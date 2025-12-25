Mañana será un día clave en el Senado: votan el Presupuesto de Milei

El oficialismo buscará sancionar mañana, en el Senado, el proyecto de Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal. Y aunque La Libertad Avanza confía en que obtendrá el número para lograrlo hay negociaciones abiertas con aliados, artículos en pugna y anuncios de último momento.

Hasta hoy, la discusión con los aliados provinciales se centraba en en dos ítems: el artículo 30, que elimina pisos para el financiamiento en ciencia y educación, y la deuda del estado nacional con los gobernadores por el financiamiento de las cajas previsionales. El Gobierno tiene como prioridad sancionar el Presupuesto dado que los necesita para tomar deuda y como señal a los organismos internacionales.

La Libertad Avanza (LLA), que preside Patricia Bullrich, tenía asegurados ayer 45 votos para su aprobación en general. Pero en la votación del articulado, hay incertidumbre respecto de qué puede pasar con el artículo 30 que empezó a recibir objeciones desde la UCR y otros aliados.

Cuatro peronistas de Convicción Federal que respaldarán el Presupuesto del oficialismo en general, rechazaban ese artículo que deroga artículos relativos al financiamiento docente y de la ciencia. Los radicales Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kroneberger tampoco quieren votar ese artículo según señalaron voceros de la UCR.

La votación de ese artículo dependerá también de cuántos ausentes habrá en el recinto, a la hora de la votación en particular y de cuántos legisladores necesite el oficialismo para imponer el polémico artículo 30. En caso de tener modificaciones, debe volver a la Cámara de Diputados, que ya tiene agendada una sesión especial para el 29 y 30 de diciembre próximos.

Una de las opciones que tiene el oficialismo es tratar por capítulos, como se hizo en Diputados, pero corre el riesgo de que se le caigan todos los artículos en los que se incluyen los recursos para las universidades nacionales y todo el sistema educativo.

El artículo 30 dispone la derogación del punto de la ley de Educación donde se establece que deberá destinarse un 6% del PBI a ese rubro, del financiamiento de la ley de Ciencia y Técnica que establece un aumento progresivo hasta llegar al 1% del PBI en el 2032, y del 0,2% de los gastos corrientes del presupuesto educativo para los colegios técnicos.

En cambio, el oficialismo no tiene problemas para aprobar el resto de los artículos del Presupuesto, que contempla un crecimiento de la economía del 5% del PBI, una inflación del 10,1 anual y del 14% interanual, así como el dólar previsto para el 2026 de 1423 pesos a diciembre del 2026.

Los números que maneja el oficialismo

La Libertad Avanza tiene 21 legisladores (entre propios y Luis Juez) y cuenta con el respaldo de una decena de radicales, tres del PRO, dos del Frente de la Concordia de Misiones, uno de Independencia (Tucumán), uno por los salteños, uno de Neuquén, otro de Chubut y uno de Provincias Unidas.

Convicción Federal tiene cinco legisladores, de los cuales cuatro ya tienen decidido votar en general el proyecto, mientras que un representante de La Rioja Fernando Rejal aún no decidió, ya que el gobernador de esa provincia, Ricardo Quintela, rechaza la iniciativa.

De esta manera, se producirá el primero de los quiebre relevantes en el Senado entre los gobernadores del Partido Justicialista y el ala que responde todavía a la ex presidenta Cristina Kirchner, quien recala en la Cámara alta a través de la bancada que preside José Mayans.

Los senadores que votarían en general a favor son Fernando Salino (San Luis), Carolina Moisés (Jujuy), Guillermo Andrada (Catamarca) y Sandra Mendoza (Tucumán), informaron ayer fuentes parlamentarias. Andrada, como Mendoza, responden a sus gobernadores: Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo, respectivamente. En tanto, la incógnita que aún persiste es como votará el Frente Cívico de Santiago del Estero que integran el ex gobernador de esa provincia Gerardo Zamora y Elia del Carmen Moreno.

Puntos principales del proyecto de Presupuesto 2026

Los principales puntos del proyecto del Presupuesto elaborado por el Ejecutivo son los siguientes:

-Inflación del 10,4 % anual y del 14% interanual para el 2026

-Superávit del 1.5% del

-Crecimiento de la economía del 5%

-Se mantiene el sistema de bandas cambiarias y el dólar será más alto al proyectado en el Presupuesto de 1423 a diciembre de 2026.

-Recursos 148,2 billones de pesos

-Gasto total de 148 billones de pesos

-Superávit primario estimado en 2,7 billones de pesos

-El 85% de los recursos se destinan a gastos sociales

-Se destinarán al pago de jubilaciones 65,7 billones de pesos

-Se asignan 4,8 billones a las Universidades Nacionales.

-Impide al Tesoro Nacional financiarse con el Banco Central.

-Consumo privado se estima que aumentará 4,9%

-Exportaciones: Se incrementa un 10,6%.