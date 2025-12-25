Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

"Campeón de campeones": ya está a la venta el nuevo libro de Estudiantes en Diagonal 80 Nº817

Espectáculos

Como en familia: las fotos de la Navidad de Mauro Icardi y la China Suárez

Como en familia: las fotos de la Navidad de Mauro Icardi y la China Suárez
25 de Diciembre de 2025 | 20:34

Escuchar esta nota

La Navidad de Mauro Icardi y Eugenia “La China” Suárez fue una de las más esperadas en las redes sociales y ellos no defraudaron al compartir cómo pasaron las fiestas.

Durante gran parte de este jueves, seguidores y curiosos aguardaron señales del festejo, esperando ver los looks, la decoración y las postales de una pareja que suele generar impacto con cada aparición pública.

La expectativa no solo giraba en torno a la pareja, sino también al reencuentro de Icardi con sus hijas, fruto de su relación con Wanda Nara, luego de más de un mes sin verse. Un fallo judicial permitió que compartieran la Nochebuena juntos, en un contexto que buscó mantenerse lejos de nuevos conflictos mediáticos.

Mientras tanto, Nara celebró en Punta del Este junto a Valentino, Constantino y Benedicto, los hijos que tuvo con el exfutbolista Maxi López. Icardi, por su parte, pasó la Navidad acompañado por sus hijas y el círculo íntimo de la “China” Suárez, incluidos sus tres hijos, Rufina, Magnolia y Amancio.

En su cuenta de Instagram, donde supera los 14 millones de seguidores, Icardi compartió una serie de imágenes y videos que mostraron la imponente decoración de la llamada “casa de los sueños”.

Las fotos junto a su pareja sellaron el momento, donde ella lució un vestido floral, que después acompañó con una flor blanca en su cabello, mientras él optó por camisa blanca y pantalón oscuro, en una postal que reflejó complicidad y calma.

También hubo lugar para las imágenes familiares, donde el delantero posó con sus hijas y dejó ver la emoción del reencuentro: “Feliz Navidad”, escribió junto a emojis festivos, como única descripción de un posteo que rápidamente se llenó de reacciones positivas desde distintas partes del mundo.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Impresionante y sorpresivo temporal de lluvia en el Conurbano y CABA: autos flotando y un shopping inundado

Estatales: por decreto, el 26 de diciembre habrá asueto administrativo en la Provincia

Murió otro motociclista y el tránsito en La Plata suma una nueva víctima fatal en el cierre del año

"Tormentas aisladas, pero fuertes": el giro en el pronóstico

Filtraron el exámen toxicológico realizado a Christian Petersen

En fotos y videos | Múltiples allanamientos para desarticular una banda acusada de cometer entraderas en La Plata

Paritaria de estatales y docentes: qué esperan los gremios tras el llamado para enero del gobierno bonaerense

VIDEO. Más de 500 personas compartieron la "Navidad de los humildes" en la Plaza Moreno
+ Leidas

Navidad templada en La Plata: cómo seguirá el tiempo para las próximas horas

Afiches con denuncias contra la constructora ABES se multiplican en obras de La Plata

Horror en Villa Elvira: mató a su vecino porque los hijos tiraban pirotecnia en Navidad

Crimen en La Plata tras una discusión por pirotecnia: cómo comenzó y qué se sabe hasta ahora

La Navidad de Juan Sebastián Verón con la familia en Río de Janeiro

Cómo siguen los cinco heridos en La Plata por los festejos navideños

VIDEO.- Peligro en La Plata: el momento en que un grupo de chicos tiró pirotecnia e incendió parte de una casa

VIDEO.- ¿Hay alguien aquí? En La Plata "no vuela una mosca" en el feriado de Navidad
Últimas noticias de Espectáculos

"Brindó llorando": la primera Navidad de More Rial en la cárcel de Magdalena y lejos de sus hijos

La familia de Christian Petersen reveló detalles sobre su estado de salud: "Franca mejoría"

La Navidad de Wanda Nara, con sabor amargo y lejos de sus hijas por la visita de Mauro Icardi

"Vino desmayado": el nuevo dueño de Telefe fue hospitalizado tras un ataque de avispas en Punta del Este
Policiales
Un hombre detenido en La Plata acusado de abusar de una mujer
Horror en Villa Elvira: mató a su vecino porque los hijos tiraban pirotecnia en Navidad
Nena de 12 años pelea por su vida tras el impacto de una bala perdida en Ramos Mejía: desgarradores relatos
Incendios forestales encendieron las alarmas en dos barrios La Plata
Diciembre trágico en La Plata: diez muertes por accidentes de tránsito en lo que va del mes
La Ciudad
Cómo siguen los cinco heridos en La Plata por los festejos navideños
VIDEO.- Peligro en La Plata: el momento en que un grupo de chicos tiró pirotecnia e incendió parte de una casa
El centro de La Plata, colmado de basura y cestos repletos: cuándo vuelve la recolección tras el feriado por Navidad
Navidad con pocos micros en la calle y la bronca de los usuarios por la baja frecuencia
VIDEO.- ¿Hay alguien aquí? En La Plata "no vuela una mosca" en el feriado de Navidad
Deportes
Lucas Alario, figura del Trofeo de Campeones, podría salir de Estudiantes en este mercado de pases
Lucas Licht se convirtió en el nuevo entrenador de Talleres de Remedio de Escalada
VIDEO. Nacho Miramón se entrena en La Plata a la espera de novedades de su futuro
La Navidad de Juan Sebastián Verón con la familia en Río de Janeiro
Moretti denunció un "golpe de estado" en San Lorenzo y defendió su gestión: "Me tienen que dar una parte del estadio”
Información General
Casi 100 conductores en estado de alcoholemia en las rutas del país tras Nochebuena
Atracón de Nochebuena, el día después: tips para recuperar el equilibrio tras los excesos en la mesa
Papá Noel se acerca a La Plata: seguí su recorrido en vivo y en directo
Cómo evitar accidentes en los festejos de Nochebuena: ¿sabías que un corcho puede dispararse a 80 Km/h?
Los números de la suerte del miércoles 24 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla