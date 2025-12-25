En La Plata, un vecino intentó defender a sus perros de la pirotecnia con un machete y terminó golpeado

Un episodio de violencia se registró en las últimas horas en la zona de 50 entre 141 y 142, en La Plata, donde un joven resultó agredido tras reclamar por el uso de pirotecnia en la vía pública.

Según relataron vecinos, la situación se desató cuando el joven salió de su vivienda, con un machete, para exigir que dejaran de arrojar cohetes, ya que sus perros se encontraban alterados por los estruendos. El planteo derivó en una discusión que escaló rápidamente y terminó con varias personas rodeándolo y golpeándolo.

La secuencia quedó registrada en un video que comenzó a circular en redes sociales y generó fuerte repercusión entre los vecinos del barrio. En las imágenes se observa el momento de tensión y la agresión sufrida por el joven, aunque no trascendió si debió recibir atención médica.

El hecho volvió a poner en agenda el debate por el uso de pirotecnia durante las celebraciones de fin de año y sus consecuencias, en especial el impacto que provoca en los animales y las situaciones de conflicto que suele generar en los barrios.

Navidad sangrienta en La Plata: asesinó a su vecino porque los hijos tiraban cohetes

Un violento episodio ocurrido durante esta madrugada de Navidad terminó con un hombre asesinado a balazos en el barrio Aeropuerto de La Plata y otro detenido por homicidio. El hecho se registró en un complejo de monoblocks ubicado en calle 609 entre 3 y 4 y generó una fuerte conmoción entre los vecinos de la zona.

La víctima de 45 años, murió tras recibir disparos de arma de fuego en el cuello y en el hombro izquierdo. Su cuerpo fue hallado sobre el descanso de una escalera que conecta a los departamentos del primer piso.

Según el parte policial que accedió en exclusiva EL DIA, el conflicto se habría originado por ruidos molestos y el uso de pirotecnia por parte de los hijos de la víctima.