La familia de Christian Petersen reveló detalles sobre su estado de salud: "Franca mejoría"

La familia de Christian Petersen reveló detalles sobre su estado de salud: "Franca mejoría"
25 de Diciembre de 2025 | 16:26

Escuchar esta nota

La familia del reconocido chef Christian Petersen publicó un comunicado público ayer por la noche, en medio de las celebraciones navideñas, para informar sobre la evolución de su estado de salud tras sufrir una grave descompensación durante una excursión al volcán Lanín, en la provincia de Neuquén

Petersen permanece internado desde hace más de diez días en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, tras ser trasladado desde el hospital de Junín de los Andes luego de que un guía de montaña advirtiera un cuadro de estrés físico importante durante el ascenso. 

En el comunicado familiar, difundido a través de la cuenta oficial del chef en Instagram, destacaron el “profundo agradecimiento a los hospitales de Junín y San Martín de los Andes que han conducido con cordialidad y tremendo profesionalismo un cuadro que en principio parecía más sencillo” y resaltaron el apoyo recibido de seguidores y allegados.

Según detalló el texto, la descompensación se produjo tras un esfuerzo físico significativo durante la tentativa de ascenso, lo que provocó un cuadro preventivo cardiológico que concentró la atención médica inicial. Esa situación evolucionó hacia una descompensación multiorgánica, que, sin embargo, “fue evolucionando día a día”, en palabras de la familia. 

El mensaje navideño también incluyó un agradecimiento por las señales de afecto y energía positiva recibidas, las cuales, según expresaron, “impulsan lo más valioso que Chris y la familia necesitan: el respeto y la tan amorosa valoración de la vida”. 

Petersen, de 56 años y figura destacada del ámbito gastronómico y mediático argentino, continúa bajo seguimiento médico estricto en terapia intensiva en San Martín de los Andes, con una evolución que la familia describió como favorable dentro de la gravedad del cuadro. 

La publicación del comunicado buscó generar tranquilidad en un contexto de incertidumbre, luego de que trascendieran versiones y preocupación pública sobre su estado de salud durante estas fechas.

