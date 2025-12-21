Ca7riel y Paco Amoroso se bajan de la música

Los músicos compartieron un comunicado especial en donde confirmaron que cancelarán momentáneamente la gira y la salida de su nuevo disco, “Top of the hills”.

“Les escribimos con el corazón en la mano para pedirles perdón. Nos dejamos llevar por un nivel de exposición, presión y éxito que no supimos manejar. Tomamos decisiones erróneas y apresuradas”, revelaron en su mensaje. “Nos llevó tiempo reconocerlo, pero necesitamos descansar y sanar”, agregaron sobre su situación actual que los mantendrá alejados de los escenarios por algún tiempo.