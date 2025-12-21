Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Primera salida autorizada

Cristina fue operada de urgencia de apendicitis en un sanatorio porteño

Anoche se aseguró que la intervención quirúrgica fue con “éxito” aunque no se brindó un parte médico. La militancia le hizo el aguante

militantes K se llegaron hasta el sanatorio Otamendi por la salud de la expresidenta /NA

21 de Diciembre de 2025 | 02:35
Edición impresa

La expresidenta Cristina Kirchner fue trasladada ayer por la tarde al Sanatorio Otamendi por una molestia abdominal, que luego se confirmó que era un cuadro de apendicitis. Anoche aseguraron que fue operada con “éxito”. No hubo parte médico al cierre de esta edición.

Ni bien fue trasladada al sanatorio porteño los médicos determinaron que la exmandataria debía ser sometida a una intervención quirúrgica.

En el Otamendi, donde Cristina Kirchner ya fue ingresada en otras oportunidades, se encontraban familiares y dirigentes de confianza de la líder del PJ.

El traslado se realizó con la debida autorización judicial, luego de que un equipo médico concurriera a su domicilio y, tras una evaluación de rigor, determinara que era necesario su derivación al centro de salud para estudios complementarios.

Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria en el departamento ubicado en la calle San José 1111, de la Ciudad de Buenos Aires. Fue su primera salida con autorización judicial desde hace seis meses que está presa por corrupción.

En el Otamendi había familiares y dirigentes de confianza de la líder del PJ

En ese domicilio está alojada desde junio de este año, cuando fue confirmada su condena a seis años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos en el marco de la causa conocida como “Vialidad”.

Dirigentes peronistas y militantes se acercaron eanoche al Sanatorio Otamendi para acompañar a la expresidenta Cristina Kirchner.

Entre los presentes se encontraban la diputada Mayra Mendoza y el ex secretario de Derechos Humanos de la Nación Horacio Pietragalla, entre otros.

En la vereda ubicada frente al centro médico, los militantes instalaron diferentes banderas.

En las últimas semanas, la expresidenta asistía desde su casa a las audiencias virtuales en el juicio que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 7 por la llamada Causa Cuadernos

Con tobillera

En su domicilio de plaza Constitución la exmandataria pasa los días, acompañada por una tobillera electrónica, medida que no logró que le quitaran.

La Corte Suprema de Justicia confirmó, como informó este diario, la continuidad del dispositivo de monitoreo electrónico, tras rechazar la recusación presentada contra los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

El tribunal sostuvo que los argumentos defensivos carecieron de fundamentación suficiente y recordó que la recusación es un “mecanismo de excepción de interpretación restrictiva”, reservado para supuestos extraordinarios.

La presentación, indicaron los jueces, se limitó a cuestionar la intervención de los magistrados sin demostrar un “temor objetivo de parcialidad”.

Al analizar el recurso extraordinario contra el dispositivo de control, la Corte recordó que el artículo 33 de la Ley 24.660 establece como regla la utilización de sistemas electrónicos en casos de prisión domiciliaria.

El fallo subrayó que la defensa no cuestionó la constitucionalidad de la norma ni refutó de manera concreta los argumentos del tribunal que dispuso la medida.

Los magistrados remarcaron que la tobillera “coadyuva al control judicial sobre la restricción ambulatoria”, respaldando lo resuelto por el Tribunal Oral Federal N° 2 y la Cámara Federal de Casación Penal.

Sobre el reclamo por visitas domiciliarias, la Corte declaró abstracta la discusión luego de que el TOF 2 impusiera nuevas restricciones hace un mes.

 

 

