"Campeón de campeones": ya está a la venta el nuevo libro de Estudiantes en Diagonal 80 Nº817

Policiales

Diciembre trágico en La Plata: diez muertes por accidentes de tránsito en lo que va del mes

Diciembre trágico en La Plata: diez muertes por accidentes de tránsito en lo que va del mes
25 de Diciembre de 2025 | 19:04

Escuchar esta nota

El último mes del año está siendo el más letal de 2025 en lo que respecta a víctimas fatales por accidentes de tránsito en La Plata, Berisso y Ensenada. A falta de una semana para cerrar el mes, el número de muertos ya asciende a diez, lo que marca un triste récord en la ciudad. Con esta cifra, el total de víctimas fatales por accidentes de tránsito en el año ya supera las 80, lo que refleja una preocupante constante de muertes viales.

El alarmante aumento de siniestros fatales en diciembre resalta una tendencia sostenida durante todo el año. Mientras que en 2024 se habían registrado picos en meses específicos, en 2025 los accidentes mortales ocurrieron de forma más homogénea, afectando tanto zonas urbanas como rutas de acceso, involucrando a personas de diversas edades y tipos de vehículos.

Las víctimas fatales

El 3 de diciembre, Carlos Maximiliano Boffi, de 43 años, perdió la vida luego de descompensarse mientras conducía su Renault Megane por la Diagonal 73 y 28, en el barrio La Loma. Boffi chocó violentamente contra un poste de luz y, a pesar de haber sido trasladado al Hospital San Roque de Gonnet, no logró sobrevivir a las graves heridas. El incidente resalta la vulnerabilidad de los conductores frente a problemas de salud al volante.

En la madrugada del 7 de diciembre, Mathias Falcón, de 35 años, oriundo de Wilde, sufrió un accidente fatal en Abasto. Circulaba a gran velocidad en su Ford Ka cuando perdió el control del vehículo en la intersección de 208 y 32. El auto volcó y colisionó contra un árbol, lo que le causó la muerte instantánea. La magnitud del impacto dejó destrozos en el vehículo, convirtiéndo el hecho en una tragedia irreparable.

Ese mismo día, en la localidad de Altos de San Lorenzo, Nicolás Spañol, de 25 años, falleció tras perder el control de su moto Honda Titán en la intersección de 22 y 77. Al embestir violentamente un Ford Fiesta, el joven salió despedido de su moto, sufriendo heridas fatales. El trágico suceso ocurrió en plena tarde, cuando el tránsito aún era denso y la visibilidad era clara.

El 8 de diciembre, dos jóvenes perdieron la vida en Arturo Seguí, sobre la Ruta 36 y 425. Aldy Never Villa Rospillosa, de 25 años, y José Antonio Zenón Olmos, de 30, viajaban en moto cuando impactaron de lleno contra un automóvil. El choque fue tan violento que la motocicleta se incendió, y ambos jóvenes murieron calcinados en el acto. El horror de este accidente dejó a la comunidad consternada por la brutalidad de la escena.

Un trágico accidente ocurrió el 9 de diciembre en Tolosa, cuando Fernando Celeste, de 46 años, sufrió una caída mientras circulaba en bicicleta en la esquina de 1 y 32. Un chaleco se trabó en el piñón de su bicicleta, lo que lo desestabilizó y lo hizo caer violentamente, golpeando su cabeza contra una pared. A pesar de ser trasladado de urgencia al hospital, Celeste murió días después a causa de las heridas.

El 19 de diciembre, otro fatal accidente ocurrió en la Ruta 36, a la altura del kilómetro 68, en Poblet. Lineth Molina Vázquez, de 27 años, salió despedida del auto en el que viajaba con su pareja y dos niños. La joven sufrió heridas mortales al impactar contra el asfalto, perdiendo la vida de manera instantánea.

En la madrugada del 22 de diciembre, Gustavo Alberto Weinbender, de 54 años, y su hija Bárbara Morena Weinbender, de 17 años, murieron en un accidente ocurrido en la Ruta 2, a la altura del kilómetro 81, en Ángel Etcheverry. Ambos viajaban en moto cuando chocaron contra la parte trasera de un vehículo. La violencia del impacto los dejó gravemente heridos, y pese a ser trasladados al hospital, no pudieron sobrevivir.

El último accidente fatal de diciembre, ocurrido el lunes 22, involucró a Hugo Daniel Borgert, de 49 años, quien viajaba en su moto Motomel 110 por 155 entre 67 y 68, en Los Hornos. Borgert fue embestido por una camioneta, sufriendo graves lesiones en su pierna izquierda. A pesar de ser trasladado de urgencia al Hospital San Martín, falleció al día siguiente debido a la gravedad de las heridas.

