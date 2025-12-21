La inversión en terreno negativo acelera salida de multinacionales

VIDEO. Aplaudan al más campeón: estudiantes sumó otro título
Por primera vez desde 2003, la Argentina registra un saldo en rojo. Ventas de activos y el repliegue de las casas matrices
La inversión extranjera directa (IED) en la Argentina atraviesa un punto de quiebre histórico. Entre enero y noviembre de 2025, el saldo acumulado mostró una salida neta de U$S1.521 millones, según la serie mensual elaborada por el Banco Central. Se trata del primer registro negativo desde que existe esta medición, un dato que marca un cambio profundo en la dinámica de ingreso de capitales productivos al país.
El resultado contrasta con los promedios positivos que caracterizaron a los años previos y con el desempeño regional. De acuerdo con los datos oficiales, entre 2016 y 2019 la IED promedió U$S3.235 millones anuales, mientras que entre 2020 y 2023 ese promedio cayó a U$S953 millones. En 2025, la tendencia se revirtió por completo y pasó a terreno negativo, lo que refleja un proceso de desinversión empresaria visible en sectores clave.
Desde el BCRA explicaron que el rojo estadístico surge por la venta de activos y de compañías controladas por capital extranjero. Esas operaciones implicaron salidas de divisas asociadas a transferencias de propiedad hacia grupos locales o regionales. El economista Pedro Martínez, de la consultora PxQ, señaló que “no es un dato que vaya a generar una presión cambiaria futura, sino un fenómeno asociado a la cantidad y magnitud de las operaciones de desinversión”. Según el analista, la relajación parcial del cepo facilitó la concreción de ventas que ya estaban en evaluación.
El sector energético concentra algunos de los casos más relevantes. ExxonMobil vendió la totalidad de sus activos en Vaca Muerta a Pluspetrol por unos U$S1.700 millones, mientras que Petronas avanzó con su retiro de proyectos estratégicos, incluido el de gas natural licuado junto a YPF. TotalEnergies y Equinor también analizaron la cesión de áreas en Neuquén, en línea con cambios de estrategia global y una revisión de exposición a mercados considerados de mayor riesgo.
La tendencia se repite en consumo masivo y servicios. Procter & Gamble concretó la venta de su operación local al grupo Newsan, lo que implicó la salida formal de la multinacional estadounidense del país. En telecomunicaciones, Telefónica transfirió su filial argentina a Telecom Argentina por unos U$S1.245 millones, en una de las mayores operaciones corporativas del año. En medios, Paramount inició el proceso para desprenderse de Telefe y otras señales.
También se suman casos en industria y agro. Nutrien vendió su participación en Profertil a Adecoagro y la Asociación de Cooperativas Argentinas, mientras que otras compañías avanzaron con cierres de plantas o reducción de operaciones. Desde la pandemia de 2020, más de 80 multinacionales abandonaron el país o cedieron activos relevantes, según relevamientos privados.
Las razones combinan factores globales y locales. A nivel internacional, las casas matrices priorizan mercados centrales y buscan eficiencia financiera. En el plano doméstico, pesan la incertidumbre macroeconómica, las restricciones cambiarias, las dificultades para girar utilidades, la alta carga impositiva y los cuestionamientos al marco regulatorio. Fuentes empresarias consultadas por PxQ resumen el clima con una frase contundente: muchas compañías se retiraron tras años de fricción con las reglas de juego.
El gobierno de Javier Milei lanzó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones con el objetivo de recomponer la confianza y atraer proyectos de gran escala. El esquema logró moderar el ritmo de salidas, aunque no revirtió la tendencia de ventas hacia grupos de control local. En el primer semestre de 2025, el 42% de las fusiones y adquisiciones tuvo participación de compradores internacionales, pero la mayoría de los activos vendidos por multinacionales quedó en manos argentinas.
El saldo negativo de la IED refleja un cambio estructural: la inversión extranjera pasó de ser una fuente neta de ingreso de divisas a un canal de salida de capital. Más allá del efecto inmediato sobre el balance de pagos, el proceso reconfigura el mapa empresario y plantea interrogantes sobre la capacidad del país para atraer inversiones productivas sostenidas en el mediano plazo.
A ese panorama se suma el impacto indirecto sobre el empleo, la inversión futura y la competencia en varios mercados. Si bien muchas operaciones incluyeron compromisos de continuidad laboral, la salida de multinacionales suele traer aparejada una reducción de planes de expansión, menor incorporación de tecnología y un recorte en presupuestos de innovación. En sectores intensivos en capital, como energía, telecomunicaciones o industria pesada, la ausencia de nuevos jugadores globales limita el ingreso de know how y de financiamiento de largo plazo, dos factores clave para sostener el crecimiento.
Otro efecto relevante aparece en el frente externo. La inversión extranjera directa no sólo aporta dólares en el momento del desembarco inicial, sino que también contribuye a estabilizar el flujo de divisas a través de reinversiones de utilidades y exportaciones asociadas a proyectos productivos. Con un saldo negativo, la economía pierde una fuente estructural de financiamiento y queda más expuesta a la volatilidad de los capitales financieros de corto plazo. En ese contexto, la acumulación de reservas depende en mayor medida del superávit comercial y de decisiones de política económica que no siempre resultan suficientes.
El predominio de compradores locales en las operaciones recientes abre, al mismo tiempo, un debate sobre el nuevo perfil del empresariado argentino. Grupos nacionales ganaron escala y participación en sectores donde antes dominaban multinacionales, lo que refuerza un proceso de “argentinización” del capital. Para algunos analistas, esa dinámica puede fortalecer el control local de activos estratégicos; para otros, evidencia las dificultades para integrar al país en las cadenas globales de inversión y producción. El saldo final dependerá de si el nuevo marco macroeconómico logra revertir la percepción de riesgo y reconstruir un sendero de previsibilidad que vuelva a ubicar a la Argentina en el radar de los grandes inversores internacionales.
En el corto plazo, el comportamiento de la inversión extranjera funciona como un termómetro de expectativas. Las decisiones de venta y repliegue suelen anticipar evaluaciones negativas sobre la rentabilidad futura y la estabilidad del entorno económico. Aunque parte de las salidas responden a estrategias globales definidas fuera del país, el volumen y la simultaneidad de los movimientos refuerzan la idea de que la Argentina aún no logra consolidar un clima atractivo para el capital productivo de largo plazo.
Hacia adelante, la evolución de la IED estará atada a la consistencia de las señales macroeconómicas y a la capacidad de sostener reglas claras en el tiempo. La normalización del mercado cambiario, la reducción de la incertidumbre regulatoria y un esquema tributario más previsible aparecen como condiciones necesarias para revertir el saldo negativo.
Sin esos cambios, la tendencia a la transferencia de activos desde manos extranjeras hacia grupos locales podría profundizarse, con un impacto duradero sobre la inserción del país en los flujos globales de inversión.
telefónica dejó su negocio en manos de telecom argentina/archivo
adecoagro se quedó con la parte de nutrien en profertil/web
POR MES*
