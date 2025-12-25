Declaran el estado de emergencia en el sur de California por las tormentas

El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró el estado de emergencia en las zonas del sur del estado, afectadas por la tormenta navideña más potente en años. El estado de emergencia se aplicó en los condados de Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego y Shasta.

Varias rutas principales del sur de California, Estados Unidos, fueron cerradas debido a inundaciones y se emitieron órdenes de evacuación para algunas comunidades afectadas por el clima severo. En tanto, se informó que miles de residentes de Los Angeles se quedaron sin electricidad mientras la tormenta azotaba la región.

“Una serie de ríos atmosféricos ha traído lluvias intensas y fuertes vientos en todo el estado a suelos ya saturados, lo que aumenta el riesgo de inundaciones, deslizamientos de tierra, flujos de escombros y la rápida crecida de arroyos y ríos”, comentó el gobernador en un comunicado de prensa.

Añadió que las áreas recientemente quemadas en el sur de California enfrentan una mayor amenaza de deslizamientos y flujos de escombros mientras continúan las fuertes lluvias.

Por su parte, la alcaldesa de Los Angeles, Karen Bass, también declaró una emergencia local para garantizar que la ciudad cuente con recursos suficientes en los próximos días y se emitieron alertas generalizadas de inundaciones repentinas en el sur de California.