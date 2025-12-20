Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |denuncia de vecinos

Fastidio en Gonnet por un repentino corte de luz

Fastidio en Gonnet por un repentino corte de luz
20 de Diciembre de 2025 | 21:00

Escuchar esta nota

La tarde del sábado se convirtió en una verdadera odisea para vecinos de la localidad de Gonnet. Según las denuncias que recibió este diario, un amplio sector de la zona permaneció sin servicio eléctrico varias horas, generando un clima de profundo fastidio e impotencia entre los usuarios. El apagón, que comenzó alrededor de las 14, se extendió hasta pasadas las 20, afectando una zona que abarcó desde las inmediaciones del Hospital San Roque hasta el Camino General Belgrano y calle 454, se indicó.

El malestar de los usuarios no sólo se centró en la interrupción del servicio, sino fundamentalmente en la falta de información oficial. “En Gonnet estamos sin luz ni Internet desde las 14. Varios vecinos hicimos el reclamo a Edelap, pero todavía no nos solucionaron el problema. No saben cuál es el desperfecto”, relató una frentista a media tarde, cuando la incertidumbre empezaba a ganar terreno.

La escena de la víspera se monta sobre problemas similares señalados en forma frecuente en la zona. También se quejan por cortes los vecinos de Villa Castells, que además padecen problemas con la presión del agua potable.

A la preocupación por la incomunicación se sumó el daño económico: “Todo lo de la heladera perdido”, lamentó la misma vecina tras horas de espera.

Francisco Isla, vecino de la calle 486, fue uno de los tantos que expresó su bronca ante la imposibilidad de obtener una respuesta humana por parte de la prestataria: “Desde las 14, sin luz y a las 18 juega Estudiantes. En Edelap, la máquina contestadora no soluciona nada”, reclamó con indignación.

La ausencia de explicaciones fue el denominador común. Al restituirse el servicio, cerca de las 20, la sensación de abandono persistía. “Recién nos devolvieron la luz. Ni una sola explicación de lo que pasó; durante siete horas sin energía eléctrica y ni una respuesta”, señalaron desde el área afectada.

Este diario realizó la consulta pertinente a la empresa Edelap durante la noche para conocer los motivos del desperfecto y la magnitud del área afectada, pero al cierre de esta edición no se había obtenido ninguna respuesta oficial sobre las causas del apagón.

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

