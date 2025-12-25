Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

"Campeón de campeones": ya está a la venta el nuevo libro de Estudiantes en Diagonal 80 Nº817

Marcas y Tendencias

EL DIA de los domingos llega con una agenda diferente

25 de Diciembre de 2025 | 20:50

Crímenes, corrupción, inseguridad, una economía frágil. Aunque es indispensable contar todo, en ocasiones genera hastío. Por eso, EL DIA trae los domingos una propuesta diferente: exhibir lo que otros medios no. 

La edición del próximo domingo de EL DIA viene recargada y con varios temas de interés:

• Feminidad vs. feminismo: el debate que divide y confunde

• ¿Qué pasa con este presente que pareciera no tener futuro? La alienación y la soledad en la era digital

• Fingir amor y desaparecer: Del “bombardeo de amor” al “ghosteo”

• Año nuevo: vestirse con intención, brillo y deseos para lo que viene

• Del amor al escándalo: los conflictos que sacudieron a la farándula argentina en 2025

• De Rosalía a Milo: cinco álbumes indispensables de 2025

• “Vientos de agua”: el clásico de Campanella vuelve a la pantalla

Y además, el suplemento de Economía Dominical y Séptimo Día -con la Carta de Lectores-, sumado a toda la información política, local, deportiva y policial.

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

