color o corazones ajenos, que amputen, alisen, pero que dejen en paz al recuerdo”. El inglés John Banville dice que hay evocaciones que le procuran “dulces dolores…es la pena que queda cuando la memoria le quitó filo al dolor”. Y el español García Montero trae una estampa navideña que se saborea como una melancólica golosina: “Debajo de las iluminaciones navideñas hay demasiados recuerdos como para vivirlas sin heridas. En unos años más que en otros, la Navidad es una luz con espinas”.

Tenía razón aquel escritor inglés: “La memoria es el perro más estúpido: le lanzas un palo y te trae cualquier cosa”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

“No me alcanza”: los gastos de una pareja de jubilados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Campeón una vez más! Estudiantes dio vuelta el resultado, venció 2 a 1 a Platense y se quedó con el Trofeo de Campeones

VIDEO. El zoológico platense, siete años cerrado: todavía sin fecha de apertura al público

Nacho Fernández sobre su regreso a Gimnasia: "Me toca volver a casa"

Niñera, no: la Justicia no habilitó salidas laborales para La Toretto de La Plata

Naturaleza, amor y sonrisas: las fotos de las vacaciones de Christian Petersen antes de su internación de urgencia

Violento asalto a mano armada en una pollajería de la 520: un agente del SPB resultó herido

El Comercio local se prepara para la “Gala de Vidrieras con Noche de los Regalos” en La Plata
+ Leidas

Una multitud festejó de madrugada: las fotos y los videos de la celebración del Pincha en Plaza Moreno con los jugadores

Obtuvo la estrella 16: Estudiantes volvió a hacer historia

Uno por uno

VIDEO. Aplaudan al más campeón: estudiantes sumó otro título

Fastidio en Gonnet por un repentino corte de luz

Eduardo Domínguez: define su futuro entre Copas

Cristina fue operada de urgencia de apendicitis en un sanatorio porteño

Más gestos de Máximo Kirchner para marcar distancia con Kicillof
Últimas noticias de La Ciudad

Fentanilo adulterado: familias platenses atravesadas por el duelo

Pasó un cuarto del siglo XXI, pero en Gonnet y Villa Castells aún dependen del aguatero

“No me alcanza”: los gastos de una pareja de jubilados

Padrinos, cajas y cenas: la Navidad en clave solidaria
Espectáculos
Christian Petersen: ¿qué se sabe sobre su salud?
La impactante revelación sobre la muerte de Selva Alemán
Ca7riel y Paco Amoroso se bajan de la música
La despedida de Casella: “No hay reclamos”
Guía de cines
Policiales
A ciegas y bajo amenaza: una noche que pudo terminar en tragedia
Ladrones desvalijaron una inmobiliaria en la zona de la Terminal
Desarticulan una red de venta de drogas sintéticas
Un nuevo detenido por el triple crimen en Varela
Feroz asalto a tiros y un agente del SPB herido
Deportes
Una multitud festejó de madrugada: las fotos y los videos de la celebración del Pincha en Plaza Moreno con los jugadores
VIDEO.- Domínguez y el mensaje que ilusiona a los hinchas: "Esperamos ser mejores el año que viene"
VIDEO. Aplaudan al más campeón: estudiantes sumó otro título
Eduardo Domínguez: define su futuro entre Copas
Se consagró campeón de campeones porque, aun cansado, quiso más gloria
Información General
¿Prohibir o acompañar?: decisión de Australia sobre el uso de redes reabre el debate
Los números de la suerte del domingo 21 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
25 de Mayo: proponen reforma fiscal con la eliminación de diez tasas municipales
Alfabetización 2025: 5 claves para entender la crisis
El “Error 502” volvió a hacer de las suyas y afectó la conectividad global

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla