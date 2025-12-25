EL DIA de los domingos llega con una agenda diferente

La Comuna restaurará El Bosque y colocará rejas en todo el perímetro
Otro año de crisis para el cine: “Homo Argentum”, fenómeno aislado en un año alicaído para las salas
Festividad trágica en La Plata: estallido de violencia y un crimen brutal
Apertura 2026: Estudiantes y Gimnasia ya palpitan el inicio del torneo
Quiénes ganaron más y quiénes menos en el cierre de las paritarias
Victoria Villarruel contestó las críticas del biógrafo del Presidente
Vigilia por la salud de Cristina Kirchner, que continúa internada
La mesa navideña se encareció 44% en un año por la carne y el pan dulce
Siete de cada 10 argentinos recortó sus gastos en los últimos tres meses
No aflojan los robos de placas y ornamentos de bronce en el cementerio
Crímenes, corrupción, inseguridad, una economía frágil. Aunque es indispensable contar todo, en ocasiones genera hastío. Por eso, EL DIA trae los domingos una propuesta diferente: exhibir lo que otros medios no.
La edición del próximo domingo de EL DIA viene recargada y con varios temas de interés:
• Feminidad vs. feminismo: el debate que divide y confunde
• ¿Qué pasa con este presente que pareciera no tener futuro? La alienación y la soledad en la era digital
• Fingir amor y desaparecer: Del “bombardeo de amor” al “ghosteo”
• Año nuevo: vestirse con intención, brillo y deseos para lo que viene
• Del amor al escándalo: los conflictos que sacudieron a la farándula argentina en 2025
• De Rosalía a Milo: cinco álbumes indispensables de 2025
• “Vientos de agua”: el clásico de Campanella vuelve a la pantalla
Y además, el suplemento de Economía Dominical y Séptimo Día -con la Carta de Lectores-, sumado a toda la información política, local, deportiva y policial.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
