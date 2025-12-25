Como en familia: las fotos de la Navidad de Mauro Icardi y la China Suárez

La Navidad de Mauro Icardi y Eugenia “La China” Suárez fue una de las más esperadas en las redes sociales y ellos no defraudaron al compartir cómo pasaron las fiestas.

Durante gran parte de este jueves, seguidores y curiosos aguardaron señales del festejo, esperando ver los looks, la decoración y las postales de una pareja que suele generar impacto con cada aparición pública.

La expectativa no solo giraba en torno a la pareja, sino también al reencuentro de Icardi con sus hijas, fruto de su relación con Wanda Nara, luego de más de un mes sin verse. Un fallo judicial permitió que compartieran la Nochebuena juntos, en un contexto que buscó mantenerse lejos de nuevos conflictos mediáticos.

Mientras tanto, Nara celebró en Punta del Este junto a Valentino, Constantino y Benedicto, los hijos que tuvo con el exfutbolista Maxi López. Icardi, por su parte, pasó la Navidad acompañado por sus hijas y el círculo íntimo de la “China” Suárez, incluidos sus tres hijos, Rufina, Magnolia y Amancio.

En su cuenta de Instagram, donde supera los 14 millones de seguidores, Icardi compartió una serie de imágenes y videos que mostraron la imponente decoración de la llamada “casa de los sueños”.

Las fotos junto a su pareja sellaron el momento, donde ella lució un vestido floral, que después acompañó con una flor blanca en su cabello, mientras él optó por camisa blanca y pantalón oscuro, en una postal que reflejó complicidad y calma.

También hubo lugar para las imágenes familiares, donde el delantero posó con sus hijas y dejó ver la emoción del reencuentro: “Feliz Navidad”, escribió junto a emojis festivos, como única descripción de un posteo que rápidamente se llenó de reacciones positivas desde distintas partes del mundo.